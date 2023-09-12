https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный расклад

Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный расклад - 12.09.2023 Украина.ру

Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный расклад

Уникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс

2023-09-12T10:17

2023-09-12T10:17

2023-09-12T10:53

эксклюзив

нато

всу

вооружение

поставки

техника

военная техника

bayraktar tb2 (байрактар)

беспилотник

пво

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И поэтому воюет Украина на оружии, деньгах и прочих ресурсах Запада, включая людские (наемников уже несколько тысяч плюс офицеры-эксперты НАТО и США). Что же касается вооружений, тут ситуация пёстрая.Ещё до начала вооружённого конфликта Киев закупил партию турецких "Байрактаров" и договорился о строительстве на территории Украины завода по их серийному лицензионному производству. Сейчас эти беспилотники принимают участие в различных операциях на различных направлениях. Правда, их осталось минимальное количество. Bayraktar TB2 (в переводе с турецкого "Знаменосец") представляет собой ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник производства Турции. Приводится в движение двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Имеет возможность переноса на подвеске 4 управляемых боеприпасов, находясь при этом в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность удаления от оператора около 150 км, что позволяет применять его для патрулирования территории. Как показала практика, Bayraktar TB2 максимально эффективны при отсутствии современных ПВО, но при его наличии имеют минимальную пользу. Поэтому неудивительно, что (турецкие) беспилотники не имеют (на Украине) такого же успеха, как на Кавказе, становятся легкой "добычей" наших средств ПВО.Опираясь на опыт локальных войн, НАТО использует оптическую, телевизионную, тепловизионную картинки объектов поражения прежде всего спутниковой группировки. С ней взаимодействует авиационная воздушная разведка над территорией Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии, где круглосуточно висят самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения – АВАКС). Все они сопряжены с системами огневого поражения, управления и РЭБ как функциональные элементы единой разведывательно-информационной сети.Система немедленно и, как правило, безошибочно реагирует на меняющуюся оперативно-тактическую обстановку, близко к реальному времени передает ВСУ детальную радиолокационную (оптическую, телевизионную, тепловизионную) картинку районов поражения и вскрытых целей. Для этого на автоматизированных пунктах управления (ПУ) осуществляется их распознавание до классов и типов объектов. Производится определение координат, оценивается количество активных средств ПВО и РЭБ противника.Что касается авиации, то тут надо учитывать следующие аспекты. Тактика борьбы ВСУ с использованием насыщенного количества современных переносных ЗРК и включенных в глобальную сеть радиостанций информационного обслуживания приводит иногда к серьезному снижению эффективности применения наших вертолетов и самолетов. Информация об их вылетах и возвращении поступает с разведывательных спутников США (НАТО) прямо на переносные навигационные системы ВСУ.Надо понимать, что сегодня нам противостоит модернизированная и новая англо-американская и западная военная техника, ЗРК, средства РЭБ, которые руками ВСУ используются против российской армии. Это не Сирия или Афганистан. Здесь против нас действуют хорошо обученные, подготовленные инструкторами НАТО военнослужащие ВСУ.Натовцы продолжают обеспечивать широкое обучение и материально-техническую поддержку военных ВСУ, поставляя им системы воздушной и береговой обороны, артиллерийские и противобатарейные средства большой дальности. Киеву поставлено 3800 разных ракетных комплексов, среди них американские ПТРК "Джавелин", которые могут с успехом применяться также по низколетящим целям, зенитные "Стингеры" и "Игла". Даже танки Т-64 советского производства, захваченные российскими военными у ВСУ, были оборудованы средствами современной навигации натовского образца.Украине поставлены ракетные системы с лазерной системой наведения, тактические беспилотники типа Switchblade и Puma, зенитные ракеты Stinger и Javelin, ПЗРК "Гром" (Польша) и NLAW (Швеция), ракеты класса "земля–воздух" большой дальности, приборы ночного видения и тепловизоры, другая техника и вооружение, включая высокоточные ракетные комплексы.В настоящее время в ВСУ имеется также немецкие САУ PzH 2000, присланных Нидерландами. САУ PzH 2000 — одна из самых технологичных и скорострельных самоходных артиллерийских установок в настоящее время. Этой немецкой установке принадлежит мировой рекорд — она выстрелила активно-реактивным снарядом на 56 км. САУ предназначена для уничтожения различных точечных и площадных целей, в первую очередь огневых средств (танков и другой бронированной техники), укреплений, а также живой силы противника. Установка оснащена 155-мм гаубицей длиной 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Из орудия этой системы можно вести стрельбу как по навесным, так и по настильным траекториям. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. САУ рассчитана на быстрый залп очень небольшим числом снарядов и сразу же меняет огневую позицию, проводя "противоогневой маневр". Быстрое перемещение установки является основным средством ее защиты.Помимо наращивания оружия, поставлявшегося ранее, США через несколько месяцев после начала спецоперации передали ВСУ более усовершенствованные образцы вооружения, а также дальнобойные системы вооружения. Среди них барражирующие снаряды Switchblade и противокорабельные ракеты Harpoon. Также они продолжают поставлять буксируемую гаубицу М777 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars.Еще в минувшем году США, и их союзники предоставили Киеву реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, а также боеприпасы серии GMLRS для них. Это вооружение активно используется на разных участках фронта, но результаты его применения не всегда оправдывает надежд. Российская противовоздушная оборона успешно засекает и перехватывает большую часть ракет. ВСУ применяют с M270 и M142 корректируемые реактивные снаряды семейства GMLRS – изделия M30 и M31 разных модификаций. Серийные ракеты этой линейки предназначены для стрельбы на дальность от 15 до 92 км. К цели доставляется 91-кг моноблочная боевая часть или "альтернативный" заряд с большим количеством готовых поражающих элементов. Ракеты оснащены системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации.Серийные ракеты GMLRS оснащены унифицированным твердотопливным реактивным двигателем. Какие-либо средства управления двигателем отсутствуют, и во всех случаях тяга и продолжительность работы одинаковы. Скорость полета достигает 2,5М. Дальностью стрельбы управляют путем изменения угла возвышения пусковой установки, определяющего параметры баллистической траектории. Система управления позволяет ракете лишь незначительно корректировать свой курс и оставаться на требуемой траектории. Способность к активному маневрированию отсутствует. Таким образом, траектория снаряда является баллистической и предсказуемой, а небольшие маневры почти не влияют на ситуацию.Танковый парк в ведущих странах НАТО далеко не скудный. Ещё со времен холодной войны у них осталось достаточное количество весьма серьезных и вполне пригодных боевых машин, которые не раз проходили "обкатку" в боевых условиях во время операций на Ближнем Востоке, Афганистане и т.д. Рассмотрим, в первую очередь, танки, состоящие на вооружении в армиях США, Великобритании и Германии. Они уже перебрасываются в зону боевых действий."Леопард"2. Считается, пожалуй, основным танком НАТО. Был принят на вооружение в ФРГ в 1979 году. Еще эту боевую машину многие иностранные специалисты называют "самым успешным из современных западных танков", подразумевая совмещение высокой огневой мощи, подвижности и защищенности. Боевые характеристики "Леопарда" сильно колеблются в зависимости от конкретной модели. Самая распространенная модификация — это А4 и A5.Боевая масса "Леопард"2A6 составляет порядка 63 тонн. Башня и корпус сварные, на танке установлена комбинированная броня. Внутри экипаж защищен тканевыми матами, которые служат дополнительным препятствием для различных осколков, возникающих при пробитии брони. Модификация A6 получила дополнительное усиленное бронирование боковых проекций и днища — последнее повышает противоминную защиту танка. На более современную модификацию 2A6M можно дополнительно установить блоки реактивной брони, взрыв которых перенаправляет кумулятивную струю от гранат РПГ. На башне расположены специальные блоки для постановки дымовой завесы. Кроме того, танк оборудован системой пожаротушения, которая запускается автоматически, когда температура превышает 82,22 °C.Двигатель танка — дизельный, мощностью-1500 л.с. Удельная мощность — 23 л.с. Экипаж состоит из четырех человек, скорость А6 по шоссе достигает 72 кмч, на пересеченной местности машина может разогнаться до 40 кмч, запас хода по шоссе — 550 км.Большинство модификаций Leopard 2 вооружены 120-мм гладкоствольной танковой пушкой с длиной ствола в 44 калибра. Leopard 2A6 обладает той же пушкой, но с увеличенной длиной ствола — итого 55 калибров (6,58 метров). Это повысило начальную скорость снаряда (с 1 500 до 1 700 мс) и его бронепробиваемость. Дополнительно танк вооружен двумя 7,62-мм пулеметами MG3 — спаренный с орудием и зенитный, установленный на башне на люке заряжающего члена экипажа."Абрамс" М1. Пушка у Абрамса и Леопард-2 одинаковая. Боевой вес танка - 69.54 тоны. Повышенный расход топлива снижает его мобильность, автономность от тылового обеспечения, участие в наступательных действиях на большую глубину. Согласно ТТХ запас хода – 400 км, но боевое применение Абрамса на ближнем востоке уменьшало этот показатель до 115 км, требуя заправки практически каждые 3-5 часов, (многочисленное оборудование потребляет огромное количество топлива, даже если танк просто стоит на месте). Это требует постоянного подвоза топлива.В боекомплект Абрамса входят унитарные снаряды с частично сгораемой гильзой: – бронебойные оперённые подкалиберные с отделяющимся поддоном, (дальность составляет 4600 метров с разбросом в 0,32 метра), а также кумулятивный, подкалиберный бетонобойно-фугасный, картечный (с готовыми поражающими элементами сферической формы). При выстреле, производят эффект дробовика. Зона поражения - 600 метров, эффективная дальность стрельбы - 500 метров.Незаметно подобраться к полю боя танкам Абрамс не удастся, так как за танками будет идти длинная колона топливозаправщиков, понтонно-мостовые бригады и машины технического обслуживания танков. Очередная надежда украинских пропагандистов, как и в случае с Джэвелинами, NLAW, Байрактарами, Стингерами, имеет все шансы в очередной раз не оправдать себя, не только из-за недостатков этих вооружений, но и из-за безграмотного их применения украинским командованием и военными на поле боя.Челленджер-2. Главной изюминкой танка считается нарезная пушка Gun 120 mm. Пушка не способна стрелять кумулятивными зарядами, но в целом до 7% точнее существующих гладкоствольных аналогов, состоящих на вооружении в РФ. Британская 120-мм пушка может использовать подкалиберный снаряды, созданные с использованием обеднённого урана. Благодаря этому свойству снаряды способны пробивать до 740 мм.Есть и другие снаряды, например, бронебойно-фугасные L31A7 HESH, которые способны эффективно пробивать бетонные заграждения.Поскольку танк действительно большой, внутри нашлось место для целого арсенала современных средств обнаружения противника, от тепловизора, до нескольких прицелов. Стреляет Challenger 2 нечасто, а особенности заряжания значительно усложняют задачи экипажа. Танк медленный и очень тяжёлый.С первых дней проведения спецоперации на Украине ведутся разговоры о передаче киевскому режиму американских истребителей F-15 и F-16. Потенциальная цель для истребителей в украинском небе - крылатые ракеты, запускаемые российскими войсками во время массированных ударов.Многие специалисты у нас и за рубежом сравнивают американский F-16 и наш МиГ-29, признанный одним из самых лучших боевых самолетов времен Советского Союза. В ближнем маневренном бою российский военный самолёт имеет более сильные лётные характеристики. Такое преимущество достигается благодаря наличию двух двигателей и интегральной компоновке. "Американец" сильнее в сражении на высоких скоростях, русский истребитель — на низких. Эксперты по-разному оценивают оба эти самолёты. Истребители предназначены для выполнения одинаковой задачи. По мнению одного из пилотов НАТО Йохана Кока, которому доводилось пилотировать оба рассматриваемых истребителя, на среднем расстоянии силы воздушных боевых машин равны. Успех в воздушном бою будет зависеть от мастерства пилотов и качества имеющихся на борту ракет.Страны североатлантического альянса поставляют на Украину бронированную технику. Западные аналитики называют не иначе, как "танками на колесах". Американцы, британцы, немцы предоставили на линию фронта "Мардеры", "Брэдли", а французы АМХ-10RC. "Колесный танк" – в какой-то мере сборник компромиссов, как по вооружению, так и по комплексу управления огнём. Так, например, прицельная система "француза" вроде бы соответствует современным стандартам. Имеется лазерный дальномер, баллистический вычислитель и набор датчиков, выдающих данные о метеорологических условиях, собственном положении корпуса и башни машины, скорости цели и прочем. Присутствует интеграция в единую систему управления войсками со спутниковой навигацией. У командира есть панорамный прибор наблюдения с возможностью ведения огня из пушки, а у наводчика – оптический и тепловизионный прицелы. На машине установлена 105-мм пушка пониженного давления с длиной ствола 48 калибров.В качестве вспомогательного вооружения используются 7,62-мм спаренный с пушкой пулемёт с боекомплектом 4 000 патронов и 12,7-мм пулемёт, устанавливаемый на крыше башни у командирского люка. А вот арсенал у машинки весьма внушительный. Для лобовой защиты большинства наших танков, конечно, показатели пробиваемости снарядов французской машины в принципе не так уж и опасны. Только в борта и корму, не более, но там и древние гранаты для РПГ-7 могут справиться – как и с западными танками.БТР "Страйкер". Пушечное вооружение соответствует "младшей пушке" российской БМП-3. Модификация "Страйкер Драгун" обладает 30-милимметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62. Хотя встречаются версии и с 105-мм пушкой. В зависимости от выбора модуля. Но уже как 10 лет назад решили не закупать больше такие машины. Причина в крайне низкой стойкости к минам.БМП Брэдли. Из Брэдли готовили не БМП, а БТР на замену устаревшему БТР М113. Руководители Пентагона пересмотрели свои планы. Теперь Брэдли по новому тактико-техническому регламенту должна была превратиться в БТР, чем она и является на сегодняшний день. В этом ей "помогли" 23-милимметровая пушка и TOW-модуль противотанковых ракет.Немецкая "Мардер" Данная БМП "слегка" древняя. Была создана как более продвинутый собрат М113 (американский БТР). В отличие от алюминиевого Брэдли, Мардер сделан из стали. И выделяется своей герметичностью, что в некоторых случаях позволяет экипажу "дневать и ночевать" внутри машины. Правда калибр основного орудия ниже: 20-мм против 25-мм у Брэдли. Но это с лихвой компенсируется повышенным запасом. У "немца" патронов 1200, у Брэдли - 800.5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала так называемого "наступления" потеряла более 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. За прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Альянс внезапно получил множество неприятных свидетельств того, что его техника не в состоянии противостоять современному российскому оружию. "Теперь, когда германские танки не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву (включая один из последних вариантов A6), Германия осознала, насколько большой ошибкой это было, — отмечается в статье издания infoBRICS. — Интересно, что после этого фиаско Вашингтон и Лондон хранили странное молчание по поводу своего ранее хвастливого обещания отправить на Украину „Абрамсы “и „Челленджеры “".На фоне колоссальных людских и технических потерь ВСУ, коллективный Запад все еще продолжает анонсировать новые поставки оружия Украине. И в то же время все яснее дает понять киевскому режиму, что при таких результатах боевых действий ни о каком скором или досрочном вступлении в НАТО не может быть и речи. Одновременно в России вновь заговорили о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины. Судя по сорванному "контрнаступлению" и осторожному прощупыванию западными политиками темы мирных переговоров, выполнение обеих задач — вопрос не столько возможностей, сколько времени. И не столь отдаленного.

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