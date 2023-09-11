https://ukraina.ru/20230911/1049340401.html

Маск вежливо послал необандеровцев

Маск вежливо послал необандеровцев - 11.09.2023 Украина.ру

Маск вежливо послал необандеровцев

Фанаты режима Зеленского попытались обвинить бизнесмена из США в "предательстве"

2023-09-11T21:04

2023-09-11T21:04

2023-09-11T21:04

новости

илон маск

starlink

всу

сша

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045475947_0:31:768:463_1920x0_80_0_0_378daea472f3d0e55450ca2baf54d019.jpg.webp

"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", – заявил предприниматель Илон Маск в ответ на обвинения недоброжелателей. Они попытались обвинить его в "предательстве" непонятно кому.Поборники эскалации военного конфликта с Россией попытались хейтить Маска за отключение сервиса спутниковой связи Starlink около побережья Крыма в прошлом году. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.Маск сообщил недоброжелателям о наличии у него одного паспорта – паспорта США. Он ясно дал понять, что по этому факту у него нет обязательств перед каким-либо другим государством – даже таким, где марионеточный режим убивает сограждан в холуйстве перед Вашингтоном.Конгресс США не объявлял войну России, напомнил Маск. Он в путинской манере ответил недоброжелателям: "Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".

https://ukraina.ru/20230907/1049247052.html

https://ukraina.ru/20230213/1043506300.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, starlink, всу, сша, конгресс сша