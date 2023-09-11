Маск вежливо послал необандеровцев - 11.09.2023 Украина.ру
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Маск вежливо послал необандеровцев
Маск вежливо послал необандеровцев - 11.09.2023 Украина.ру
Маск вежливо послал необандеровцев
Фанаты режима Зеленского попытались обвинить бизнесмена из США в "предательстве"
2023-09-11T21:04
2023-09-11T21:04
новости
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"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", – заявил предприниматель Илон Маск в ответ на обвинения недоброжелателей. Они попытались обвинить его в "предательстве" непонятно кому.Поборники эскалации военного конфликта с Россией попытались хейтить Маска за отключение сервиса спутниковой связи Starlink около побережья Крыма в прошлом году. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.Маск сообщил недоброжелателям о наличии у него одного паспорта – паспорта США. Он ясно дал понять, что по этому факту у него нет обязательств перед каким-либо другим государством – даже таким, где марионеточный режим убивает сограждан в холуйстве перед Вашингтоном.Конгресс США не объявлял войну России, напомнил Маск. Он в путинской манере ответил недоброжелателям: "Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".
https://ukraina.ru/20230907/1049247052.html
https://ukraina.ru/20230213/1043506300.html
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новости, илон маск, starlink, всу, сша, конгресс сша
Новости, Илон Маск, Starlink, ВСУ, США, Конгресс США

Маск вежливо послал необандеровцев

21:04 11.09.2023
 
Илон Маск, рисунок ИИ
Илон Маск, рисунок ИИ
Читать в
Фанаты режима Зеленского попытались обвинить бизнесмена из США в "предательстве"
"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", – заявил предприниматель Илон Маск в ответ на обвинения недоброжелателей. Они попытались обвинить его в "предательстве" непонятно кому.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 17:39
Маск ограничил Starlink и сорвал украинскую диверсию в КрымуУкраинский аналог Starlink подал мощный сигнал москитному флоту ВМСУ
Поборники эскалации военного конфликта с Россией попытались хейтить Маска за отключение сервиса спутниковой связи Starlink около побережья Крыма в прошлом году. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.
Маск сообщил недоброжелателям о наличии у него одного паспорта – паспорта США. Он ясно дал понять, что по этому факту у него нет обязательств перед каким-либо другим государством – даже таким, где марионеточный режим убивает сограждан в холуйстве перед Вашингтоном.
Илон Маск
13 февраля, 10:35
Илон Маск объяснил, почему оставил Украину без StarlinkАмериканский предприниматель Илон Маск отказался восстановить полную функциональность спутников Starlink для Украины. Об этом он написал 12 февраля в своем Twitter в ответ на сообщение американского астронавта Скотта Келли
Конгресс США не объявлял войну России, напомнил Маск. Он в путинской манере ответил недоброжелателям: "Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".
 
НовостиИлон МаскStarlinkВСУСШАКонгресс США
 
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