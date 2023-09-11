https://ukraina.ru/20230911/1049340401.html
Маск вежливо послал необандеровцев
Маск вежливо послал необандеровцев - 11.09.2023 Украина.ру
Маск вежливо послал необандеровцев
Фанаты режима Зеленского попытались обвинить бизнесмена из США в "предательстве"
2023-09-11T21:04
2023-09-11T21:04
2023-09-11T21:04
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"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", – заявил предприниматель Илон Маск в ответ на обвинения недоброжелателей. Они попытались обвинить его в "предательстве" непонятно кому.Поборники эскалации военного конфликта с Россией попытались хейтить Маска за отключение сервиса спутниковой связи Starlink около побережья Крыма в прошлом году. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.Маск сообщил недоброжелателям о наличии у него одного паспорта – паспорта США. Он ясно дал понять, что по этому факту у него нет обязательств перед каким-либо другим государством – даже таким, где марионеточный режим убивает сограждан в холуйстве перед Вашингтоном.Конгресс США не объявлял войну России, напомнил Маск. Он в путинской манере ответил недоброжелателям: "Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет".
https://ukraina.ru/20230907/1049247052.html
https://ukraina.ru/20230213/1043506300.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, starlink, всу, сша, конгресс сша
Новости, Илон Маск, Starlink, ВСУ, США, Конгресс США
Маск вежливо послал необандеровцев
Фанаты режима Зеленского попытались обвинить бизнесмена из США в "предательстве"