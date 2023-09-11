https://ukraina.ru/20230911/1049325774.html

К 50-летию военного переворота в Чили. Приключения Аугусто Пиночета на Украине

К 50-летию военного переворота в Чили. Приключения Аугусто Пиночета на Украине - 11.09.2023 Украина.ру

К 50-летию военного переворота в Чили. Приключения Аугусто Пиночета на Украине

11 сентября 2023 года Чили и мир отмечают 50-летнюю годовщину военного переворота в Чили, оказавшегося, как ни странно, одним из важнейших событий ХХ века

2023-09-11T15:42

2023-09-11T15:42

2023-09-11T15:42

мнения

украина

пиночет

чили

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сша

переворот

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Маленькая южноамериканская страна, занимающая 38 место в мире по территории и где проживают сегодня менее 20 миллионов человек, на протяжении десятилетий оказалась в эпицентре политической борьбы между двумя антагонистическими социальными системами. Сначала, 4 сентября 1970 года, Чили стала первой капиталистической страной в мире, где на свободных демократических выборах к власти пришло правительство, провозглашавшее своей целью строительство социализма. Затем, после трех лет того, что сегодня назвали бы "гибридной войной" со стороны США, включавшей экономическую блокаду, саботаж транспорта и производства, кампанию клеветы в местной и международной прессе и провокационные убийства военных и гражданских для создания атмосферы хаоса, в стране произошел военный переворот, закончившийся смертью президента Сальвадора Альенде, политическими убийствами тысяч и пытками и тюрьмами для десятков тысяч чилийцев. Около миллиона из 11 миллионов населения, проживавших в стране в то время, было вынуждено иммигрировать. Одна из самых стабильных демократий американского континента была прервана на 16 лет. В Чили были запрещены все политические партии, профсоюзы и общественные организации. Диктатура генерала Аугусто Пиночета стала в мире самым классическим, хрестоматийным выражением лицемерия внешней политики США, "во имя защиты западных и демократических ценностей" повсеместно приводящих к власти "своих сукиных сынов", как когда-то определил это Рузвельт. Но главный символизм чилийской диктатуры даже не в этом.В начале 80-х, после провала двух проектов экономических реформ, повергших в крайнюю бедность большинство чилийцев, военная хунта решилась на новый эксперимент – осуществление программы представителей Чикагской экономической школы, молодых реформаторов-технократов, вошедших в историю как "чикагские мальчики". Идея состояла главным образом в максимальном устранении государства из экономических процессов, передаче всей экономики в частные руки, лишении государства его основных социальных функций, превращая образование и здравоохранение в товар, а пенсионную систему – через приватную сеть администраторов – в индивидуальные накопления, осуществляемые самим населением. Для юридического обеспечения этого проекта в 1980 году в Чили под дулами автоматов прошел конституционный референдум, утвердивший новый Основной Закон страны, запрещавший государству создавать собственные экономически рентабельные предприятия, и сводящий его функции исключительно к "регулированию" частного бизнеса. Так была узаконена тирания рынка и была создана первая в мире пилотная модель неолиберальной системы, сегодня охватившей пожирающей весь мир. Поэтому датой начала отсчета времени нынешнего глобального кризиса можно смело считать 11 сентября 1973 года.Мировая демократическая пресса сделала всё от нее зависящее и даже больше, чтобы у массовой публики никогда не возникло ассоциаций между кровавым фашистским путчем в далекой Чили 50 лет назад и недавним государственным переворотом на Украине, всячески до сих пор рисуемым как "революция достоинства". Не знающим подробностей чилийской трагедии можно рассказать, что бомбежка президентского дворца Ла-Монеда в Сантьяго и охота на людей для отправки их на превращенные в концлагеря чилийские стадионы проходили тоже под диктовавшиеся из США лозунги о "восстановлении национального суверенитета и достоинства", чтобы Чили "перестала быть колонией России" и чтобы "извлечь оперативным путём рак марксизма, поражающий здоровые органы нации". Массовые пытки, похищения и убийства чилийцев объявляли пропагандой режима "слухами, распространяющимися международным коммунизмом", чтобы "отомстить за поражение" и "опорочить и изолировать Чили".В обеих трагедиях обещания по демократизации общества и борьбе с коррупцией стремительно сменились запретами абсолютно всех гражданских свобод, преследованиями всех инакомыслящих, запретом независимых СМИ и приведением международных мафий к управлению страной. И там и здесь была полностью разрушена вся социальная сфера – образование, здравоохранение и пенсионные системы, чтобы открыть двери полной приватизации развалин государства. И там и здесь – уничтожены национальная промышленность и производство. И там и здесь – жесточайшие запреты на всю "неправильную" культуру, все советское, русское, коммунистическое, "непатриотичное". Наши страны стали колониями, управляемыми из посольств США. Чилийская диктатура, как и украинская, всегда мечтала о войне с соседями, чтобы объединить нацию в ксенофобском шовинизме. В 1982 году Чили и Аргентина была буквально в минутах от большой войны – избежать этого удалось буквально чудом.Очень примечательно, что, по его собственному свидетельству, полковник чилийской армии русский казак Мигель Краснофф-Марченко – эталонный монстр диктатуры, внук и сын небезызвестных генералов Красновых, осужденный в последние годы почти на тысячу лет тюрьмы за преступления против человечности (он любил во время пыток вести с жертвами идеологические дискуссии) – назвал день отделения Украины от России "самым счастливым моментом в своей жизни".Сегодня опять звучит скрипучий старушечий смех Пиночета из его могилы. Прошло 50 лет и народ Чили до сих пор ждет правосудия. Сотни тел исчезнувших заключенных все еще лежат в тайных могилах, виновные и свидетели, уже старые и даже умирающие, продолжают соблюдать пакт молчания. "Левый" президент Чили Габриэль Борич, из-под портретов Альенде, по указке и в интересах транснациональных корпораций управляющий страной, говорит о своем восхищении Зеленским и вот-вот сравнит его с Альенде, как это уже сделали некоторые раскаявшиеся в своем прошлом левые. Чили по-прежнему правят люди, которые заказали и организовали переворот. Публично возложив 11 сентября цветы к могиле Альенде, они вновь вернутся в свои особняки и приватно, вдали от телекамер, поднимут бокалы с прекрасным чилийским вином за Пиночета.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230815/1048704378.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, украина, пиночет, чили, зарубежье, сша, переворот