https://ukraina.ru/20230911/1049324736.html

Ласковый теленок. Вьетнам как пример упущенных возможностей Украины

Ласковый теленок. Вьетнам как пример упущенных возможностей Украины - 11.09.2023 Украина.ру

Ласковый теленок. Вьетнам как пример упущенных возможностей Украины

Президент США Джозеф Байден досрочно покинул саммит "Большой двадцатки" в индийской столице Нью-Дели и отправился с официальным визитом в Ханой — столицу Социалистической Республики Вьетнам — чтобы поучаствовать в двусторонних переговорах с руководством этой страны

2023-09-11T15:16

2023-09-11T15:16

2023-09-11T16:28

эксклюзив

украина

сша

китай

вьетнам

технологии

вооружения

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Сам факт того, что американский президент поставил эту встречу выше протокольных мероприятий с представителями G20, указывает на то, что в Белом доме придают ей очень большое значение.И не только потому, что политические контакты со странами Глобального Юга приобрели сейчас особую важность. Хотя некоторые политологи и эксперты до сих пор не привыкли к этой новой реальности.Важнее другое. Визит Байдена является открытой попыткой подключить Вьетнам к антикитайской коалиции в акватории Тихого океана, в которую пока что входят американские сателлиты, в частности, Южная Корея, Япония, Австралия и сепаратистский Тайвань.Вашингтон надеется столкнуть между собой КНР и СРВ, чтобы изолировать Китай с юго-восточного направления. И поэтому американский президент Джозеф Байден не скупился на щедрые обещания во время переговоров с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, называя Вьетнам важнейшим партнером США.Американцы обещают передать вьетнамцам технологии производства современных полупроводников, рассчитывая получить взамен полезные ископаемые — прежде всего, добываемые на территории Вьетнама редкоземельные элементы, месторождения которых, по некоторым данным, являются крупнейшими в мире после Китая.В соответствии с так называемым законом о чипах американские власти будут ежегодно выделять сто миллионов долларов на поддержку поставок полупроводников по всему миру, рассчитывая на то, что это поможет им подорвать полупроводниковое производство Китая. И большая часть этой суммы обещают отправить именно во Вьетнам.Руководители крупных западных корпораций — Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries и Boeing — приедут в Ханой вслед за Байденом для встречи с руководителями вьетнамских технологических компаний. Причем эту встречу непосредственно курирует госсекретарь США Энтони Блинкен.Вьетнамские авиалинии должны получить 50 самолетов Boeing 737 Max в рамках масштабной коммерческой сделки, которая оценивается авиационными экспертами на сумму десять миллиардов долларов. Однако, судя по всему, США рассчитывают поставлять Вьетнаму не только гражданские самолеты.Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер уже заявил, что США и их партнеры могли бы предложить Вьетнаму собственные вооружения, чтобы эта страна отказалась от военных поставок из России, которые были успешно налажены в советские годы — для отражения американской агрессии.Западные медиа представляют это в качестве крупного дипломатического успеха американской администрации. Однако такие громкие заявления на поверку оказываются рассчитанной на западную аудиторию пропагандой. Потому что правительство Вьетнама не планирует вовлекаться в прямое противостояние с северными соседями, чтобы избежать повторения военного конфликта с Китаем.По данным китаеведа Николая Вавилова, высокопоставленные китайские чиновники посетят Вьетнам в ближайшие дни или недели, чтобы закрепить дружественные отношения между двумя странами. Причем, по словам эксперта, эту делегацию возможно возглавит сам председатель КНР Си Цзиньпин.А это фактически обнуляет попытки использовать Вьетнам в качестве военно-политического тарана против Китая.Издание Global Times уже назвало визит Бадена «символическим жестом с ограниченными результатами» — указывая на то, что что американцы не смогут инкорпорировать вьетнамцев в новый военный блок, который создается для войны против КНР.Идеологические контакты двух коммунистических партий слишком сильны. И хотя вьетнамцы стремятся с выгодой использовать сотрудничество с Америкой, страной руководит поколение ветеранов кровопролитной войны с США, а вьетнамские музеи по-прежнему рассказывают посетителям об американской агрессии и преступлениях американских военнослужащих-оккупантов.А экономические связи, сложившиеся в последние десятилетия, между Ханоем и Пекином являются сегодня такими тесными, что американские инвестиции во Вьетнам могут оказаться на практике скрытыми инвестициями в китайскую экономику."Вьетнам является социалистической страной с Коммунистической партией у власти, которая подавляется США с идеологической точки зрения. С экономической точки зрения, растущий экспорт Вьетнама в США в значительной степени является частью экспорта Китая в США через Вьетнам. И быстрый экономический рост Вьетнама на самом деле является частью промышленного трансферта Китая, который тесно связан со структурой промышленности Китая", – говорят об этом Хуан Жэньнвэй, генеральный директор Фуданьского института глобального управления.Гу Сяосун, декан Хайнаньского университета тропического океана, также заявил о том, что вьетнамская промышленность по производству чипов, скорее всего, не сможет догнать китайскую в течение следующих 10 лет – "учитывая относительно слабые инновации в стране, нехватку специалистов в области высоких технологий и высококвалифицированных рабочих, а также несбалансированное развитие смежных отраслей".По мнению этого эксперта, американцы не смогут нарушить существующее сегодня взаимовыгодное сотрудничество в цепочке поставок между Китаем и Вьетнамом. Кроме того, вьетнамское правительство не собирается отказываться от российских вооружений, несмотря на все усилия Вашингтона.Как сообщает агентство Reuters, вьетнамские власти ведут переговоры о покупке тяжелого вооружения из РФ – включая противокорабельные ракеты, противолодочные самолеты и вертолеты, зенитно-ракетные комплексы и реактивные истребители, и уже провели для этого несколько встреч с российскими должностными лицами.Таким образом, вьетнамцы используют создавшееся положение для того, чтобы извлечь из него как можно больше выгоды – подобно ласковому теленку из известной народной пословицы, который кормится сразу у нескольких маток.Украина когда-то тоже пыталась реализовывать преимущества прагматичной политики многовекторности, извлекая из этого немалую выгоду.Однако это закончилось после Евромайдана, когда Киев полностью утратил свою политическую субьектность, превратившись в инструмент внешнеполитического давления против России.

https://ukraina.ru/20230301/1044009191.html

https://ukraina.ru/20230407/1045138379.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, китай, вьетнам, технологии, вооружения