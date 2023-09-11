Останется один на один с Путиным. На Западе поняли, что к России европейские мерки не применимы

Фюрер украинского народа, он же президент Украины Владимир Зеленский, опять продемонстрировал свою склонность к когнитивному диссонансу — столкновению в сознании одновременно конфликтующих представлений о жизни, которой он вынужден жить