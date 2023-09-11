"Орки из бескрайнего Мордора": Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС
12:39 11.09.2023 (обновлено: 12:54 11.09.2023)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вывезти дипперсонал в Россию. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 сентября в своем телеграм-канале
Медведев заявил, что руководители Европейского союза "прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта".
Зампредседа Совбеза РФ привел цитату из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце". "Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные", сравнил Медведев.
По его словам, это плевок в лицо каждому гражданину России.
Медведев поразмышлял на счет ответных мер. По его мнению, уж точно не стоит вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. "Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию", написал он.
"Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями. Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора…" - подытожил Медведев.
На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например, смартфоны.
09:50Останется один на один с Путиным. На Западе поняли, что к России европейские мерки не применимыФюрер украинского народа, он же президент Украины Владимир Зеленский, опять продемонстрировал свою склонность к когнитивному диссонансу — столкновению в сознании одновременно конфликтующих представлений о жизни, которой он вынужден жить