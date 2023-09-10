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Что такое обеднённый уран и зачем США хотят использовать его против России

Что такое обеднённый уран и зачем США хотят использовать его против России - 10.09.2023 Украина.ру

Что такое обеднённый уран и зачем США хотят использовать его против России

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила об отсутствии доказательств того, что снаряды с обеднённым ураном вызывают рак. Она сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым связи между использованием подобных боеприпасов и ростом онкологических заболеваний не наблюдается.

2023-09-10T08:18

2023-09-10T08:18

2023-09-10T08:18

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Напомним, ранее в военном ведомстве США объявили о намерении поставить ВСУ партию снарядов с обеднённым ураном для танков "Абрамс", которые должны появиться на Украине уже этой осенью. Ранее Киеву такие снаряды отправила Британия (по непроверенным данным, значительная их часть была уничтожена в результате ракетных ударов ВС РФ).Чтобы понять, что из себя представляет результат массового использования боеприпасов подобного толка, нужно проанализировать самый известный опыт их применения – бомбардировки Югославии 1999 года.Обеднённый уран – побочный продукт производства обогащённого урана, используемого в ядерных реакторах. Он не настолько радиоактивен, однако способен нанести окружающей среде серьёзное радиационное поражение, загрязняя почву и воду. Период его полураспада составляет 4,5 млрд лет.Вряд ли НАТО специально использовала при ударах по Югославии бомбы и ракеты с обеднённым ураном U-238 для того, чтобы сделать территорию, по которой наносились эти удары, смертельно опасной для проживания. Прежде всего, подобные боеприпасы очень хороши для работы по бронированным целям. Кроме того, не исключено, что западными стратегами двигали соображения банальной экономии – обеднённый уран, по сути, представляющий собой производственные отходы, сравнительно дёшев.До сих пор ведутся дискуссии по поводу того, какой объём U-238 был сброшен на Югославию, в состав которой на тот момент входили Сербия и Черногория. Чаще всего говорится о 15 тоннах. По словам сербского учёного Любиши Ракича, это эквивалентно 170 ядерным бомбам, совпадающим по мощности с той, которой США ударили по Хиросиме. При этом в данном вопросе есть разночтения: по данным НАТО, в распоряжении участвовавших в боевых действиях частей альянса имелось 31 тыс зарядов с обеднённым ураном, по данным югославской армии – 50 тыс.Последствия подобных бомбардировок заключаются в загрязнении земли и воздуха через разносящуюся ветром радиоактивную пыль, а также поверхностных и грунтовых вод. Причём радиоактивность заражённой среды проявляется не сразу, а лишь через годы. Сербские врачи всё последнее время бьют тревогу, рассказывая о продолжающемся росте онкологических заболеваний. Адвокат Срджан Алексич заявил, что Сербия – первая страна Европы и вторая – всего мира по заболеваемости раком.В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич весной этого года заявил, что он, конечно, не был склонен доверять сведениям о вредоносности обеднённого урана, однако, пообщавшись с онкологами, уверился в том, что увеличение числа случаев появления злокачественных образований у детей связано именно с последствиями бомбардировок НАТО.На Западе утверждают, что связи между использованием подобных боеприпасов и динамикой заболеваемости раком нет. В качестве аргумента обычно указывается на низкую радиоактивность обеднённого урана. Специалисты отмечают, что сама по себе интенсивность излучения U-238 действительно невелика, и оно не способно причинить вред человеку на расстоянии. Облучиться обеднённым ураном сложно. Однако заражённая пыль или жидкость, попадая внутрь человеческого организма, становится смертельно опасной. Помимо этого, контакт с обеднённым ураном влияет на здоровье плода, младенческую смертность и прочие элементы, связанные с репродуктивностью.Сербский токсиколог Радомир Ковачевич летом прошлого года в интервью сербскому изданию "Вечерне новости" заявил, что последствия бомбардировок обеднённым ураном будут ощущать на себе ещё 60 поколений сербов. Помимо рака, обеднённый уран вызывает и другие болезни, в основном поражающие кровь.Огромная часть боеприпасов с обеднённым ураном использовалась при бомбардировках Косово, где в то время находились сербские позиции. От последствий этих бомбардировок пострадали даже те, кто за ними стоял – солдаты НАТО, вошедшие в состав KFOR (миссии НАТО в Косово). В середине нулевых итальянские военнослужащие внезапно начали заболевать, по поводу чего была созвана сенатская комиссия. Она не нашла связи между вспышкой заболеваний и последствиями авиационных и ракетных ударов с применением обеднённого урана. Однако её председатель Паоло Франко сообщил, что в гистологических образцах, взятых у заболевших и умерших солдат, следов урана обнаружено не было, но были обнаружены наночастицы, которые могли стать результатом взрыва боеприпаса с U-238.Сербские СМИ сетуют на то, что НАТО нельзя привлечь к ответственности за "тихую эпидемию" злокачественных новообразований на территории страны, так как исследований с целью напрямую выяснить связь между бомбардировками и ростом числа онкологических больных не проводилось. Всемирная организация здравоохранения этой связи также не видит. Выводы глобалистских структур носят предсказуемый характер – они просто выполняют роль инструментов США, Британии и их союзников. Но с фактами спорить трудно - по данным сербских медиков на 2013 год, за предыдущие 10 лет заболеваемость лимфомой в стране увеличилась на 110%, а смертность от этого заболевания – на 180%. Председатель Сербского общества по борьбе с раком Слободан Чикарич говорил, что воздействие обеднённого урана также ведёт к росту различных генных мутаций, что приводит к рождению детей с серьёзными физическими и психическими отклонениями. И такие же проблемы наблюдаются на Ближнем Востоке, где США активно применяли подобные боеприпасы в своих иракских компаниях.Что касается поставок снарядов с обеднённым ураном в зону СВО, то здесь намерения Вашингтона и Лондона достаточно очевидны. Они хотят, чтобы в том случае, если Россия завершит военную операцию на своих условиях, ей досталась бы заражённая территория, на которой люди болеют и умирают столетиями. Так или иначе, в проигрыше они не останутся – украинцев им не жалко, для них они расходный материал.Соответственно, уничтожение складов с подобными боеприпасами, равно как и американских и британских танков, для которых они предназначены, станут первоочередной задачей для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html

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эксклюзив, зарубежье, косово, сербия, украина, сша, воз, обедненный уран