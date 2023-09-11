https://ukraina.ru/20230911/1049282240.html

Дмитрий Дробницкий: США дают Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы выбить Россию с рынка зерна

Дмитрий Дробницкий: США дают Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы выбить Россию с рынка зерна - 11.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: США дают Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы выбить Россию с рынка зерна

Если Евразия выпадет из долларового обращения, для США это будет иметь весьма разрушительные последствия, считает американист, политолог-международник Дмитрий... Украина.ру, 11.09.2023

2023-09-11T04:23

2023-09-11T04:23

2023-09-11T04:24

интервью

сша

обедненный уран

россия

киев

игорь коломойский

зерно

компромат

уран

польша

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Если Евразия выпадет из долларового обращения, для США это будет иметь весьма разрушительные последствия, считает американист, политолог-международник Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон видит "хороший прогресс" в контрнаступлении Украины. Блинкен также заверил, что США выделят киевскому режиму дополнительную помощь более чем на один миллиард долларов.- Дмитрий Олегович, взбодрил ли визит Блинкена киевский режим для новых активных действий на фронте?- Не думаю, что Энтони Блинкен не настолько не владеет ситуацией, чтобы не понимать, что победы не будет. Он сказал примерно следующее: "Кроме меня и моих друзей из Стэмфорда у вас других друзей в Вашингтоне нет. К вам уже относятся не так, как раньше. И как Гани (бывший президент Афганистана) убежать с чемоданом денег из страны у вас не получится. Так что делайте что-нибудь. Не можете отрезать Крым, тогда стойте в обороне до 2024 года. До выборов вы должны продержаться, или до того времени, как в Вашингтоне будет принято решение". Вся эта ерунда о прогрессе в наступлении - для прессы и пиара, а реальный разговор был таким.- Но в Москве тоже обеспокоились итогами визита и запросили заседание Совбеза ООН на 12 сентября после того, как США пообещали прислать на Украину снаряды с урановыми сердечниками.- Насчет обедненного урана существует очень много мифов. Основная проблема с обеденным ураном не в том, что он радиоактивный. Это уран-238 с периодом полураспада 4,5 млрд лет. Фактически инертное вещество. Что такое обогащение урана? Это разделение изотопов 235-го и 238-го с помощью центрифуг. Оружейный, реакторный 235-й изотоп радиоактивный, его в хорошей урановой руде – 3-5%.238-й тяжелый, твердый, его пробивная способность выше, чем у чего бы то ни было, но при этом при этом он сильно крошится, и при кинетических энергиях, при которых снаряд оказывает воздействие на бронетехнику, он рассыпается в порошок. Дальше идет заражение всего и всея вокруг, в том числе живых организмов, включая одноклеточных, тяжелым металлом. Этот очень твердый, но колкий металл в виде взвеси проникает даже сквозь мембраны клеток. Это химическое отравление тяжелым металлом, последствия которого до конца не изучены.Если на Украину пойдут эти снаряды, то все будет заражено. Это то же самое, что все залить очень ядовитыми химикалиями. Это будет мёртвая земля. При определённых обстоятельствах это страшнее, чем радиоактивное заражение, потому что там идет реакция ядерного распада и главная проблема выделяющиеся нейтроны, которые вредят организму. А здесь постоянное присутствие металла, который мешает жизнедеятельности клеток. Понятно, что такие снаряды планировалось применять за территорией золотого миллиарда. В пустыне Ближнего Востока живут арабы, на которым белым людям из Вашингтона наплевать.Это очень серьезно. С виду ничего не происходит, но люди болеют, воду на этой территории пить нельзя. Пищу есть нельзя. Это то, с чем столкнулась Югославия. Так что заседание Совбеза не просто так собирается. Но и плюс ко всему идут разговоры о ракетах большой дальности, это уже прямая угроза для старых регионов России. Ясно, что в Госдепартаменте плевать хотели на то, что скажет Совбез ООН. Но надеюсь, что там прозвучат внятные угрозы относительно того, что будет, если эти вооружения попадут на Украину.- Интересно, что при этом одни из крупнейших владельцев сельхозугодий на Украине – американские компании.- Они понимают, что эти земли им уже не принадлежат. У нас есть представление, что денежные мешки в США решают все. Ничего подобного, денежные мешки – это люди, которые должны сделать то, что сказало политическое руководство. Деньги находятся в руках политического органа – Федерального резерва, а их источник в США – эмиссия. И кто такие бизнесмены? Никто.Теперь самое главное, чтобы эти земли не достались русским. Если к черноземам России прибавляются несколько регионов, которые были житницей еще при СССР, то при современных технологиях сельского хозяйства представьте, какой будет продовольственная мощь России.Но раз не досталось это подконтрольным Белому дому структурам и транснациональным корпорациям, значит, и России достаться не должно. В этом смысле применение урановых боеприпасов и нашпиговывание этих земель разным железом приобретает особый смысл. "Не доставайся же ты никому".Если к сельскохозяйственной мощи России добавятся эти черноземы, то сравниться с Россией по производству зерна смогут только США, а им зерно нужно для самых разных целей. Сейчас в Штатах те, кто выращивал овес и пшеницу, выращивают сою и гонят ее в Китай. А те, кто выращивают кукурузу выращивают не марочные сорта, а то, что можно перегнать в этаноловое топливо. Классический пример Айова, которая была житницей США. Там гонят сейчас этаноловое топливо, потому что это налоговые послабления, введенные при Обаме. Так называемый этаноловый мандат. То есть план отравить эти земли в новых регионах носит дополнительный экономический смысл в мире, который перестанет быть глобальным, подрезать возможности конкуренту, то есть нам.- Чем ответим на эти планы?- Военным я советов давать не буду. Но нам надо выстраивать собственный хозяйственный механизм и отстегивать его от долларовой системы. Вот это будет настоящий ответ. Потому что полагание с некоторыми модификациями на долларовую систему опасно. Когда в Вашингтоне поймут, что у них не получилось ослабить Россию, они дернут пару рычагов, которые по-прежнему у них в руках. И мы останемся без финансовой системы. Считалось, что невозможно отключить Россию от SWIFT, но ведь отключили. Некоторые считали, что невозможно заморозить активы, конфисковать деньги бизнесменов, но это сделали.Если Евразия выпадет из долларового обращения, для США это будет иметь весьма разрушительные последствия. Это должно стать нашим программным документом – дорожная карта по выходу из долларовой системы. Так гибридные конфликты и выигрываются. Когда не на поле боя, а в результате действия новых схем противник получает урон и вынужден отступать.- Польша активно милитаризируется, становясь крупнейшим в ЕС производителем оружия. Превратится ли она из гиены Европы в ее гауляйтера в угоду США?- Нет, она же не будет управлять Берлином. Но есть Бухарестская девятка, то есть речь идет о странах, примыкающих к границам России, Белоруссии, Украины, от Балтийского до Черного моря. Это дуга сдерживания, для нас она западная, для них – восточная. Это единственные европейские страны, которые в условиях распада глобального миропорядка будут нужны США для сдерживания России. Вашингтон будет их поддерживать печатным станком, пока он еще чего-то стоит. Задача этих государств – постоянно поддерживать напряженность на наших границах, Калининград в первую очередь.Но когда мы говорим, что Польша активно милитаризируется, то это значит, что Польша об этом радостно сообщает. Но половина польского населения, судя по опросам, не очень хочет быть следующей Анти-Россией. В этом смысле им надо показать, что Польша ище не згинела и от можа до можа еще очень возможно. Это внутренний пиар. Польские политические лидеры не могут отказать себе в удовольствии покичиться на фоне разоренного бундесвера.Но в целом милитаризируются все страны, граничащие с нами. И Румыния свое получает, и Прибалтика. В основном в виде американских контингентов. Кстати, в США идет дополнительный рекрутинг 30 тысяч военных для экспедиционного корпуса в Европу.- Это то самое ружье, которое выстрелит рано или поздно?- Не думаю, что дело до этого дойдет. Возможны конфликты чуть серьезнее, чем чуть было не случившийся конфликт польских и белорусских пограничников. Выдвижение частей к границе, чтобы была постоянная напряженка. Надо понимать, что Украина все равно развалится, скорее, рано, чем поздно. И надо будет что-то делать с западными областями. Но для Польши это крайне токсичные регионы, там придется на глазах всего мира геноцид устраивать или насильственное переселение. После распада Украины и потери управления там нужны будут войска.- Почему в последнее время вновь всплыла тема украинского олигарха Игоря Коломойского? США по слухам потребовали его экстрадиции.- Чтобы иметь при себе козырь. Он будет сидеть в Федеральной тюрьме на передержке или под охраной ФБР. И будут разыгрывать внутреннюю карту, потому что Коломойский кое-что знает, во всяком случае делает вид, что знает. Перед выборами надо будет выгонять половину либеральной элиты, и делать это нужно под вескими основаниями. "О, ужас! Там же коррупция, в которой участвовали высшие эшелоны власти США, но мы спасем республику, очистим от всякой скверны!". Вот это все будет звучать. Если Федеральная прокуратура США допросит Коломойского, это будет серьёзно, эти данные засекретят.Видимо, Коломойского хотели задержать в нейтральной стране. И выдать США. Но Зеленский не без согласования с определенными структурами в Вашингтоне принял решение задержать его сам, чтобы не выдавать, ручки коротки у вас допросить господина Коломойского. То, что там море компромата, это очевидно. Не просто так Трампу объявили первый импичмент, когда он потребовал себе все материалы о коррупции первых лиц США.Как только ты поднял документы по Украине, сразу известен схематоз по Мальте, по Италии, по Великобритании. Там очень длинные коррупционные цепочки, Байдены еще окажутся белыми и пушистыми.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, обедненный уран, россия, киев, игорь коломойский, зерно, компромат, уран, польша