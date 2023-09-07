https://ukraina.ru/20230907/1049218377.html

Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика

Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика - 07.09.2023 Украина.ру

Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение президенту Республики Сербской Милораду Додику. Лидеру боснийских сербов вменяется неисполнение указов т.н. верховного представителя – чиновника, осуществляющего внешнее управление страной и имеющего широчайший спектр полномочий.

2023-09-07T04:10

2023-09-07T04:10

2023-09-07T04:10

республика сербская

босния и герцеговина

эксклюзив

милорад додик

владимир зотов

балканы

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В ответ Додик 6 сентября заявил, что если верховный представитель, роль которого сейчас исполняет немецкий дипломат Кристиан Шмидт, появится на территории Республики Сербской, он будет задержан и выдворен.Напомним, Республика Сербская – один из двух субъектов (энтитетов) БиГ. Второй носит название "Федерация Боснии и Герцеговины".Это балканское государство представляет собой поистине уникальное политическое явление. Его история началась с того, что в 1992 году бывшая югославская республика Босния и Герцеговина решила объявить о своей независимости. Большую её часть составляли мусульмане, причём, говоря о боснийских мусульманах, мы имеем в виду не столько религиозную, сколько этническую принадлежность - в Югославии так называли один из населяющих её народов. Причём известно, что многие его представители в графе национальность писали "мусульманин", а в главе "вероисповедание" - "атеист".Однако в республике также проживало множество сербов, мнения которых по поводу создания нового государства никто не спрашивал, и хорватов, также не желавших связывать свою судьбу с управляемой мусульманами Боснией. В итоге сербы объявили о создании Республики Сербской, а власти БиГ начали против них войну, сопровождаемую жестокими этническими чистками. В начавшемся противостоянии хорваты успели дважды сменить сторону – сначала они вели боевые действия против сербов, потом против бошняков, а затем вновь объединились с ними против Армии Республики Сербской по приказу западных кураторов.Война закончилась вмешательством НАТО, подвергшего сербские позиции авиаударам. После этого начались переговоры, по итогам которых в 1995 году в Дейтоне было подписано соглашение, определившее формат дальнейшего существования Боснии и Герцеговины. Новое государство состояло из двух основных частей: Федерации БиГ, населённой мусульманами и хорватами, и Республики Сербской, населённой сербами. При этом сама Республика Сербская, в свою очередь, тоже фактически была поделена на две части, которые разделяет так называемый округ Брчко, находящийся под внешним управлением. Лидеры боснийских сербов Радован Караджич и Ратко Младич были отстранены от власти, обвинены в геноциде мусульман, отправлены в Гаагу, а потом в тюрьму. Также вводился пост верховного (или "высокого") представителя, который, в числе прочего, мог издать фактически любой обязательный к исполнению закон и снять с должности любого местного руководителя, в том числе самого высокого ранга.И самое главное заключается в том, что Босния и Герцеговина является государством, две части которого относятся друг к другу, скажем так, непросто. Говоря проще, они друг друга фактически ненавидят.БиГ полностью поддерживает Запад и Украину - Республика Сербская укрепляет связи с Россией. Представители хорватов и бошняков ездят в Киев - лидер сербов регулярно наведывается в Москву. В Федерации БиГ планомерно уничтожается любая память о сербском прошлом – в Республике Сербской она культивируется.Президент РС Милорад Додик давно наладил хорошие отношения с Владимиром Путиным и тесное экономическое взаимодействие с Россией. Он также выступил категорически против антироссийских санкций. Помимо этого, в риторике Додика со временем всё чаще стала звучать убеждённость в том, что будущее РС связано с независимостью. Он также вступил в прямой конфликт с верховным представителем. В частности, он отказался признавать полномочия Кристиана Шмидта, назначенного на эту должность в обход Совбеза ООН, называя его "туристом". Додик также заявил, что на территории Республики Сербской не будет исполняться указ о запрете отрицания "геноцида в Сребренице", который издал предшественник Шмидта Валентин Инцко. А позднее в Республике Сербской был принят закон, согласно которому на её территории решения верховного представителя не будут исполняться в принципе.За это прокуратура БиГ выдвинула против Додика уголовное обвинение. Додик же заявил, что он в любом случае останется президентом Республики Сербской, а Шмидт в случае появления на её территории будет выдворен.В столице Боснии и Герцеговины Сараево постоянно говорят, что она должна стать унитарным государством. США и их союзники изначально воспринимали Республику Сербскую как временное явление, которое со временем должно быть упразднено и растворено в унитарной БиГ. Милорад Додик, кстати, в начале своей карьеры рассматривался как ставленник Запада. Однако он достаточно быстро начал говорить и делать то, что Западу резко не понравилось. Теперь последний не жалеет усилий, развязав целую кампанию по дискредитации сербского лидера, в которой участвуют послы ведущих западных стран.Попытки сместить Додика предпринимаются США и их союзниками регулярно. В 2018 году в качестве его замены планировалась кандидатура Младена Иванича, в 2022 – Елены Тривич. Однако большинство боснийских сербов продолжают поддерживать своего лидера, так как понимают, что его смещение будет означать начало краха РС, сегодня являющуюся едва ли не последним оплотом сербского сопротивления на Балканах.Однако даже насильственная унитаризация, похоже, не спасёт Боснию и Герцеговину от исчезновения. Население покидает БиГ, причём это касается как сербов, так и мусульман.Что касается российских национальных интересов, то, конечно, им соответствует обретение Республикой Сербской независимости и дальнейшая реанимация "великосербского" проекта – объединения всех сербских этнических территорий. Пока же остаётся надеяться, что строптивый Милорад Додик пройдёт нынешнее испытание – далеко не первое для себя.

https://ukraina.ru/20230427/1045717463.html

https://ukraina.ru/20230712/1047969498.html

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республика сербская

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республика сербская, босния и герцеговина, эксклюзив, милорад додик, владимир зотов, балканы