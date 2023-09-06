Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе - 06.09.2023 Украина.ру
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Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе
Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе - 06.09.2023 Украина.ру
Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе
Телеканал СТБ 5 сентября изъял из показа украинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко. Фильм вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя
2023-09-06T12:04
2023-09-06T12:04
фильм
показы
новости
мариуполь
эвакуация
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Вещатель поручил компании-производителю ленты ОSNOVAFILM production разработать новую версию картины, в частности, исключив упоминание Мариуполя как места, в котором разворачиваются события. Об этом сообщили в соцсетях СТБ.Его руководство пообещало ввести новую усиленную систему проверки контента, посвященного событиям спецоперации, который планируют к показу на телевиденииХудожественный фильм "Юрик" рассказывает историю 11-летнего мальчика, семью которого уничтожила война.Одним из первых критически о фильме высказался украинский телеведущий Андрей Бедняков, для которого Мариуполь является родным городом. "На 16-й минуте хотелось выключить после того, как беленькая машина ОБСЕ медленно (так обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала местных жителей к эвакуации. К эвакуации, которой не было в Мариуполе. Это болезненная тема. Потому что сколько часов лично я разговаривал с людьми, чтобы они как-нибудь заехали на район и забрали моих. Сколько было людей, которые пытались выехать или вывезти своих близких… И поэтому такая реакция", - объяснил он.Другие переселенцы также выразили свое негативное впечатление о фильме, записав множество видео.Больше всего возмущения вызвал у мариупольцев именно эпизод с машиной ОБСЕ, проводящей "организованную эвакуацию": ничего подобного в городе не происходило."Люди посмотрев это и будут думать - а чего мариупольцы не выезжали, они что глупые, им же предлагали, ОБСЕ было", - сказала одна из девушек, записавших видео. Она, как и все другие, отметила, что миссия ОБСЕ покинула город за несколько дней до начала боевых действий. Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко, как ранее сообщали украинские СМИ, также не находился в городе 24 февраля 2022.
https://ukraina.ru/20230904/1049148889.html
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фильм, показы, новости, мариуполь, эвакуация
фильм, показы, Новости, Мариуполь, эвакуация

Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе

12:04 06.09.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Телеканал СТБ 5 сентября изъял из показа украинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко. Фильм вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя
Вещатель поручил компании-производителю ленты ОSNOVAFILM production разработать новую версию картины, в частности, исключив упоминание Мариуполя как места, в котором разворачиваются события. Об этом сообщили в соцсетях СТБ.
"Мы благодарим жителей Мариуполя, защитников города и всех украинцев, которые обратили наше внимание на несоответствие части сцен в художественном фильме "Юрик" исторической правде. СТБ изымет из показа текущую версию ленты и приносит извинения зрителям, которых ранил ее показ", - указал телеканал.
Его руководство пообещало ввести новую усиленную систему проверки контента, посвященного событиям спецоперации, который планируют к показу на телевидении
Художественный фильм "Юрик" рассказывает историю 11-летнего мальчика, семью которого уничтожила война.
Одним из первых критически о фильме высказался украинский телеведущий Андрей Бедняков, для которого Мариуполь является родным городом.
"На 16-й минуте хотелось выключить после того, как беленькая машина ОБСЕ медленно (так обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала местных жителей к эвакуации. К эвакуации, которой не было в Мариуполе. Это болезненная тема. Потому что сколько часов лично я разговаривал с людьми, чтобы они как-нибудь заехали на район и забрали моих. Сколько было людей, которые пытались выехать или вывезти своих близких… И поэтому такая реакция", - объяснил он.
Другие переселенцы также выразили свое негативное впечатление о фильме, записав множество видео.
Больше всего возмущения вызвал у мариупольцев именно эпизод с машиной ОБСЕ, проводящей "организованную эвакуацию": ничего подобного в городе не происходило.
"Люди посмотрев это и будут думать - а чего мариупольцы не выезжали, они что глупые, им же предлагали, ОБСЕ было", - сказала одна из девушек, записавших видео.
Она, как и все другие, отметила, что миссия ОБСЕ покинула город за несколько дней до начала боевых действий. Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко, как ранее сообщали украинские СМИ, также не находился в городе 24 февраля 2022.
4 сентября, 13:36Культура
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о МариуполеУкраинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя, сообщили несколькими днями ранее украинские СМИ
 
фильмпоказыНовостиМариупольэвакуация
 
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