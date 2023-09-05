https://ukraina.ru/20230905/1049187516.html

Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук

Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук - 05.09.2023 Украина.ру

Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил положение современной армии и Красной армии 1943 года, а также... Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T17:08

2023-09-05T17:08

2023-09-05T17:08

василий полищук

видео

россия

украина

сво

всу

курск

война

вов

красная армия

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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил положение современной армии и Красной армии 1943 года, а также рассказал, насколько России необходима новая мобилизация и почему не стоит рассчитывать на массовую сдачу в плен бойцов ВСУ: 00:30 – Возможен ли Степной фронт в наши дни? 03:10 – Какие задачи стояли перед Степным фронтом? 06:55 – Каким образом Россия может перейти в наступление без ввода в бой стратегических резервов? 11:25 – О различиях в тактике ведения боёв во времена Великой Отечественной войны и сейчас; 17:00 – Нужно ли отталкиваться от опыта Советской армии? 18:40 – Уместно ли сравнивать Авдеевскую группировку ВСУ с Курляндской группировкой вермахта? 20:30 – Почему солдаты вермахта так и не осознали, что потерпели поражение и почему бойцы ВСУ не сдаются массово в плен? 26:58 – Может ли СВО завершиться к весне 2024 года нашей победой?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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