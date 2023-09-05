Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук - 05.09.2023 Украина.ру
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Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук
Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук - 05.09.2023 Украина.ру
Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил положение современной армии и Красной армии 1943 года, а также... Украина.ру, 05.09.2023
2023-09-05T17:08
2023-09-05T17:08
василий полищук
видео
россия
украина
сво
всу
курск
война
вов
красная армия
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил положение современной армии и Красной армии 1943 года, а также рассказал, насколько России необходима новая мобилизация и почему не стоит рассчитывать на массовую сдачу в плен бойцов ВСУ: 00:30 – Возможен ли Степной фронт в наши дни? 03:10 – Какие задачи стояли перед Степным фронтом? 06:55 – Каким образом Россия может перейти в наступление без ввода в бой стратегических резервов? 11:25 – О различиях в тактике ведения боёв во времена Великой Отечественной войны и сейчас; 17:00 – Нужно ли отталкиваться от опыта Советской армии? 18:40 – Уместно ли сравнивать Авдеевскую группировку ВСУ с Курляндской группировкой вермахта? 20:30 – Почему солдаты вермахта так и не осознали, что потерпели поражение и почему бойцы ВСУ не сдаются массово в плен? 26:58 – Может ли СВО завершиться к весне 2024 года нашей победой?
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василий полищук, видео, россия, украина, сво, всу, курск, война, вов, красная армия, ссср, оборона, история, бпла, разведка, чвк, мобилизация, авдеевка, германия, видео
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Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук

17:08 05.09.2023
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил положение современной армии и Красной армии 1943 года, а также рассказал, насколько России необходима новая мобилизация и почему не стоит рассчитывать на массовую сдачу в плен бойцов ВСУ:
00:30 – Возможен ли Степной фронт в наши дни?
03:10 – Какие задачи стояли перед Степным фронтом?
06:55 – Каким образом Россия может перейти в наступление без ввода в бой стратегических резервов?
11:25 – О различиях в тактике ведения боёв во времена Великой Отечественной войны и сейчас;
17:00 – Нужно ли отталкиваться от опыта Советской армии?
18:40 – Уместно ли сравнивать Авдеевскую группировку ВСУ с Курляндской группировкой вермахта?
20:30 – Почему солдаты вермахта так и не осознали, что потерпели поражение и почему бойцы ВСУ не сдаются массово в плен?
26:58 – Может ли СВО завершиться к весне 2024 года нашей победой?
 
Василий ПолищукВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКурсквойнаВОВКрасная АрмияСССРОборонаИсторияБПЛАразведкаЧВКмобилизацияАвдеевкаГермания
 
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