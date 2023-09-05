https://ukraina.ru/20230905/1049159970.html

"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальность

"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальность - 05.09.2023 Украина.ру

"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальность

В первых числах сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в его стране для отражения гипотетической русской атаки на "Сувалкский коридор" создается еще одна дивизия. Так что такое "Сувалкский коридор", вокруг которого кипит столько страстей в Прибалтике, Польше и НАТО?

2023-09-05T05:16

2023-09-05T05:16

2023-09-05T05:16

эксклюзив

польша

украина

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геополитика

калининградская область

русофобия

нато

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вильнюс

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Разговоры про мифический "Сувалкский коридор" идут не первый год. Особенно преуспели в этом польские так называемые политологи, зарабатывающие на комментариях чего угодно. Их бизнес идёт лучше, когда осваивается бюджетное финансирование.Польское правительство в своё время не пожалело денег на информационное сопровождение мифа о гипотетически возможной интервенции России через Белоруссию на польскую территорию в районе города Сувалки. Таким образом, утверждали польские комментаторы, Армия России преодолеет сухопутную изоляцию Калининградской области.Идею удалось проговорить на разных площадках и забросить не только польским военным, но и их союзникам по НАТО, и даже некоторым безответственным российским "инфоцыганам". Она очень хорошо зашла знаменитой эстонской разведке и латвийским военачальникам. Шутка ли – полтора танка на всю Прибалтику в то самое время, когда для них есть такая "угроза с Востока".НАТО реально озаботилось планами отражения гипотетической "агрессии русских" на небольшой участок территории, по которому проходит граница между Литвой и Польшей. Под анализ и планирование, увеличение военного присутствия и многое другое было получено хорошее финансирование.Больше всех выиграли польские военные. Они получили прекрасный предлог не только сохранить свои должности, но и создавать новые, карьерно расти и получать "откаты" с армейских контрактов. А на прибалтийский задний двор в Брюсселе снова махнули рукой.Вспоминают о прибалтийском недоразумении в составе Североатлантического альянса не только союзники, но и соседи из Белоруссии. На днях тему попытался оживить заместитель начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил белорусской Военной академии Андрей Богодель. Выступая на государственном телевидении, он рассказал не только про "Сувалкский коридор", но и про возможность повторения истории вековой давности – аннексией Польшей территории Литвы.Богодель обратил внимание: "Посмотрите, что собой сегодня представляет та же самая Прибалтика и Польша. Они находятся сегодня в авангарде русофобии. И поляки, которые сегодня, по сути, отдав все свое вооружение в Украину, стоят "без штанов"!"Каждый военный человек прекрасно понимает, что Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, где, по сути своей, нет транспортных магистралей серьезных, а одни болота. А он проходит несколько северо-западней, по территории Литвы. И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край, якобы под эгидой защиты этого края", - сообщил начальник факультета белорусской кузницы полководцев.Польша тем временем наращивает численность своей армии. Сейчас она в три раза больше белорусской и всё ближе смещается в сторону Бреста и Гродно. Её бронетанковый кулак состоит наполовину из новейших корейских танков, наполовину – из американских. Свои PT-91 Twardy и импортные Leopard 2 польские военные и политики действительно отправили на украинскую утилизацию.В 2022 году министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах превратить польскую сухопутную армию в самую многочисленную и сильную среди европейских союзников по НАТО. В августе сего года он заявил: "Сувалкский коридор и Брестские ворота - это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение... Усиление происходит как в тактическом измерении, включая дополнительных бойцов и новую технику, так и в стратегическом за счет создания новых подразделений различного уровня".Затем, 1 сентября Блащак объявил о формировании новой шестой дивизии польской армии, которая усилит ответ Варшавы на гипотетически возможную интервенцию России. Такой сценарий НАТО отрабатывает на военных учениях (например, "Железный волк—2017").Любопытно, что до выпячивания надуманной проблемы "Сувалкского коридора" польские стратеги и тактики педалировали тему интервенции из Калининградской области. Сувалки не отменяют Калининград, но дополняют его, смещённого на периферию перманентного русофобского дискурса.В польской политической мысли демонизация России и русских имеет многовековую традицию. Лишь относительно недавно, примерно век назад польские мыслители перестали считать себя потомками сарматов и "северными французами", а украинцев – русскими. Был мгновенный по историческим меркам период Польской Народной Республики – не менее легитимной, чем Луганская Народная Республика и столь же лояльной России. До этого был почти вековой период Царства Польского в составе Российской империи (Русской Польши), когда русофобия стала уделом мятежников, террористов, маргиналов и политэмигрантов. Только в эти периоды (примерно 1,5 века в совокупности) демонизация России и русских не была мейнстримом интеллектуалов Польши.Объективно, для польских ожиданий российской интервенции есть основания. Их создали совместными усилиями бывшие российские провинции при руководящей и направляющей роли Вашингтонского обкома и Брюссельского райкома. Блокада российского эксклава с постоянной демонстрацией ему враждебности НАТО – ситуация по взрывоопасности гораздо более серьёзная, чем веком ранее."Данцигский коридор" - интересная страница польско-германской истории и урок, который не только в Варшаве, но и в других европейских столицах усвоили плохо. Балтийское море превращено едва ли не во внутреннее море североатлантического военно-политического блока. НАТО с присоединяющимися к нему членами открыто воюет с Россией на украинском поле.Польша сейчас выступает острием копья альянса, демонстративно враждебного России и союзной ей Белоруссии. Варшава всячески готовила из Украины если не замену себе в этой роли, то нечто вроде буфера. После того, как Москва разберётся с этой проблемой, то освободятся руки для других важных дел.В целом "коллективный Запад" создал и поддерживает столько угроз России в самых разных сферах, что надуманная проблема "Сувалкского коридора" выглядит забавой в детской песочнице. Неспроста на Западе всерьёз проговаривают перспективу "ядерной зимы" - именно такой исход эскалации конфликта Североатлантическим альянсом вокруг Калининградской области выглядит наиболее реалистично.

https://ukraina.ru/20220220/1033316844.html

https://ukraina.ru/20230220/1043614450.html

https://ukraina.ru/20230112/1042584200.html

https://ukraina.ru/20230729/1048334507.html

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Тимофей Стоянов

Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

эксклюзив, польша, украина, история, геополитика, калининградская область, русофобия, нато, литва, вильнюс, лукашенко, гданьск, восточная европа