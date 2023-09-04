https://ukraina.ru/20230904/1049144550.html

Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках

Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках - 04.09.2023 Украина.ру

Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках

Украина рассчитывает получить от США гарантии безопасности, подобные тем, которые есть у Израиля. При этом они должны действовать независимо от того, кто будет американским президентом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном украинским каналом 27 августа.

2023-09-04T17:45

2023-09-04T17:45

2023-09-04T17:45

интервью

израиль

украина

россия

умань

сша

владимир зеленский

джо байден

корнейчук

панин

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О том, что на самом деле стоит за словами Зеленского и какой смысл вкладывает в них президент Украины изданию Украина.ру рассказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.— Александр, уместно ли сравнивать Украину и Израиль в данном случае?— Абсолютно неуместно. У Израиля нет никаких гарантий, он не является членом НАТО. Израиль участвовал в конфликтах и был каждый раз «на грани» — ему удавалось побеждать, никто ничего не гарантировал ему.Я хочу напомнить: в 1948 году Израиль был создан, и началась война с окружающими шестью арабскими странами. Силы были неравны, и страна оказалась в уязвимом положении. Американцы отказались Израиль поддерживать, ввели эмбарго на поставку оружия.Об этом сейчас мало говорят, но именно СССР тогда поддержал Израиль, поставив вооружения через Чехословакию.Кроме того, Израиль заявляет, что не хочет вступать ни в какие военные союзы. А Украина, наоборот, стремится и в НАТО, и в Евросоюз. Так что слова Зеленского довольно неадекватные. Страны и ситуации абсолютно разные.— Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время обсуждения вопроса украинских беженцев упрекнул еврейское государство в том, что оно не дает украинской армии систему ПВО «Железный купол». Как к таким заявлениям относятся местные израильские элиты?— Израиль не раз заявлял, что не даст свою систему ПВО Украине, потому что не хочет участвовать в вооруженном конфликте на Украине. Если не будет сильного давления со стороны Америки, я уверен, что Израиль и дальше будет сохранять нейтралитет, поскольку это отвечает его интересам не портить отношения с Россией.К украинскому послу в Израиле у местных элит специфическое отношение. Многие общественные деятели страны в частных разговорах называют господина Корнийчука либо безумцем, либо идиотом. Им не нравятся его абсолютно неуместные радикальные заявления и попытки вмешиваться во внутренние дела Израиля.— Посольство Украины в Израиле в конце августа также заявило, что если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд хасидам в Умань будет запрещен. Какое развитие может получить история? Поведется ли Тель-Авив на манипуляции Киева?— Действительно изначально киевская власть пыталась шантажировать Израиль запретами для въезда паломников — из-за отказа еврейского государства содержать так называемых украинских беженцев, которые в огромных количествах прибывают в страну. Это решение было принято Тель-Авивом, потому что у него нет лишних средств на это.На данный момент стороны пришли к договоренности и денежная поддержка украинцам в Израиле будет оказана. Однако страна оставляет за собой право депортировать беженцев, которые по тем или иным причинам вызывают к себе вопросы.Израильские паломники, в свою очередь, приезжают в Умань.При этом надо понимать, что паломничество не распространяется на большинство израильтян. В Умань направляются как правило представители брацлавского хасидизма, что традиционно происходит перед еврейским новым годом, который празднуется осенью. В Умани похоронен основатель хасидского двора Рабби Нахман, живший еще в XVIII–XIX веке.Примечательно, что Нахман сам был из Брацлава. А в Умани в 1768-м произошел страшный еврейский погром и было уничтожено все еврейское население города. В XIX веке на Украине евреям жилось, мягко говоря, нехорошо. Чтобы не забывали об этом погроме, он завещал похоронить себя в этом городе, понимая, что люди будут приходить на его могилу и вспомнят о жертвах Уманской резни.К сожалению, многие паломники, которые сегодня едут в Умань, абсолютно не помнят о погроме и не понимают, почему Нахман там покоится. Они, по сути, приносят деньги Украине своим религиозным туризмом.Кроме того, многие граждане в Израиле считают, что это паломничество не сочетается с теми или иными нормами иудаизма, где не принято приходить на могилы, поклоняться им. Тем не менее брацлавские хасиды туда ездят. На сегодняшний день, судя по всему, паломничество в Умань состоится.— Украинская сторона прикрывается тем, что Россия якобы может устроить провокацию против израильских паломников-хасидов в Умани. А какую провокацию может устроить сама Украина?— На самом деле любую. В Умани уже не раз бывали антисемитские инциденты. Во многом это связано с тем, что приезд огромного числа паломников плохо организован и часто создает конфликты между хасидами и местными жителями. Неоднократно были зафиксированы многочисленные случаи драк, ограбления паломников и другие конфликты с антисемитским подтекстом.Я вполне допускаю, что такое может случиться и в этом году — приехавшие паломники столкнутся с антисемитскими инцидентами с украинской стороны.— Киевский режим выгоняет монахов из Киево-Печерской лавры, сажает священников, призывает убивать православных — по сути идет против Церкви Христа. Как на это смотрят в Израиле с учетом того, что там много людей чтящих традиции?— В Израиле не настолько глобально освещается украинский вопрос. Местное население больше волнуют проблемы, связанные с израильско-палестинским и израильско-арабским конфликтами, взаимоотношения с Ираном. Украинская тематика волнует скорее выходцев из бывшего СССР, проживающих в Израиле.Лично я считаю, что недопустимо преследование людей по религиозной принадлежности, недопустимо ограничение свободы вероисповедания — это абсолютно ненормально. К сожалению, на Украине сегодня происходит много странных и нездоровых вещей.Я бы даже сказал, что гонения на священников и православных не приемлемы не столько с точки зрения религии — на протяжении мировой истории религии зачастую враждовали друг с другом. Тут дело в другом. Такие действия недопустимы с ракурса здравого современного общества.Украина пытается себя позиционировать как европейское светское государство. Европейцы и американцы постоянно декларируют, что у них все религии равны. В современном государстве преследование по религиозному признаку недопустимо по умолчанию. Но на Украине мы этого не видим. Получается, все заявленные европейские ценности — проявление лицемерия?— Для Байдена позитивные отношения с Израилем — залог получения дополнительных голосов на выборах. В США проживает 6 миллионов еврейских избирателей, их влиятельность огромна. Поддержит ли еврейская община Байдена на выборах?— Скорее всего, да, поддержат, но это никак не связано с его отношением к Израилю.Судя по предвыборным заявлениям со стороны республиканских кандидатов, их отношение к Израилю намного лучше, чем со стороны Байдена и демократической партии. Поскольку электорат республиканцев — это консервативные христиане, евангелисты, которые в том числе активно поддерживают Израиль — республиканская партия становится все более и более произраильской.Сегодня в американской политике отчетливо прослеживается следующая линия: демократы отдаляются от Израиля, все чаще проявляя антисемитские настроения; республиканская партия — наоборот.Здесь важно понимать еще один момент: вопрос отношения американских партий к Израилю довольно мало волнует американских евреев. Они, как это ни парадоксально, не особо поддерживают Израиль. Опросы показывают, что американское еврейство интересуется внутренними вопросами, связанными с Америкой — например, их интересует уровень антисемитизма в США.Среди американских евреев немало левых либералов, которые критикуют Израиль, выступают с пропалестинскими позициями. Такие граждане готовы проголосовать за Байдена не из-за его отношений с Израилем, а потому что он придерживается либеральных взглядов.— В Израиле добились отмены гастролей российского театра «Ленком», о чем как о великом подвиге рассказала глава общественной организации «Свободный Израиль» Екатерина Купчик на личной странице в Facebook*. Это рядовая история или вопиющее исключение?— Мне писали многие знакомые из Израиля, которые недовольны этой ситуацией. Нельзя сказать, что они принимают какую-то позицию в рамках российско-украинского кейса, но они хотели пойти на спектакль «Ленкома», а их лишили этого. Израильские зрители в шоке от того, что произошло, от культуры отмены, которая стала доминировать и ударила по московскому театру в Израиле.— Как это вообще случилось?— Была договоренность с местным театром «Габима», который должен был предоставить «Ленкому» площадку. Но из-за шквала звонков со стороны проукраинских активистов местная сцена решила не исполнять свои обязательства. При этом те, кто сорвали спектакль, не представляют весь Израиль — это несколько тысяч человек, которые оказали давление на израильский театр и подмяли его под себя.Израиль достиг больших высот в сельском хозяйстве, в армии, но есть вещи, с которыми не все так хорошо — например, сервис и культурная жизнь, кинематограф, театральная сфера. Большинство израильтян сами прекрасно понимают, что творческая составляющая страны не бьет ключом.Приезд Московского государственного театра в Израиль — это значимое событие, это фурор, которого многие ждали. Я считаю, что люди, которые сорвали гастроли «Ленкома», нанесли культурной жизни Израиля огромный вред. Видимо, такие персонажи достойны смотреть только Панина и Сердючку.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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