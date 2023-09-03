"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News - 03.09.2023 Украина.ру
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"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News
"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News - 03.09.2023 Украина.ру
"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News
Fox News долго позволял журналисту Такеру Карлсону говорить все, что он думает. Об этом заявил сам Карлсон в интервью владельцу портала Barstool Sports Дэйву Портному
2023-09-03T14:40
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новости
такер карлсон
fox news
джо байден
украина
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Все это продолжалось до тех пор, пока Карлсон, по его словам, не сказал "слишком много".Американский телеведущий Такер Карлсон, который жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля.
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новости, такер карлсон, fox news, джо байден, украина
Новости, Такер Карлсон, Fox News, Джо Байден, Украина

"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News

14:40 03.09.2023 (обновлено: 14:42 03.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Fox News долго позволял журналисту Такеру Карлсону говорить все, что он думает. Об этом заявил сам Карлсон в интервью владельцу портала Barstool Sports Дэйву Портному
Все это продолжалось до тех пор, пока Карлсон, по его словам, не сказал "слишком много".
"Наш взгляд на войну на Украине для них был очень, очень ненавистен. Я это чувствовал. Хотя мой взгляд никогда не был пророссийским. Просто говорил, что это не наша борьба, это не выгодно нам. Что мы должны прекратить войну, потому что на войне умирают люди. Это было расценено как безумная прокремлевская пропаганда", - объяснил он.
Американский телеведущий Такер Карлсон, который жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".
Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля.
Майкл Бом интервью
26 апреля, 05:05
Майкл Бом: Решение попрощаться с Такером Карлсоном могли принять только два человекаЧто происходит в медийном поле США и почему звездный обозреватель Такер Карлсон ушел из Fox News, изданию Украина,ру прокомментировал американский журналист, политолог Майкл Бом.
 
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