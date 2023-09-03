"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News
14:40 03.09.2023 (обновлено: 14:42 03.09.2023)
Fox News долго позволял журналисту Такеру Карлсону говорить все, что он думает. Об этом заявил сам Карлсон в интервью владельцу портала Barstool Sports Дэйву Портному
Все это продолжалось до тех пор, пока Карлсон, по его словам, не сказал "слишком много".
"Наш взгляд на войну на Украине для них был очень, очень ненавистен. Я это чувствовал. Хотя мой взгляд никогда не был пророссийским. Просто говорил, что это не наша борьба, это не выгодно нам. Что мы должны прекратить войну, потому что на войне умирают люди. Это было расценено как безумная прокремлевская пропаганда", - объяснил он.
Американский телеведущий Такер Карлсон, который жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".
Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля.