https://ukraina.ru/20230903/1049126523.html

"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News

"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News - 03.09.2023 Украина.ру

"Безумная пропаганда": Такер Карлсон рассказал о причинах своего увольнения с Fox News

Fox News долго позволял журналисту Такеру Карлсону говорить все, что он думает. Об этом заявил сам Карлсон в интервью владельцу портала Barstool Sports Дэйву Портному

2023-09-03T14:40

2023-09-03T14:40

2023-09-03T14:42

новости

такер карлсон

fox news

джо байден

украина

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Все это продолжалось до тех пор, пока Карлсон, по его словам, не сказал "слишком много".Американский телеведущий Такер Карлсон, который жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля.

https://ukraina.ru/20230426/1045673831.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, такер карлсон, fox news, джо байден, украина