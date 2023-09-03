Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении
14:03 03.09.2023 (обновлено: 14:04 03.09.2023)
За сутки ВСУ на запорожском направлении потеряли более 130 солдат, две бронемашины, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119 производства США и три орудия Д-30. Эти цифры приводит Минобороны РФ
Штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового трижды пытались атаковать позиции российских военных. При поддержке авиации и артиллерии все попытки были отражены.
"Также штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
По словам военных экспертов, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила западные издания Forbes и Bild в том, что, публикуя сведения о передислокации бригады, они помогли российским ВКС определить местоположение украинских частей и нанести удары по ним.
Вчера, 20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.