Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении - 03.09.2023 Украина.ру
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Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении
Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении - 03.09.2023 Украина.ру
Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении
За сутки ВСУ на запорожском направлении потеряли более 130 солдат, две бронемашины, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119 производства США и три орудия Д-30. Эти цифры приводит Минобороны РФ
2023-09-03T14:03
2023-09-03T14:04
новости
всу
запорожская область
минобороны рф
владимир зеленский
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Штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового трижды пытались атаковать позиции российских военных. При поддержке авиации и артиллерии все попытки были отражены.По словам военных экспертов, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила западные издания Forbes и Bild в том, что, публикуя сведения о передислокации бригады, они помогли российским ВКС определить местоположение украинских частей и нанести удары по ним.
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новости, всу, запорожская область, минобороны рф, владимир зеленский
Новости, ВСУ, Запорожская область, Минобороны РФ, Владимир Зеленский

Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении

14:03 03.09.2023 (обновлено: 14:04 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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За сутки ВСУ на запорожском направлении потеряли более 130 солдат, две бронемашины, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119 производства США и три орудия Д-30. Эти цифры приводит Минобороны РФ
Штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербового трижды пытались атаковать позиции российских военных. При поддержке авиации и артиллерии все попытки были отражены.
"Также штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
По словам военных экспертов, 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила западные издания Forbes и Bild в том, что, публикуя сведения о передислокации бригады, они помогли российским ВКС определить местоположение украинских частей и нанести удары по ним.
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Вчера, 20:03
Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.

 
НовостиВСУЗапорожская областьМинобороны РФВладимир Зеленский
 
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