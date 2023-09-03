Минобороны сообщило о потерях личного резерва Зеленского на запорожском направлении

Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленных

Несмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.