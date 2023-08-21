Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского - 21.08.2023 Украина.ру
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Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского
Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского - 21.08.2023 Украина.ру
Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского
Под атаки с воздуха попала 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая пытается наступать на оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
2023-08-21T18:51
2023-08-21T19:10
новости
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нато
владимир зеленский
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По версии издания "Страна", о передислокации 82-й бригады ВСУ в район Работино сообщили Forbes и немецкое издание Bild.Публикация сведений о местонахождении подразделений ВСУ на Украине карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
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новости, вкс, forbes, bild, всу, нато, владимир зеленский
Новости, ВКС, Forbes, Bild, ВСУ, НАТО, Владимир Зеленский

Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского

18:51 21.08.2023 (обновлено: 19:10 21.08.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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Под атаки с воздуха попала 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая пытается наступать на оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
По версии издания "Страна", о передислокации 82-й бригады ВСУ в район Работино сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге - 5 авиаударов по бригаде за сутки", - написала Маляр в Telegram-канале.
Публикация сведений о местонахождении подразделений ВСУ на Украине карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
03:36
Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявитьСитуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, как всё это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических
 
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