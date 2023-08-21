Forbes и Bild навели ВКС России на элитную бригаду Зеленского
18:51 21.08.2023 (обновлено: 19:10 21.08.2023)
Под атаки с воздуха попала 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая пытается наступать на оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
По версии издания "Страна", о передислокации 82-й бригады ВСУ в район Работино сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге - 5 авиаударов по бригаде за сутки", - написала Маляр в Telegram-канале.
Публикация сведений о местонахождении подразделений ВСУ на Украине карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
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