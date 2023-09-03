Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области - 03.09.2023 Украина.ру
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Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области
Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области - 03.09.2023 Украина.ру
Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области
Южно-Донецкое направление крайне опасно для ВСУ, потому что у них там недостаточно коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-03T13:35
2023-09-03T13:35
новости
всу
волноваха
донецк
наступление
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По его словам, к югу от Донецка - пересеченная местность с кучей мелких рек. К тому же, стесывание Времевского выступа привело только к тому, что они вышли к первой линии обороны.Российское командование это понимает. У противника не будет фактора неожиданности, который был у него во время Харьковского наступления, заключил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, волноваха, донецк, наступление
Новости, ВСУ, Волноваха, Донецк, наступление

Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области

13:35 03.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Южно-Донецкое направление крайне опасно для ВСУ, потому что у них там недостаточно коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По его словам, к югу от Донецка - пересеченная местность с кучей мелких рек. К тому же, стесывание Времевского выступа привело только к тому, что они вышли к первой линии обороны.
"А в случае Вербового-Работино противник опирается на хорошие коммуникации на западе Запорожской области. Там большая сетка автомобильных дорог и железная дорога, которая позволяет им перебрасывать подкрепления близко к линии фронта. Поэтому ВСУ пытаются максимально оказать давление на Ореховском выступе", - сказал Анпилогов.
Российское командование это понимает. У противника не будет фактора неожиданности, который был у него во время Харьковского наступления, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
1 сентября, 04:12
Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархияЖители России, следящие за ситуацией в зоне СВО, как правило, не могут осознать причины неописуемых зверств, которые украинские военные творят в отношении российских военнопленных.
 
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