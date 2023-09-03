https://ukraina.ru/20230903/1049125068.html

Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области

Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области - 03.09.2023 Украина.ру

Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области

Южно-Донецкое направление крайне опасно для ВСУ, потому что у них там недостаточно коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-03T13:35

2023-09-03T13:35

2023-09-03T13:35

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По его словам, к югу от Донецка - пересеченная местность с кучей мелких рек. К тому же, стесывание Времевского выступа привело только к тому, что они вышли к первой линии обороны.Российское командование это понимает. У противника не будет фактора неожиданности, который был у него во время Харьковского наступления, заключил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230901/1049081501.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, волноваха, донецк, наступление