Работино вместо Волновахи. Военный эксперт объяснил, почему ВСУ атакуют в Запорожской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Южно-Донецкое направление крайне опасно для ВСУ, потому что у них там недостаточно коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По его словам, к югу от Донецка - пересеченная местность с кучей мелких рек. К тому же, стесывание Времевского выступа привело только к тому, что они вышли к первой линии обороны.
"А в случае Вербового-Работино противник опирается на хорошие коммуникации на западе Запорожской области. Там большая сетка автомобильных дорог и железная дорога, которая позволяет им перебрасывать подкрепления близко к линии фронта. Поэтому ВСУ пытаются максимально оказать давление на Ореховском выступе", - сказал Анпилогов.
Российское командование это понимает. У противника не будет фактора неожиданности, который был у него во время Харьковского наступления, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.