Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком - 03.09.2023 Украина.ру
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Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком - 03.09.2023 Украина.ру
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком
Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-03T12:02
2023-09-03T12:02
новости
всу
иловайск
дебальцево
артемовск
токмак
валерий залужный
александр сырский
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От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.Украина забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону.Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.Когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, иловайск, дебальцево, артемовск, токмак, валерий залужный, александр сырский
Новости, ВСУ, иловайск, Дебальцево, Артемовск, Токмак, Валерий Залужный, Александр Сырский

Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком

12:02 03.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.
Украина забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону.
Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).
Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.

"Не думаю, что ВСУ удастся этот замысел. На западных спутниковых снимках видно, что Токмак превращен в город-крепость. Плюс, до подхода к Токмаку противнику придется прорвать три наших укрепленных линии обороны между Работино и Токмаком. Залужный и Сырский намерены организовать серьезное вклинение в нашу оборону, которое должно задержать наше контрнаступление. Но давайте вспомним опыт Изварино, Иловайска и Дебальцево.", - предлагает эксперт.

Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.
Когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ракета
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НовостиВСУиловайскДебальцевоАртемовскТокмакВалерий ЗалужныйАлександр Сырский
 
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