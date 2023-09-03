https://ukraina.ru/20230903/1049123393.html
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком - 03.09.2023 Украина.ру
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком
Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-03T12:02
2023-09-03T12:02
2023-09-03T12:02
новости
всу
иловайск
дебальцево
артемовск
токмак
валерий залужный
александр сырский
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От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.Украина забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону.Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.Когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, иловайск, дебальцево, артемовск, токмак, валерий залужный, александр сырский
Новости, ВСУ, иловайск, Дебальцево, Артемовск, Токмак, Валерий Залужный, Александр Сырский
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком
Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.
Украина забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону.
Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).
Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.
"Не думаю, что ВСУ удастся этот замысел. На западных спутниковых снимках видно, что Токмак превращен в город-крепость. Плюс, до подхода к Токмаку противнику придется прорвать три наших укрепленных линии обороны между Работино и Токмаком. Залужный и Сырский намерены организовать серьезное вклинение в нашу оборону, которое должно задержать наше контрнаступление. Но давайте вспомним опыт Изварино, Иловайска и Дебальцево.", - предлагает эксперт.
Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.
Когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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