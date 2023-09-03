https://ukraina.ru/20230903/1049123393.html

Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком

Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком - 03.09.2023 Украина.ру

Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под Токмаком

Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-03T12:02

2023-09-03T12:02

2023-09-03T12:02

новости

всу

иловайск

дебальцево

артемовск

токмак

валерий залужный

александр сырский

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От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.Украина забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону.Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.Когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html

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новости, всу, иловайск, дебальцево, артемовск, токмак, валерий залужный, александр сырский