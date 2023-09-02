Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень - 02.09.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html
Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень
Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень - 02.09.2023 Украина.ру
Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень
Британский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".
2023-09-02T12:42
2023-09-02T12:42
эксклюзив
украина
зарубежье
чем воюют на украине
ядерное оружие
обедненный уран
сша
россия
владимир путин
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Поставки таких снарядов – пока как бы тайна для общественности. Агентство ТАСС сообщает, что представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента пока не ответили на запросы ТАСС относительно достоверности информации, приведенной в публикации Reuters.Но, как говаривал старина Мюллер, лучший друг-враг Штирлица, тайну, которая известна двоим, знает и свинья. А в американских верхах "свинарник" пообширнее, потому тайна о снарядах – не секрет Полишинеля. Журналисты агентства узнали о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном. Более того, американцы могут осуществить первую передачу вместе с реализацией одной из "голубых мечт" фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского.Со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция Reuters, и на подтверждения двух информированных источников, журналисты сообщают: случится это в рамках нового пакета помощи США Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. В размере 240-375 млн. долл. В зависимости от содержимого.Но не это главное: как отметил источник Reuters, хотя точное содержание пакета помощи еще не утверждено, уже известно, что снаряды с обедненным ураном отлично подойдут к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, например, к середине сентября текущего года. Об этом же сообщала и американская газета Politico. А еще в июне, как известно, источник The Wall Street Journal в Белом доме рассказывал, что серьезных препятствий для поставки боеприпасов с обедненным ураном не осталось, хотя этому и предшествовали несколько недель внутренних дискуссий.Танки же Abrams наряду с британскими танками Challenger 2 и истребителями F-16 – это в представлении Зеленского те "вундервафли" (чудо-оружие, как реактивные ракеты ФАУ для его учителя Адольфа Гитлера в далеком 1945-м), которые помогут "прижать Путина к ногтю". И подтвердить диагноз начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, у которого, видимо, металлическая пластинка, прикрывающая дырку в башке после ранения, куда-то малеха съехала, открыла мозжечок солнечным лучам и вызвала новые влажно-военные или военно-влажные фантазии насчет "перенесения войны на российскую территорию".Да и американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно действовать против российских танков, если не будут пылиться на складах Пентагона (как сейчас), а попадут в степи Украины в надежные руки какого-нибудь прапорщика Петренко, который еще не нашел, кому их перепродать под откаты в Офис президента Украины (ОПУ).История это вопроса проста, как мозговая деятельность президента США Джо Байдена в его непримиримой борьбе с деменцией, -- тут сказал, туда повернулся и пожал руки тем, кого там нет, тупо постоял как бы в раздумьях, но главное – озвучил идею, сделал ее, так сказать, достоянием общественности на самом высоком уровне.Так и здесь – позиции сторон ясны и предельно откровенны. Впервые о поставках Киеву оружия с обедненным ураном заявила Великобритания в марте этого года. В частности, 27 марта 2023 года портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Давно известно и то, что токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. Пример бомбардировок подобным оружием, которым подверглась Югославии, -- налицо. Но при этом масштабных исследований Западом состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось. А если и проводилось, то тайно. Чтобы информацию в загашнике иметь и использовать страшное оружие, как последний довод королей, которые голые. Как сейчас Запад (НАТО и ЕС, ведомые США) в борьбе с Россией.Москва сразу раскритиковала эти шаги Лондона и назвала урановые боеприпасы "оружием с ядерным компонентом". Президент России Владимир Путин еще 21 марта сего года заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. При этом Путин честно отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на подобные шаги и обладает сотнями тысяч таких боеприпасов. То есть может применить в ответ, но пока их не применяет, учитывая варварский характер оружия. "Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать", -- предупредил Путин.И официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа в "Комсомольской правде" заявила, что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно спровоцирует всплеск онкозаболеваний. Как, повторяю, в Югославии. По мнению Захаровой, поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву с Запада сделают украинскую землю непригодной для жизни.Однако в США в поведении своих англосаксонских союзников не увидели ничего странного и – тем более – страшного. Более того, они равнодушно приветствовали поставленные снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Эффективность борьбы с Россией для США – высшая ценность, выше даже, чем здравый смысл.И первым критику Москвы отверг Лондон и называл ее утверждения дезинформацией. "Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", — заявили в британском Минобороны.А потом раздуплился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Во время пресс-конференции в YouTube он сказал: "Это обычный тип боеприпасов, который используется из-за своих бронебойных свойств". А значит, передать Украине подобные снаряды, которые используются, например, против танков, -- это дело суверенного на всю голову Лондона: мол, он принял решение о передаче этих боеприпасов сам, а Вашингтон ни при чем и подобных снарядов не поставляет.При этом Кирби еще и шутил, ехидничая: дескать, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана, а значит, он не относится к ядерному оружию, но если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует "переправить через границу обратно в Россию".Во как! Прям как по иноагенту Максиму Галкину чешет шутками…Но шутил и дошутился. Украина получит снаряды с обедненным ураном наряду как с британскими танками Challenger 2, так и с американскими "Абрамсами". Следовательно, не только спецвоенная операция (СВО) России в Украине рискует выйти на новый виток эскалации, но сами боевые действия станут еще страшнее. Особенно если Россия, как и обещали ее официальные лица, будет вынуждена реагировать "соответствующим образом".Сегодня диспозиция в СВО такова: с одной стороны, Politico сообщает, что первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября. С другой – не исключено, что сообщениями о снарядах с обедненным ураном от США Вашингтон пытаются запугать Киев и Москву, чтобы усадить их за стол переговоров, которые дадут Западу столь необходимую ему передышку и временной люфт. Обозреватели-эксперты Уэсли Саттеруайт и Алекс Бурликов в National Interest заявили, что Запад больше не верит в украинское контрнаступление. И даже такие издания, как Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times и многие другие западные издания, которые никогда не любили Россию, признают, что украинское контрнаступление захлебнулось.Американцы признают: российские войска образцово обороняются, за ними по-прежнему остается преимущество в воздухе, оружие типа "Ланцет" доказало свою высокую эффективность, а у ВСУ подготовленные НАТО десять новых бригад, фактически, перестали существовать, так и не прорвав первую линию российской обороны.А значит, пишут Саттеруайт и Бурликов, В переводе на русский язык это означает, что в США склоняются к тому, что Украину можно раздерибанить по корейскому образцу, осталось только найти свою 38 параллель.В Украине же, если верить, советнику главы Офиса украинского президента (ОПУ) Михаилу Подоляку, собираются проводить выборы и требует от Запада под это дело ЗРК Patriot и закрытое небо. Плюс, конечно же, 5 млрд. долл. под передерибан и полное торжество "демократии на Днепре".Жизнь в Украине становится все интереснее и одаряет новыми вывертами. Жаль, что министр здравоохранения американка Ульяна Супрун по кличке "Доктор Смерть" еще несколько лет назад уничтожила украинскую психиатрию путем закрытия всех маломальских дурдомов – не совсем понятно, где до кристального совершенства оттачивать подобные демократические механизмы…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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эксклюзив, украина, зарубежье, ядерное оружие, обедненный уран, сша, россия, владимир путин
Эксклюзив, Украина, Зарубежье, Чем воюют на Украине, Ядерное оружие, обедненный уран, США, Россия, Владимир Путин

Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень

12:42 02.09.2023
 
Ракета
Ракета
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Британский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".
Поставки таких снарядов – пока как бы тайна для общественности. Агентство ТАСС сообщает, что представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента пока не ответили на запросы ТАСС относительно достоверности информации, приведенной в публикации Reuters.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но, как говаривал старина Мюллер, лучший друг-враг Штирлица, тайну, которая известна двоим, знает и свинья. А в американских верхах "свинарник" пообширнее, потому тайна о снарядах – не секрет Полишинеля. Журналисты агентства узнали о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном. Более того, американцы могут осуществить первую передачу вместе с реализацией одной из "голубых мечт" фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского.
Со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция Reuters, и на подтверждения двух информированных источников, журналисты сообщают: случится это в рамках нового пакета помощи США Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. В размере 240-375 млн. долл. В зависимости от содержимого.
Но не это главное: как отметил источник Reuters, хотя точное содержание пакета помощи еще не утверждено, уже известно, что снаряды с обедненным ураном отлично подойдут к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, например, к середине сентября текущего года. Об этом же сообщала и американская газета Politico. А еще в июне, как известно, источник The Wall Street Journal в Белом доме рассказывал, что серьезных препятствий для поставки боеприпасов с обедненным ураном не осталось, хотя этому и предшествовали несколько недель внутренних дискуссий.
Танки же Abrams наряду с британскими танками Challenger 2 и истребителями F-16 – это в представлении Зеленского те "вундервафли" (чудо-оружие, как реактивные ракеты ФАУ для его учителя Адольфа Гитлера в далеком 1945-м), которые помогут "прижать Путина к ногтю". И подтвердить диагноз начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, у которого, видимо, металлическая пластинка, прикрывающая дырку в башке после ранения, куда-то малеха съехала, открыла мозжечок солнечным лучам и вызвала новые влажно-военные или военно-влажные фантазии насчет "перенесения войны на российскую территорию".
Да и американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно действовать против российских танков, если не будут пылиться на складах Пентагона (как сейчас), а попадут в степи Украины в надежные руки какого-нибудь прапорщика Петренко, который еще не нашел, кому их перепродать под откаты в Офис президента Украины (ОПУ).
История это вопроса проста, как мозговая деятельность президента США Джо Байдена в его непримиримой борьбе с деменцией, -- тут сказал, туда повернулся и пожал руки тем, кого там нет, тупо постоял как бы в раздумьях, но главное – озвучил идею, сделал ее, так сказать, достоянием общественности на самом высоком уровне.
Так и здесь – позиции сторон ясны и предельно откровенны. Впервые о поставках Киеву оружия с обедненным ураном заявила Великобритания в марте этого года. В частности, 27 марта 2023 года портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана.
Давно известно и то, что токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. Пример бомбардировок подобным оружием, которым подверглась Югославии, -- налицо.
Но при этом масштабных исследований Западом состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось. А если и проводилось, то тайно. Чтобы информацию в загашнике иметь и использовать страшное оружие, как последний довод королей, которые голые. Как сейчас Запад (НАТО и ЕС, ведомые США) в борьбе с Россией.
Снаряд с обедненным ураном
Снаряд с обедненным ураном
Снаряд с обедненным ураном
Москва сразу раскритиковала эти шаги Лондона и назвала урановые боеприпасы "оружием с ядерным компонентом". Президент России Владимир Путин еще 21 марта сего года заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.
При этом Путин честно отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на подобные шаги и обладает сотнями тысяч таких боеприпасов. То есть может применить в ответ, но пока их не применяет, учитывая варварский характер оружия. "Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать", -- предупредил Путин.
И официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа в "Комсомольской правде" заявила, что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно спровоцирует всплеск онкозаболеваний. Как, повторяю, в Югославии. По мнению Захаровой, поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву с Запада сделают украинскую землю непригодной для жизни.
Однако в США в поведении своих англосаксонских союзников не увидели ничего странного и – тем более – страшного. Более того, они равнодушно приветствовали поставленные снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Эффективность борьбы с Россией для США – высшая ценность, выше даже, чем здравый смысл.
И первым критику Москвы отверг Лондон и называл ее утверждения дезинформацией. "Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", — заявили в британском Минобороны.
Виктор Ющенко представляет резолюцию Палаты представителей Конгресса США - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 09:34
Обеднённый уран прибыл, резолюция Ющенко, одесский военком. Главное на Украине на утро 26 апреляВ Великобритании заявили о прибытии на Украину снарядов с обеднённым ураном. Одесского военкома уличили в коррупции. В США представили резолюцию по Украине с участием Виктора Ющенко
А потом раздуплился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Во время пресс-конференции в YouTube он сказал: "Это обычный тип боеприпасов, который используется из-за своих бронебойных свойств". А значит, передать Украине подобные снаряды, которые используются, например, против танков, -- это дело суверенного на всю голову Лондона: мол, он принял решение о передаче этих боеприпасов сам, а Вашингтон ни при чем и подобных снарядов не поставляет.
При этом Кирби еще и шутил, ехидничая: дескать, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана, а значит, он не относится к ядерному оружию, но если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует "переправить через границу обратно в Россию".
Во как! Прям как по иноагенту Максиму Галкину чешет шутками…
Но шутил и дошутился. Украина получит снаряды с обедненным ураном наряду как с британскими танками Challenger 2, так и с американскими "Абрамсами". Следовательно, не только спецвоенная операция (СВО) России в Украине рискует выйти на новый виток эскалации, но сами боевые действия станут еще страшнее. Особенно если Россия, как и обещали ее официальные лица, будет вынуждена реагировать "соответствующим образом".
Сегодня диспозиция в СВО такова: с одной стороны, Politico сообщает, что первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября.
"Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября... Западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст киевским силам преимущество, необходимое им для прорыва ожесточенной обороны России в их изнурительном контрнаступлении", – говорит публикация в издании.
С другой – не исключено, что сообщениями о снарядах с обедненным ураном от США Вашингтон пытаются запугать Киев и Москву, чтобы усадить их за стол переговоров, которые дадут Западу столь необходимую ему передышку и временной люфт.
Обозреватели-эксперты Уэсли Саттеруайт и Алекс Бурликов в National Interest заявили, что Запад больше не верит в украинское контрнаступление. И даже такие издания, как Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times и многие другие западные издания, которые никогда не любили Россию, признают, что украинское контрнаступление захлебнулось.
Американцы признают: российские войска образцово обороняются, за ними по-прежнему остается преимущество в воздухе, оружие типа "Ланцет" доказало свою высокую эффективность, а у ВСУ подготовленные НАТО десять новых бригад, фактически, перестали существовать, так и не прорвав первую линию российской обороны.
А значит, пишут Саттеруайт и Бурликов,
"Украине остается последняя возможность: договориться о мирном решении. …Не за горами осень с распутицей, дождями и грязью, при которых невозможно маневрирование войск и наилучшим выходом для Украины будет реализация "корейского сценария".
В переводе на русский язык это означает, что в США склоняются к тому, что Украину можно раздерибанить по корейскому образцу, осталось только найти свою 38 параллель.
В Украине же, если верить, советнику главы Офиса украинского президента (ОПУ) Михаилу Подоляку, собираются проводить выборы и требует от Запада под это дело ЗРК Patriot и закрытое небо. Плюс, конечно же, 5 млрд. долл. под передерибан и полное торжество "демократии на Днепре".
Жизнь в Украине становится все интереснее и одаряет новыми вывертами. Жаль, что министр здравоохранения американка Ульяна Супрун по кличке "Доктор Смерть" еще несколько лет назад уничтожила украинскую психиатрию путем закрытия всех маломальских дурдомов – не совсем понятно, где до кристального совершенства оттачивать подобные демократические механизмы…
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивУкраинаЗарубежьеЯдерное оружиеобедненный уранСШАРоссияВладимир Путин
 
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