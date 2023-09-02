https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html

Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень

Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень - 02.09.2023 Украина.ру

Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровень

Британский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".

2023-09-02T12:42

2023-09-02T12:42

2023-09-02T12:42

эксклюзив

украина

зарубежье

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сша

россия

владимир путин

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Поставки таких снарядов – пока как бы тайна для общественности. Агентство ТАСС сообщает, что представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента пока не ответили на запросы ТАСС относительно достоверности информации, приведенной в публикации Reuters.Но, как говаривал старина Мюллер, лучший друг-враг Штирлица, тайну, которая известна двоим, знает и свинья. А в американских верхах "свинарник" пообширнее, потому тайна о снарядах – не секрет Полишинеля. Журналисты агентства узнали о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном. Более того, американцы могут осуществить первую передачу вместе с реализацией одной из "голубых мечт" фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского.Со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция Reuters, и на подтверждения двух информированных источников, журналисты сообщают: случится это в рамках нового пакета помощи США Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. В размере 240-375 млн. долл. В зависимости от содержимого.Но не это главное: как отметил источник Reuters, хотя точное содержание пакета помощи еще не утверждено, уже известно, что снаряды с обедненным ураном отлично подойдут к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, например, к середине сентября текущего года. Об этом же сообщала и американская газета Politico. А еще в июне, как известно, источник The Wall Street Journal в Белом доме рассказывал, что серьезных препятствий для поставки боеприпасов с обедненным ураном не осталось, хотя этому и предшествовали несколько недель внутренних дискуссий.Танки же Abrams наряду с британскими танками Challenger 2 и истребителями F-16 – это в представлении Зеленского те "вундервафли" (чудо-оружие, как реактивные ракеты ФАУ для его учителя Адольфа Гитлера в далеком 1945-м), которые помогут "прижать Путина к ногтю". И подтвердить диагноз начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, у которого, видимо, металлическая пластинка, прикрывающая дырку в башке после ранения, куда-то малеха съехала, открыла мозжечок солнечным лучам и вызвала новые влажно-военные или военно-влажные фантазии насчет "перенесения войны на российскую территорию".Да и американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно действовать против российских танков, если не будут пылиться на складах Пентагона (как сейчас), а попадут в степи Украины в надежные руки какого-нибудь прапорщика Петренко, который еще не нашел, кому их перепродать под откаты в Офис президента Украины (ОПУ).История это вопроса проста, как мозговая деятельность президента США Джо Байдена в его непримиримой борьбе с деменцией, -- тут сказал, туда повернулся и пожал руки тем, кого там нет, тупо постоял как бы в раздумьях, но главное – озвучил идею, сделал ее, так сказать, достоянием общественности на самом высоком уровне.Так и здесь – позиции сторон ясны и предельно откровенны. Впервые о поставках Киеву оружия с обедненным ураном заявила Великобритания в марте этого года. В частности, 27 марта 2023 года портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Давно известно и то, что токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. Пример бомбардировок подобным оружием, которым подверглась Югославии, -- налицо. Но при этом масштабных исследований Западом состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось. А если и проводилось, то тайно. Чтобы информацию в загашнике иметь и использовать страшное оружие, как последний довод королей, которые голые. Как сейчас Запад (НАТО и ЕС, ведомые США) в борьбе с Россией.Москва сразу раскритиковала эти шаги Лондона и назвала урановые боеприпасы "оружием с ядерным компонентом". Президент России Владимир Путин еще 21 марта сего года заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. При этом Путин честно отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на подобные шаги и обладает сотнями тысяч таких боеприпасов. То есть может применить в ответ, но пока их не применяет, учитывая варварский характер оружия. "Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать", -- предупредил Путин.И официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа в "Комсомольской правде" заявила, что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно спровоцирует всплеск онкозаболеваний. Как, повторяю, в Югославии. По мнению Захаровой, поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву с Запада сделают украинскую землю непригодной для жизни.Однако в США в поведении своих англосаксонских союзников не увидели ничего странного и – тем более – страшного. Более того, они равнодушно приветствовали поставленные снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Эффективность борьбы с Россией для США – высшая ценность, выше даже, чем здравый смысл.И первым критику Москвы отверг Лондон и называл ее утверждения дезинформацией. "Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", — заявили в британском Минобороны.А потом раздуплился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Во время пресс-конференции в YouTube он сказал: "Это обычный тип боеприпасов, который используется из-за своих бронебойных свойств". А значит, передать Украине подобные снаряды, которые используются, например, против танков, -- это дело суверенного на всю голову Лондона: мол, он принял решение о передаче этих боеприпасов сам, а Вашингтон ни при чем и подобных снарядов не поставляет.При этом Кирби еще и шутил, ехидничая: дескать, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана, а значит, он не относится к ядерному оружию, но если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует "переправить через границу обратно в Россию".Во как! Прям как по иноагенту Максиму Галкину чешет шутками…Но шутил и дошутился. Украина получит снаряды с обедненным ураном наряду как с британскими танками Challenger 2, так и с американскими "Абрамсами". Следовательно, не только спецвоенная операция (СВО) России в Украине рискует выйти на новый виток эскалации, но сами боевые действия станут еще страшнее. Особенно если Россия, как и обещали ее официальные лица, будет вынуждена реагировать "соответствующим образом".Сегодня диспозиция в СВО такова: с одной стороны, Politico сообщает, что первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября. С другой – не исключено, что сообщениями о снарядах с обедненным ураном от США Вашингтон пытаются запугать Киев и Москву, чтобы усадить их за стол переговоров, которые дадут Западу столь необходимую ему передышку и временной люфт. Обозреватели-эксперты Уэсли Саттеруайт и Алекс Бурликов в National Interest заявили, что Запад больше не верит в украинское контрнаступление. И даже такие издания, как Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times и многие другие западные издания, которые никогда не любили Россию, признают, что украинское контрнаступление захлебнулось.Американцы признают: российские войска образцово обороняются, за ними по-прежнему остается преимущество в воздухе, оружие типа "Ланцет" доказало свою высокую эффективность, а у ВСУ подготовленные НАТО десять новых бригад, фактически, перестали существовать, так и не прорвав первую линию российской обороны.А значит, пишут Саттеруайт и Бурликов, В переводе на русский язык это означает, что в США склоняются к тому, что Украину можно раздерибанить по корейскому образцу, осталось только найти свою 38 параллель.В Украине же, если верить, советнику главы Офиса украинского президента (ОПУ) Михаилу Подоляку, собираются проводить выборы и требует от Запада под это дело ЗРК Patriot и закрытое небо. Плюс, конечно же, 5 млрд. долл. под передерибан и полное торжество "демократии на Днепре".Жизнь в Украине становится все интереснее и одаряет новыми вывертами. Жаль, что министр здравоохранения американка Ульяна Супрун по кличке "Доктор Смерть" еще несколько лет назад уничтожила украинскую психиатрию путем закрытия всех маломальских дурдомов – не совсем понятно, где до кристального совершенства оттачивать подобные демократические механизмы…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230426/1045679888.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, украина, зарубежье, ядерное оружие, обедненный уран, сша, россия, владимир путин