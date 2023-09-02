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Хотинская война: османско-польская борьба за Молдавию

Хотинская война: османско-польская борьба за Молдавию - 02.09.2023 Украина.ру

Хотинская война: османско-польская борьба за Молдавию

В 1622 году скончался выдающийся деятель Украины гетман Пётр Конашевич-Сагайдачный. Считается, что смерть его стала следствием ранений полученным во время Хотинской битвы. Привлечение казаков к этой операции не было случайным – Хотинская война была важным эпизодом в истории Речи Посполитой

2023-09-02T18:00

2023-09-02T18:00

2023-09-02T18:00

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Битва под крепостью Хотин (современная Черновицкая область Украины) состоялась 2 сентября 1621 года. Ей предшествовали многолетние неудачные попытки Польши восстановить контроль над Молдавией, а её исход имел огромное значение для исторических судеб всего региона.Главной причиной Хотинской войны 1620-21 годов было стремление Польши к экспансии на юг, к фетишизированному в национальном сознании Чёрному морю. Польша считала Молдавское княжество (господарство) зоной своих интересов, поскольку ещё в 1387 году молдавский господарь Пётр I сложил вассальную присягу польской королевской паре — Ядвиге и Владиславу (Ягелло).Почти весь XV век Молдова лавировала между Польшей и Венгрией, используя поддержку этих стран друг против друга. Ярким примером такой политики было поведение господаря Стефана Великого в 1497 году, когда он призвал венгерское подкрепление на помощь против вторжения польского короля Яна I Ольбрахта. Несмотря на то, что Венгрией правил родной брат польского короля, венгры помогли молдаванам отразить нападение.Однако уже с середины XV века к дуэту Венгрия-Польша присоединяется голос Турции.Сразу же после взятия Константинополя в 1453-м султан Мехмед II потребовал от Молдавии ежегодную дань в размере 2 тысяч золотых монет, обещая взамен мир и свободу торговли в Османской империи. Молдаване согласились, но на протяжении длительного периода вели себя с турками так же, как ранее с поляками и венграми.Так, во время упомянутого польско-молдавского конфликта на стороне молдаван выступали турецкие части, на следующий год Стефан Великий пропустил турецкие войска, атаковавшие Польшу, а в 1499-м сам господарь Молдавии разгромил турок, вернувшись из польского похода.Однако, несмотря на это, зависимость Молдавского княжества от Османской империи усилилась именно в годы правления Стефана Великого (1457-1504). А переломным моментом для Молдавии стал 1526 год, когда в битве под Мохачем турки разгромили Венгрию и заняли значительную её часть.Вместо того, чтобы попытаться договориться с единственным потенциальным союзником в борьбе против турок, — Польшей, молдавские господари продолжили её атаковать. Потому, когда в 1538 году войска под предводительством султана Сулеймана Великолепного вторглись в Молдавию и принудили её признать главенство Порты, в Польше в некотором роде были даже довольны.Однако монополия всегда дороже обходится клиенту.На протяжении XVI века турки постоянно увеличивали для Молдавии размер дани, которая в 1591 году достигла 60 тысяч золотых монет — то есть в тридцать раз больше, чем во времена Мехмеда II. Также с господарей время от времени взимались чрезвычайные налоги и взятки, а в случае отказа султан передавал Молдавию кандидату, который был готов заплатить запрашиваемую сумму. Тот, конечно, платил в кредит, который возвращал, выжимая из страны как можно больше.В такой ситуации молдаване опять обратили взоры на Польшу.В 1595 году великий гетман коронный Ян Замойский сыграл ва-банк, вступив в Молдавию с армией и усадив на трон своего господаря Иеремию Могилу (дядю будущего митрополита Петра Могилы), который стал вассалом Польши.Хотя в 1600 году князь Михаил Храбрый на короткое время объединил Валахию, Трансильванию и Молдавию, а бежавший Иеремия Могила укрылся в Хотинской крепости под защитой польского гарнизона, второе вторжение войск Яна Замойского восстановило контроль Польши над Молдавией.Иеремия Могила правил до 1606 года, потом в Молдавии несколько лет происходила калейдоскопическая смена господарей (этот период польские историки даже называют "могилиадой"), пока в 1615-м престол не занял сын Иеремии, Александр Могила. Именно во времена его правления борьба между Польшей и Турцией опять обострилась.В 1616-м турки под предводительством Искандер-паши разгромили поляков под Сасовым Рогом над Прутом, и господарем Молдавии стал Раду Михня. Однако тот также заигрывал с поляками, присягнул королю Польши и обещал не пропускать татар через молдавскую территорию.Стоит отметить, что Порту в то время больше беспокоила не столько Молдавия, сколько постоянные нападения запорожских казаков, которых султан Ахмед I постоянно требовал усмирить, обращаясь к королю Сигизмунду III Вазе.Формально именно с целью борьбы с казаками летом 1617 года 40-тысячная армия Искандер-паши, состоявшая из крымских татар и янычар, а также отрядов из Трансильвании, Валахии и Молдавии, двинулась на север вдоль левого берега Днестра. В районе сёл Яруга и Буша (ныне Винницкая область) она наткнулась на польскую магнатскую армию под началом великого гетмана коронного Станислава Жолкевского, которая была ощутимо меньше.Битва не состоялась и 23 сентября 1617-го Жолкевский подписал с турками мирный договор, согласно которому Польша передавала Османской империи крепость в Хотине и обязалась уничтожить замки в Рашкове и Бершади (ныне населённые пункты в Черновицкой и Винницой областях). Но главное — Польша не должна была вмешиваться во внутренние дела Трансильвании, Валахии и Молдавии, подтверждая, что Дунайские княжества остаются турецкими вассалами. Кроме того, обе стороны обещали прекращение набегов: Польша — казацких, Порта — татарских.Однако мало что из этого договора было выполнено.В 1618 году, когда началась Тридцатилетняя война, Польша вступила в неё на стороне Габсбургов, которые были историческими соперниками Османской империи. Да, Польша как государство формального участия в войне не принимала (Сейм официально запретил королю набирать для этого армию), но Сигизмунд III отправил под обложенную трансильванскими войсками Вену "лисовчиков" — отряд лёгкой кавалерии Александра Лисовского. Это была одна из самых успешных в Европе того времени "частная военная компания", которая после окончания польско-русских войн сидела без дела."Лисовчики", в составе которых были и казаки, в ноябре 1619 года наголову разгромили трансильванские войска под Гуменным (ныне Словакия). Князь Трансильвании Габор Бетлен пожаловался на поляков молодому и амбициозному султану Осману II, и большинство историков считает, что именно это стало casus belli.Некоторые авторы указывают на дополнительный мотив турок — атаку казаков на Стамбул и сожжение ими Варны в августе 1620 года, но к тому времени и турецкие, и польские войска уже были на пути в Молдавию.Более того, готовиться к войне обе стороны начали как минимум в марте 1620-го. Но если у турок проблем с армией не было, то великий гетман коронный Станислав Жолкевский и гетман польный коронный Станислав Конецпольский смогли к концу августа собрать только 8-тысячное войско: 2000 пехотинцев, 1200 "лисовчиков", 400 гусар, 200 рейтар и 1600 конных запорожских казаков.2-3 сентября поляки перешли Днестр и двинулись в направлении местечка Цецора на реке Прут, где в 1595 году Ян Замойский разбил турецко-татарские войска.Однако в этот раз поляки были обречены. Их молдавские союзники смогли выставить только 600 воинов из обещанных двух тысяч, тогда как турецкое войско под командованием Искандер-паши насчитывало почти сорок тысяч воинов: 9 тысяч турок, 20 тысяч крымских татар, и более 10 тысяч — воинов из Валахии и Трансильвании.В ходе битвы под Цецорой 17 сентября — 7 октября 1620 года польские войска были полностью разгромлены, гетман Жолкевский — убит (его голову отправили султану как трофей), а гетман Конецпольский был взят в плен. Из всей армии Речи Посполитой уцелели от 1000 до 1500 человек. Это поражение считается одним из самых катастрофических в истории польской армии, о нём есть запись на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.После битвы под Цецорой татары вторглись на территорию Подолья, Волыни и Галичины, а Осман II начал готовить огромную армию, чтобы окончательно разгромить Речь Посполитую.29 апреля 1621 году войска числом от 120 до 150 тысяч человек под личным предводительством султана вышли из Стамбула. В Эдирне 6 июня состоялся генеральный смотр войск, и они двинулись в направлении Польши. Перед лицом этой угрозы на берегах Вислы на короткое время стихла междоусобная грызня, Сейм согласился поднять налоги, чтобы набрать более чем 60-тысячную армию. Командующим назначили 61-летнего великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича, помогать которому должны были Станислав Любомирский и королевич Владислав.Планировалось, что польская армия встретит турецкую вдали от границ Речи Посполитой, на Дунае. Однако даже по состоянию на конец июля 1621 года, когда поляки встали лагерем на берегу Днестра напротив Хотина, Ходкевичу удалось собрать не все силы, на которые он рассчитывал. В распоряжении гетмана было около 30 тысяч человек (18 тысяч кавалерии и 12 тысяч пехоты), ещё около 25 тысяч обещали запорожские казаки, которые в лице Петра Сагайдачного вели переговоры с Польшей об условиях своего участия в войне.В частности, речь шла о восстановлении православной иерархии, уничтоженной в Речи Посполитой после Брестской унии 1596-го. Посредником в этом вопросе выступил Патриарх Иерусалимский Феофан III, который, возвращаясь из Москвы в свою резиденцию в Сороках (Молдавия), 9 октября 1620 года возвёл Иова Борецкого в сан Митрополита Киевского и Галицкого, а ещё шесть священнослужителей — в сан епископов.При этом казацкий переговорщик явно не забывал о себе.25 августа, когда под Хотин, наконец, прибыло казацкое войско, оно сразу же избрало своим гетманом Петра Сагайдачного — вместо Якова Бородавки, который сам годом ранее сместил Сагайдачного с этого поста. При этом, несмотря на все договорённости, казаки опасались, что поляки опять, как и в 1617-м, подпишут мир с турками.Ходкевичу удалось убедить Сагайдачного в своей решимости, и именно казаки в конце августа первыми переправились через реку. Они захватили Хотинскую крепость и обеспечили переправу остальной армии, к которой присоединились и около 10 тысяч воинов под началом королевича Владислава.1 сентября под стены Хотинской крепости прибыло турецкое войско под началом Османа II.Первые небольшие столкновения состоялись в тот же день, однако началом Хотинской битвы считается 2 сентября 1621 года, когда к турецким силам присоединились татары. Тогда ещё никто не знал, что битва продлится до 9 октября, и станет последним сражением Хотинской войны.

https://ukraina.ru/20200702/1028145355.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, речь посполитая, молдавия, османская империя, xvii век