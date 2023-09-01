Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ
16:37 01.09.2023 (обновлено: 16:38 01.09.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также рассказал, на какой ответ может напроситься Киев, ежедневно атаковывая беспилотниками российские регионы, и стоит ли ужесточать законы в условиях СВО:
00:35 - Отставка министра обороны Великобритании: имеет ли значение для России, кто занимает ключевые посты на Западе?
01:55 – Кого пытаются обмануть западные чиновники, рассказывая об успешном наступлении ВСУ?
04:10 – По каким причинам генпрокурор Украины признал, что ВСУ получают наркотики на фронте?
05:45 – Заявления о грядущей войне между Россией и США: кто и зачем говорит об этом в Штатах?
09:48 – Чего ожидать от осенней кампании?
14:00 – Может ли Украина парализовать работу российских аэропортов?
16:45 – Законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства: к чему приводит ужесточение законов?
30:34 – О популизме среди российских политиков.
01:55 – Кого пытаются обмануть западные чиновники, рассказывая об успешном наступлении ВСУ?
04:10 – По каким причинам генпрокурор Украины признал, что ВСУ получают наркотики на фронте?
05:45 – Заявления о грядущей войне между Россией и США: кто и зачем говорит об этом в Штатах?
09:48 – Чего ожидать от осенней кампании?
14:00 – Может ли Украина парализовать работу российских аэропортов?
16:45 – Законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства: к чему приводит ужесточение законов?
30:34 – О популизме среди российских политиков.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko