https://ukraina.ru/20230901/1049103164.html

Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ

Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру

Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также... Украина.ру, 01.09.2023

2023-09-01T16:37

2023-09-01T16:37

2023-09-01T16:38

видео

ростислав ищенко

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нато

столтенберг

наступление

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также рассказал, на какой ответ может напроситься Киев, ежедневно атаковывая беспилотниками российские регионы, и стоит ли ужесточать законы в условиях СВО: 00:35 - Отставка министра обороны Великобритании: имеет ли значение для России, кто занимает ключевые посты на Западе? 01:55 – Кого пытаются обмануть западные чиновники, рассказывая об успешном наступлении ВСУ? 04:10 – По каким причинам генпрокурор Украины признал, что ВСУ получают наркотики на фронте? 05:45 – Заявления о грядущей войне между Россией и США: кто и зачем говорит об этом в Штатах? 09:48 – Чего ожидать от осенней кампании? 14:00 – Может ли Украина парализовать работу российских аэропортов? 16:45 – Законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства: к чему приводит ужесточение законов? 30:34 – О популизме среди российских политиков.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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