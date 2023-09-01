Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
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Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ
Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также... Украина.ру, 01.09.2023
2023-09-01T16:37
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видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
всу
великобритания
нато
столтенберг
наступление
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также рассказал, на какой ответ может напроситься Киев, ежедневно атаковывая беспилотниками российские регионы, и стоит ли ужесточать законы в условиях СВО: 00:35 - Отставка министра обороны Великобритании: имеет ли значение для России, кто занимает ключевые посты на Западе? 01:55 – Кого пытаются обмануть западные чиновники, рассказывая об успешном наступлении ВСУ? 04:10 – По каким причинам генпрокурор Украины признал, что ВСУ получают наркотики на фронте? 05:45 – Заявления о грядущей войне между Россией и США: кто и зачем говорит об этом в Штатах? 09:48 – Чего ожидать от осенней кампании? 14:00 – Может ли Украина парализовать работу российских аэропортов? 16:45 – Законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства: к чему приводит ужесточение законов? 30:34 – О популизме среди российских политиков.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, всу, великобритания, нато, столтенберг, наступление, карлсон, сша, дональд трамп, армия, бпла, аэропорт, мигранты, депутаты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Великобритания, НАТО, Столтенберг, наступление, Карлсон, США, Дональд Трамп, армия, БПЛА, аэропорт, мигранты, депутаты

Америки-то не будет! Ищенко о случайностях, которые приведут к прямой войне, и что сорвёт планы ВСУ

16:37 01.09.2023 (обновлено: 16:38 01.09.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также рассказал, на какой ответ может напроситься Киев, ежедневно атаковывая беспилотниками российские регионы, и стоит ли ужесточать законы в условиях СВО:
00:35 - Отставка министра обороны Великобритании: имеет ли значение для России, кто занимает ключевые посты на Западе?
01:55 – Кого пытаются обмануть западные чиновники, рассказывая об успешном наступлении ВСУ?
04:10 – По каким причинам генпрокурор Украины признал, что ВСУ получают наркотики на фронте?
05:45 – Заявления о грядущей войне между Россией и США: кто и зачем говорит об этом в Штатах?
09:48 – Чего ожидать от осенней кампании?
14:00 – Может ли Украина парализовать работу российских аэропортов?
16:45 – Законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства: к чему приводит ужесточение законов?
30:34 – О популизме среди российских политиков.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОВСУВеликобританияНАТОСтолтенбергнаступлениеКарлсонСШАДональд ТрампармияБПЛАаэропортмигрантыдепутаты
 
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