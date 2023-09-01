https://ukraina.ru/20230901/1049087196.html

Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео

Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру

Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского... Украина.ру, 01.09.2023

2023-09-01T11:40

2023-09-01T11:40

2023-09-01T11:40

малек дудаков

видео

россия

украина

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всу

китай

сша

британия

виктор орбан

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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского общества от украинского конфликта: 00:32 - Волна переворотов в Африке: цепная реакция? 03:40 - Реакция либеральных элит США на речь Такера Карлсона в Венгрии; 05:11 - Кому Виктор Орбан адресовал предупреждение в беседе с Такером Карлсоном?06:25 - О новых траншах для Украины и внутриполитических проблемах США; 07:35 - Настроения внутри США и страх перед гражданской войной; 08:33 - Насколько предвыборная гонка в США соответствует её классическому формату?09:37 - Как обстоят дела на республиканских праймериз? 10:41 - Ухудшение отношений между США и Китая.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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