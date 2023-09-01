Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049087196.html
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского... Украина.ру, 01.09.2023
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:40
малек дудаков
видео
россия
украина
сво
всу
китай
сша
британия
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049087066_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f39cfa1e486212bca0c669a062403ffd.jpg
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского общества от украинского конфликта: 00:32 - Волна переворотов в Африке: цепная реакция? 03:40 - Реакция либеральных элит США на речь Такера Карлсона в Венгрии; 05:11 - Кому Виктор Орбан адресовал предупреждение в беседе с Такером Карлсоном?06:25 - О новых траншах для Украины и внутриполитических проблемах США; 07:35 - Настроения внутри США и страх перед гражданской войной; 08:33 - Насколько предвыборная гонка в США соответствует её классическому формату?09:37 - Как обстоят дела на республиканских праймериз? 10:41 - Ухудшение отношений между США и Китая.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049087066_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f3f67fd9d70c70670a871c23ae5225f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
малек дудаков, видео, россия, украина, сво, всу, китай, сша, британия, виктор орбан, карлсон, венгрия, африка, выборы, дональд трамп, джо байден, видео
Малек Дудаков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Китай, США, Британия, Виктор Орбан, Карлсон, Венгрия, Африка, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден

Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео

11:40 01.09.2023
 
Читать в
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского общества от украинского конфликта:
00:32 - Волна переворотов в Африке: цепная реакция?
03:40 - Реакция либеральных элит США на речь Такера Карлсона в Венгрии;
05:11 - Кому Виктор Орбан адресовал предупреждение в беседе с Такером Карлсоном?
06:25 - О новых траншах для Украины и внутриполитических проблемах США;
07:35 - Настроения внутри США и страх перед гражданской войной;
08:33 - Насколько предвыборная гонка в США соответствует её классическому формату?
09:37 - Как обстоят дела на республиканских праймериз?
10:41 - Ухудшение отношений между США и Китая.
 
Малек ДудаковВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКитайСШАБританияВиктор ОрбанКарлсонВенгрияАфрикавыборыДональд ТрампДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния