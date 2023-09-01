https://ukraina.ru/20230901/1049087196.html
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео - 01.09.2023 Украина.ру
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского... Украина.ру, 01.09.2023
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:40
малек дудаков
видео
россия
украина
сво
всу
китай
сша
британия
виктор орбан
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского общества от украинского конфликта: 00:32 - Волна переворотов в Африке: цепная реакция? 03:40 - Реакция либеральных элит США на речь Такера Карлсона в Венгрии; 05:11 - Кому Виктор Орбан адресовал предупреждение в беседе с Такером Карлсоном?06:25 - О новых траншах для Украины и внутриполитических проблемах США; 07:35 - Настроения внутри США и страх перед гражданской войной; 08:33 - Насколько предвыборная гонка в США соответствует её классическому формату?09:37 - Как обстоят дела на республиканских праймериз? 10:41 - Ухудшение отношений между США и Китая.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
малек дудаков, видео, россия, украина, сво, всу, китай, сша, британия, виктор орбан, карлсон, венгрия, африка, выборы, дональд трамп, джо байден, видео
Малек Дудаков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Китай, США, Британия, Виктор Орбан, Карлсон, Венгрия, Африка, выборы, Дональд Трамп, Джо Байден
Чего теперь ждать Киеву от США и кому Венгрия пригрозила войной - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал волну переворотов в Африке, а также рассказал о ходе предвыборной гонки в США и усталости американского общества от украинского конфликта:
00:32 - Волна переворотов в Африке: цепная реакция?
03:40 - Реакция либеральных элит США на речь Такера Карлсона в Венгрии;
05:11 - Кому Виктор Орбан адресовал предупреждение в беседе с Такером Карлсоном?
06:25 - О новых траншах для Украины и внутриполитических проблемах США;
07:35 - Настроения внутри США и страх перед гражданской войной;
08:33 - Насколько предвыборная гонка в США соответствует её классическому формату?
09:37 - Как обстоят дела на республиканских праймериз?
10:41 - Ухудшение отношений между США и Китая.