https://ukraina.ru/20230901/1049086806.html

Путин пожелал мира гражданам Узбекистана

Путин пожелал мира гражданам Узбекистана - 01.09.2023 Украина.ру

Путин пожелал мира гражданам Узбекистана

Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля

2023-09-01T12:04

2023-09-01T12:04

2023-09-01T12:04

узбекистан

владимир путин

день независимости

поздравление

новости

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"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - указал Путин.По его словам, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах.День независимости Узбекистана празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости (от СССР) 31 августа 1991 года.

https://ukraina.ru/20230228/1043924106.html

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2023

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узбекистан, владимир путин, день независимости, поздравление, новости