Путин пожелал мира гражданам Узбекистана - 01.09.2023 Украина.ру
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Путин пожелал мира гражданам Узбекистана
Путин пожелал мира гражданам Узбекистана - 01.09.2023 Украина.ру
Путин пожелал мира гражданам Узбекистана
Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:04
узбекистан
владимир путин
день независимости
поздравление
новости
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"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - указал Путин.По его словам, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах.День независимости Узбекистана празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости (от СССР) 31 августа 1991 года.
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узбекистан, владимир путин, день независимости, поздравление, новости
Узбекистан, Владимир Путин, День независимости, поздравление, Новости

Путин пожелал мира гражданам Узбекистана

12:04 01.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - указал Путин.
По его словам, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах.
"Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана – мира и процветания", - отметил Путин
День независимости Узбекистана празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости (от СССР) 31 августа 1991 года.
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УзбекистанВладимир ПутинДень независимостипоздравлениеНовости
 
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