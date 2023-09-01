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Путин пожелал мира гражданам Узбекистана
Путин пожелал мира гражданам Узбекистана - 01.09.2023 Украина.ру
Путин пожелал мира гражданам Узбекистана
Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:04
узбекистан
владимир путин
день независимости
поздравление
новости
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"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - указал Путин.По его словам, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах.День независимости Узбекистана празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости (от СССР) 31 августа 1991 года.
https://ukraina.ru/20230228/1043924106.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
узбекистан, владимир путин, день независимости, поздравление, новости
Узбекистан, Владимир Путин, День независимости, поздравление, Новости
Путин пожелал мира гражданам Узбекистана
Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - указал Путин.
По его словам, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
Кроме того, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, а хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах.
"Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана – мира и процветания", - отметил Путин
День независимости Узбекистана празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости (от СССР) 31 августа 1991 года.