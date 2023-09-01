https://ukraina.ru/20230901/1049073637.html

Дети — заложники национализма. С чем столкнутся украинские школьники в новом учебном году

Дети — заложники национализма. С чем столкнутся украинские школьники в новом учебном году - 01.09.2023 Украина.ру

Дети — заложники национализма. С чем столкнутся украинские школьники в новом учебном году

В первый осенний день тысячи юных украинцев должны пойти в школу. Многим детям придется посещать школу вдали от дома, поскольку родная школа либо не оборудована бомбоубежищем, либо была превращена в казарму ВСУ

2023-09-01T03:54

2023-09-01T03:54

2023-09-01T10:01

эксклюзив

украина

дети

национализм

всу

1 сентября

сво

беспилотники

русофобия

учебный год

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Тем же, кто придет на праздничную линейку, учителя и боевики ВСУ должны в первую очередь рассказать о «злых россиянах». С сентября в школьный курс также вводится новый предмет под названием «Защита Украины».На этих уроках помимо антироссийских тезисов дети должны будут усвоить азы медицинской помощи, обращения с взрывоопасными предметами и навыки управления беспилотниками. Детей на Украине еще до начала СВО сознательно готовили к долговременной борьбе с РФ. По новой школьной программе на Украине были существенно сокращены часы преподавания многих предметов, в особенности точных наук, но вместо них введены такие «уроки ненависти» («Защиты Украины»).В то же время сотни тысяч украинских детей пойдут в школу в других странах. Но родители небогатых семей в странах Европы нередко говорят своим детям, что украинцы отбирают у них хлеб, имея в виду бюджетные затраты этих государств на помощь Украине. И это не улучшает отношения к ним за границей.Однако еще большая проблема — языковой барьер. Украинские националисты долго пытались вытравить русский язык из школьного образования, но сейчас многие из их детей столкнулись с подобным обращением за границей. Родители украинских детей в Чехии, Германии и Румынии часто жалуются, что их детей сразу садят в класс с итальянским, немецким или чешским языком преподавания, хотя они ничего не понимают и сразу же становятся двоечниками. «Ребенок пришел после первого дня в школе в шоке. Да и я не понимала, как он будет учить физику на итальянском, если итальянского не знает», — говорит полтавчанка Елена, которая увезла своего ребенка в Италию. По ее словам, ребенок просто тихо сидит на задней парте, его не трогают, не спрашивают, но и образования он никакого тоже не получает.В других школах, наоборот, акцент делается на языковых курсах, но за период их прохождения дети не получают базового образования по другим предметам и начинают отставать. Как следствие, их переводят в классы для отстающих. Многие дети, учившиеся в элитных киевских лицеях, с шоком узнают, что на поступление в немецкие, итальянские или французские вузы им нечего даже и рассчитывать. В департаменте образования в Германии родителям украинских детей говорят, что даже гимназия украинским детям не светит, так как там требуется знание языка на уровне С-1 (пятый уровень из шести). Украинским детям и их родителям советуют ориентироваться только на профессионально-техническое образование. Проще говоря, они должны стать дешевой рабочей силой, но вряд ли могут претендовать на высшее образование.Еще одна проблема заключается в том, что украинским детям долго внушали русофобию и теперь она бьет по ним бумерангом. По сообщениям украинских СМИ, последнее время украинские дети в странах Европы сталкиваются с агрессией и оскорблениями со стороны сверстников. Нередко происходит это на почве проявлений украинского национализма, который не терпят и не воспринимают многие дети других стран.Украинских детей науськивают везде и всюду, по поводу и без повода тыкать своим патриотизмом или русофобией, что многим подросткам не нравится. «Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался на Украину и воевал. Смеялись и говорили, что Россия победит», — рассказывал недавно польскому изданию TokFM ученик начальной школы Николай из Украины.Киевлянка Елена также рассказывает польским журналистам, что ее сына-семиклассника затравили, узнав, что его отец принимает участие в боевых действиях на востоке Украины. «Перед каникулами сын был в седьмом классе. Он услышал от мальчишек, что было бы хорошо, если бы его папа, который на войне, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать», — рассказывает Елена, добавив, что сын не хочет идти в польскую школу с 1 сентября, так как боится травли.Похожий скандал разгорелся летом в Чехии. Украинскую девочку из Коростеня по имени Полина затравили чешские дети за ее русофобские высказывания. «Украина — шлюха. Украина тупая. Россия лучше, Россия сильнее», — дразнили ее на видео чешские дети, плюнув девочке в лицо. Разразился международный скандал после протестов украинского посла, после чего власти Чехии вынудили детей извиняться перед девочкой, хотя вряд ли она сможет так заслужить там уважение чешских сверстников.В прошлом году чешские СМИ сообщали, что многим украинским детям при их появлении в классе чешские дети включают на телефонах гимн России, чтобы их позлить.В итальянском городе Кастелана, как сообщает украинское издание «Страна», по той же причине затравили мальчика из Украины и стали ему подбрасывать в рюкзак портрет Владимира Путина в ответ на его русофобские комментарии.Украинская беженка Татьяна также рассказывает, что ей в Лейпциге часто приходится буквально отбивать украинских детей от нападений юных немцев. Татьяна преподает немецкий язык детям украинских беженцев и говорит, что они боятся выходить из класса после урока. «Они (немецкие дети) специально собирались толпами под классом, ждали окончания урока и начинали насмехаться над украинскими детьми, кричать: "Путин", гримасничать», — рассказывает Татьяна. По ее словам, после ряда скандалов руководство школы поубавило пыл немецких подростков, но подобное периодически повторяется.Еще одна Татьяна из Украины, обустроившаяся в Берлине, рассказывает украинскому «Пятому каналу», что на ее сына, шестиклассника Николая, напали немецкие дети, узнав, что он украинец. «Они прошли мимо моего сына и сказали: "Слава России", зная, что мой сын из Украины. Затем они догнали моего сына, когда он шел в направлении школы. Один держал, другой избивал», — говорит Татьяна. Она также утверждает, что общается с родителями из других городов Германии и все они жалуются на ту же проблему. «У всех одни и те же случаи. Что именно травят наших детей! Именно наших, именно из Украины!», — возмущается украинская беженка. Зачастую поводом для нападений юных немцев служит желто-голубой значок или флажок, который украинцы цепляют своим детям.Естественно, пятиклассники и семиклассники в Чехии или Германии пока еще вряд ли разбираются в перипетиях современной политики. И, конечно, подобное отношение к украинским беженцам не результат работы российского посольства с юными сорванцами. Дети в Праге и Лейпциге остаются детьми со свойственными им в этот период особенностями поведения и самовыражения. Многие украинские родители, а также власти и СМИ Украины упорно пытаются привить детям русофобию, то есть чувство ненависти. И бумерангом она бьет по украинским же детям за границей. Если девочка очень боится пауков, а сверстники знают об этом, они будут подкладывать ей пауков. Когда украинского ребенка в Италии или Греции науськивают проявлять свой национализм или русофобию в комментариях, символах или действиях, это обязательно вызовет отторжение у местных подростков. Таким образом, украинские дети невольно стали заложниками политики украинского национализма в той Европе, куда многие из их родителей так стремились.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, дети, национализм, всу, 1 сентября, сво, беспилотники, русофобия, учебный год, школьники