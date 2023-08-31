https://ukraina.ru/20230831/1049080407.html

ЕС должен готовиться к расширению — Боррель

ЕС должен готовиться к расширению — Боррель - 31.08.2023 Украина.ру

ЕС должен готовиться к расширению — Боррель

Евросоюз должен подготовиться к возможному вступлению десяти новых членов, заявил евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводят журналисты РИА Новости

2023-08-31T20:16

2023-08-31T20:16

2023-08-31T20:16

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шарль мишель

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Боррель отметил, что некоторые страны, „особенно Украина“, будут нуждаться в огромной помощи в подготовке к вступлению в ЕС.Глава Евросовета Шарль Мишель 28 августа сказал, что Европейский союз должен быть готов к расширению к 2030 году.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Европейский союз сейчас, а не в 2030-м году.По его словам, с Западными Балканами ЕС был бы больше и сильнее. Это дало бы больше пространства для экономического сотрудничества.Венгрия выступает за включением стран Западных Балкан в состав ЕС. После получения статуса кандидата, страна проходит длительный путь по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года.

https://ukraina.ru/20230829/1049017345.html

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новости, ес, евросоюз, зарубежье, украина, жозеп боррель, петер сийярто, шарль мишель