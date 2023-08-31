https://ukraina.ru/20230831/1049080407.html
ЕС должен готовиться к расширению — Боррель
ЕС должен готовиться к расширению — Боррель - 31.08.2023 Украина.ру
ЕС должен готовиться к расширению — Боррель
Евросоюз должен подготовиться к возможному вступлению десяти новых членов, заявил евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводят журналисты РИА Новости
2023-08-31T20:16
2023-08-31T20:16
2023-08-31T20:16
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Боррель отметил, что некоторые страны, „особенно Украина“, будут нуждаться в огромной помощи в подготовке к вступлению в ЕС.Глава Евросовета Шарль Мишель 28 августа сказал, что Европейский союз должен быть готов к расширению к 2030 году.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Европейский союз сейчас, а не в 2030-м году.По его словам, с Западными Балканами ЕС был бы больше и сильнее. Это дало бы больше пространства для экономического сотрудничества.Венгрия выступает за включением стран Западных Балкан в состав ЕС. После получения статуса кандидата, страна проходит длительный путь по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, ес, евросоюз, зарубежье, украина, жозеп боррель, петер сийярто, шарль мишель
Новости, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, Украина, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Шарль Мишель
ЕС должен готовиться к расширению — Боррель
Евросоюз должен подготовиться к возможному вступлению десяти новых членов, заявил евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводят журналисты РИА Новости
"Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но, в то же время, хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу", — уточнил Боррель.
Боррель отметил, что некоторые страны, „особенно Украина“, будут нуждаться в огромной помощи в подготовке к вступлению в ЕС.
Глава Евросовета Шарль Мишель 28 августа сказал, что Европейский союз должен быть готов к расширению к 2030 году.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Европейский союз сейчас, а не в 2030-м году.
По его словам, с Западными Балканами ЕС был бы больше и сильнее. Это дало бы больше пространства для экономического сотрудничества.
Венгрия выступает за включением стран Западных Балкан в состав ЕС. После получения статуса кандидата, страна проходит длительный путь по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года.