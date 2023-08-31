Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании - 31.08.2023 Украина.ру
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Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании
Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании - 31.08.2023 Украина.ру
Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании
Украина вручила ключи от своего дома Лондону. Не символически, а натурально. Ключи послу Великобритании Мелинде Симмонс, которая завершает свою дипломатическую службу в Киеве, вручил знаменитый пес Патрон (еще один медийный символ украинского сопротивления, как его называют украинцы)
2023-08-31T19:54
2023-08-31T19:54
эксклюзив
украина
зарубежье
великобритания
послы
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К связке с брелоком в виде флага Украины прилагалась записка: "Это ключ от Украины. Всегда можете приходить без предупреждения. Открывайте своим ключом". Фото опубликовала госпожа посол на официальной странице дипведомства в соцсетях и прокомментировала: "ОМГ, спасибо! Приду!" Надо сказать, что подарок этот даже лишний, ведь властям Великобритании не нужен никакой ключ, они давно чувствуют себя в Украине как дома. Не даром бывший премьер страны Борис Джонсон, большой друг Владимира Зеленского, является почетным гражданином Киева. Эту награду в свое время ему вручил мэр города Виталий Кличко.Но на этот раз украинские власти пошли дальше. Ключи от Украины вручал уже не мэр столицы, а пес.Пес Патрон – собака породы джек-рассел-терьер получила международную известность после 24 февраля 2022 года. Собака является талисманом отряда саперов, но по популярности превосходит многих политиков и военных. Пес владеет собственными соцсетями и статьей в Википедии. Патрон "встречался" с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время его визита в Киев. Пес является послом доброй воли международной организации UNICEF. Был награжден специальной наградой 75-го Каннского международного кинофестиваля за связь между человечеством и собаками. Словом, пес Патрон - важная фигура украинской политики, разве что в ООН не выступает от имени народа Украины. И теперь именно ему доверили важную миссию достойно проводить посла Симмонс в отставку.Посол Великобритании в Украине заканчивает свою каденцию в Украине. На этом посту она пребывала 4 года. Это плановая ротация. Ее дипломатическая служба именно в Украине не случайна, ведь семья её матери родом из Харькова. В своем последнем обращении к украинцам, госпожа посол пообещала, что Великобритания с Украиной надолго: "Горжусь, думая, что мы прошли вместе в такие сложные времена. Украина победит и мы обязательно встретимся снова. Великобритания с вами на длительный срок. До Победы и после". Так совпало, но именно сейчас Украина назначит своего посла в Великобританию. Скорее всего им станет Алексей Резников, ныне министр обороны. И его фигура в данной комбинации не случайна. Именно благодаря Резникову еще в 2021 году в Очакове англичане разместили свою военную базу, вопреки Конституции Украины. Видимо, тогда англичанам и были подарены настоящие ключи от Украины. А сейчас это довершил пёс.Как говорится, "теперь понятно, где собака порылась".
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Виктория Титова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, зарубежье, великобритания, послы
Эксклюзив, Украина, Зарубежье, Великобритания, послы

Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании

19:54 31.08.2023
 
© president.gov.uaпосол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, верховная рада
посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, верховная рада
© president.gov.ua
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина вручила ключи от своего дома Лондону. Не символически, а натурально. Ключи послу Великобритании Мелинде Симмонс, которая завершает свою дипломатическую службу в Киеве, вручил знаменитый пес Патрон (еще один медийный символ украинского сопротивления, как его называют украинцы)
К связке с брелоком в виде флага Украины прилагалась записка: "Это ключ от Украины. Всегда можете приходить без предупреждения. Открывайте своим ключом".
Фото опубликовала госпожа посол на официальной странице дипведомства в соцсетях и прокомментировала: "ОМГ, спасибо! Приду!" Надо сказать, что подарок этот даже лишний, ведь властям Великобритании не нужен никакой ключ, они давно чувствуют себя в Украине как дома. Не даром бывший премьер страны Борис Джонсон, большой друг Владимира Зеленского, является почетным гражданином Киева. Эту награду в свое время ему вручил мэр города Виталий Кличко.
Но на этот раз украинские власти пошли дальше. Ключи от Украины вручал уже не мэр столицы, а пес.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 17:13
Кузен панк-рокера, приютивший украинку. Что известно о новом министре обороны ВеликобританииБен Уоллес подал прошение об отставке с поста министра обороны Великобритании. Именно Уоллес призывал президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО быть более благодарным за полученную помощь и не считать страны Альянса, поставляющие вооружение ВСУ, интернет-магазином Amazon, где делают заказы по списку
Пес Патрон – собака породы джек-рассел-терьер получила международную известность после 24 февраля 2022 года. Собака является талисманом отряда саперов, но по популярности превосходит многих политиков и военных.
Пес владеет собственными соцсетями и статьей в Википедии. Патрон "встречался" с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время его визита в Киев. Пес является послом доброй воли международной организации UNICEF. Был награжден специальной наградой 75-го Каннского международного кинофестиваля за связь между человечеством и собаками. Словом, пес Патрон - важная фигура украинской политики, разве что в ООН не выступает от имени народа Украины.
И теперь именно ему доверили важную миссию достойно проводить посла Симмонс в отставку.
Посол Великобритании в Украине заканчивает свою каденцию в Украине. На этом посту она пребывала 4 года. Это плановая ротация. Ее дипломатическая служба именно в Украине не случайна, ведь семья её матери родом из Харькова.
В своем последнем обращении к украинцам, госпожа посол пообещала, что Великобритания с Украиной надолго: "Горжусь, думая, что мы прошли вместе в такие сложные времена. Украина победит и мы обязательно встретимся снова. Великобритания с вами на длительный срок. До Победы и после".
Так совпало, но именно сейчас Украина назначит своего посла в Великобританию. Скорее всего им станет Алексей Резников, ныне министр обороны. И его фигура в данной комбинации не случайна. Именно благодаря Резникову еще в 2021 году в Очакове англичане разместили свою военную базу, вопреки Конституции Украины. Видимо, тогда англичанам и были подарены настоящие ключи от Украины. А сейчас это довершил пёс.
Как говорится, "теперь понятно, где собака порылась".
 
ЭксклюзивУкраинаЗарубежьеВеликобританияпослы
 
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