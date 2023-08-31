https://ukraina.ru/20230831/1049079626.html

Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании

Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании - 31.08.2023 Украина.ру

Без собаки не обошлось. Ключи от Украины окончательно отданы Великобритании

Украина вручила ключи от своего дома Лондону. Не символически, а натурально. Ключи послу Великобритании Мелинде Симмонс, которая завершает свою дипломатическую службу в Киеве, вручил знаменитый пес Патрон (еще один медийный символ украинского сопротивления, как его называют украинцы)

2023-08-31T19:54

2023-08-31T19:54

2023-08-31T19:54

эксклюзив

украина

зарубежье

великобритания

послы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/47/1033904757_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a6297a0b09841d5d91c9a83207944d67.jpg

К связке с брелоком в виде флага Украины прилагалась записка: "Это ключ от Украины. Всегда можете приходить без предупреждения. Открывайте своим ключом". Фото опубликовала госпожа посол на официальной странице дипведомства в соцсетях и прокомментировала: "ОМГ, спасибо! Приду!" Надо сказать, что подарок этот даже лишний, ведь властям Великобритании не нужен никакой ключ, они давно чувствуют себя в Украине как дома. Не даром бывший премьер страны Борис Джонсон, большой друг Владимира Зеленского, является почетным гражданином Киева. Эту награду в свое время ему вручил мэр города Виталий Кличко.Но на этот раз украинские власти пошли дальше. Ключи от Украины вручал уже не мэр столицы, а пес.Пес Патрон – собака породы джек-рассел-терьер получила международную известность после 24 февраля 2022 года. Собака является талисманом отряда саперов, но по популярности превосходит многих политиков и военных. Пес владеет собственными соцсетями и статьей в Википедии. Патрон "встречался" с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время его визита в Киев. Пес является послом доброй воли международной организации UNICEF. Был награжден специальной наградой 75-го Каннского международного кинофестиваля за связь между человечеством и собаками. Словом, пес Патрон - важная фигура украинской политики, разве что в ООН не выступает от имени народа Украины. И теперь именно ему доверили важную миссию достойно проводить посла Симмонс в отставку.Посол Великобритании в Украине заканчивает свою каденцию в Украине. На этом посту она пребывала 4 года. Это плановая ротация. Ее дипломатическая служба именно в Украине не случайна, ведь семья её матери родом из Харькова. В своем последнем обращении к украинцам, госпожа посол пообещала, что Великобритания с Украиной надолго: "Горжусь, думая, что мы прошли вместе в такие сложные времена. Украина победит и мы обязательно встретимся снова. Великобритания с вами на длительный срок. До Победы и после". Так совпало, но именно сейчас Украина назначит своего посла в Великобританию. Скорее всего им станет Алексей Резников, ныне министр обороны. И его фигура в данной комбинации не случайна. Именно благодаря Резникову еще в 2021 году в Очакове англичане разместили свою военную базу, вопреки Конституции Украины. Видимо, тогда англичанам и были подарены настоящие ключи от Украины. А сейчас это довершил пёс.Как говорится, "теперь понятно, где собака порылась".

https://ukraina.ru/20230831/1049074462.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, зарубежье, великобритания, послы