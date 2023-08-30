https://ukraina.ru/20230830/1049046505.html

Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора

Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора - 30.08.2023 Украина.ру

Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора

Хантер Байден просил Джозефа Байдена уволить генпрокурора Украины ради больших денег Burisma

2023-08-30T17:45

2023-08-30T17:45

2023-08-30T17:45

джо байден

хантер байден

сша

коррупция

новости

скандал

украина

администрация порошенко

дональд трамп

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Сын нынешнего президента США Джозефа Байдена в 2014-2015 годах лоббировал через отца закрытие расследования украинских правоохранителей в отношении газодобывающей компании Bursima. В этой компании Хантер Байден занимал хорошо оплачиваемую должность и имел с неё большой доход. О коррупционных связях в семье Байденов пишет британская Daily Mail. В распоряжение журналистов попали письма из ноутбука сына нынешнего президента США. За помощью к Байдену-младшему обратился топ-менеджер компании Bursima Вадим Пожарский. Он попросил Хантера задействовать связи Джозефа Байдена – на то время вице-президента США, чтобы расследование в отношении главы компании Николая Злочевского было прекращено. Байден-старший после этого посетил Киев и потребовал от Петра Порошенко как от президента Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося "делом Bursima". В случае отказа Джо Байден пригрозил неприятностями – в частности, лишить Украину финансовой помощи $1 млрд из США. Во время президентских выборов в США Джозеф Байден категорически отрицал свою причастность к коррупции и утверждал, что его сын якобы честно зарабатывал большие даже по американским меркам деньги. Использовавший эту тему в политической пропаганде экс-президент Дональд Трамп оказался в тюрьме.

https://ukraina.ru/20210406/1031053160.html

https://ukraina.ru/20201104/1029501573.html

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джо байден, хантер байден, сша, коррупция, новости, скандал, украина, администрация порошенко, дональд трамп