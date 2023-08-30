Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора - 30.08.2023 Украина.ру
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Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора
Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора - 30.08.2023 Украина.ру
Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора
Хантер Байден просил Джозефа Байдена уволить генпрокурора Украины ради больших денег Burisma
2023-08-30T17:45
2023-08-30T17:45
джо байден
хантер байден
сша
коррупция
новости
скандал
украина
администрация порошенко
дональд трамп
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Сын нынешнего президента США Джозефа Байдена в 2014-2015 годах лоббировал через отца закрытие расследования украинских правоохранителей в отношении газодобывающей компании Bursima. В этой компании Хантер Байден занимал хорошо оплачиваемую должность и имел с неё большой доход. О коррупционных связях в семье Байденов пишет британская Daily Mail. В распоряжение журналистов попали письма из ноутбука сына нынешнего президента США. За помощью к Байдену-младшему обратился топ-менеджер компании Bursima Вадим Пожарский. Он попросил Хантера задействовать связи Джозефа Байдена – на то время вице-президента США, чтобы расследование в отношении главы компании Николая Злочевского было прекращено. Байден-старший после этого посетил Киев и потребовал от Петра Порошенко как от президента Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося "делом Bursima". В случае отказа Джо Байден пригрозил неприятностями – в частности, лишить Украину финансовой помощи $1 млрд из США. Во время президентских выборов в США Джозеф Байден категорически отрицал свою причастность к коррупции и утверждал, что его сын якобы честно зарабатывал большие даже по американским меркам деньги. Использовавший эту тему в политической пропаганде экс-президент Дональд Трамп оказался в тюрьме.
https://ukraina.ru/20210406/1031053160.html
https://ukraina.ru/20201104/1029501573.html
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джо байден, хантер байден, сша, коррупция, новости, скандал, украина, администрация порошенко, дональд трамп
Джо Байден, Хантер Байден, США, коррупция, Новости, скандал, Украина, Администрация Порошенко, Дональд Трамп

Британцы выяснили, как Байден-младший спасал украинскую Burisma через увольнение генпрокурора

17:45 30.08.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Хантер Байден просил Джозефа Байдена уволить генпрокурора Украины ради больших денег Burisma
Сын нынешнего президента США Джозефа Байдена в 2014-2015 годах лоббировал через отца закрытие расследования украинских правоохранителей в отношении газодобывающей компании Bursima. В этой компании Хантер Байден занимал хорошо оплачиваемую должность и имел с неё большой доход.
- РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля 2021, 16:00
Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на УкраинеВ своих мемуарах сын президента США Хантер Байден признаётся, что если бы ему предложили место в совете директоров Burisma, то отказался бы, не раздумывая, поскольку работа в украинской компании только усугубила его пагубные привычки - все заработанные деньги он тратил на выпивку, кокаин и крэк
О коррупционных связях в семье Байденов пишет британская Daily Mail. В распоряжение журналистов попали письма из ноутбука сына нынешнего президента США. За помощью к Байдену-младшему обратился топ-менеджер компании Bursima Вадим Пожарский. Он попросил Хантера задействовать связи Джозефа Байдена – на то время вице-президента США, чтобы расследование в отношении главы компании Николая Злочевского было прекращено.
Байден-старший после этого посетил Киев и потребовал от Петра Порошенко как от президента Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося "делом Bursima". В случае отказа Джо Байден пригрозил неприятностями – в частности, лишить Украину финансовой помощи $1 млрд из США.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 12:43
Джулиани: Хантер Байден сотрудничал с одним из самых больших жуликов УкраиныПо словам адвоката президента США Рудольфа Джулиани, бывший вице-президент Джо Байден использовал своего сына Хантера в качестве «собиралы», чтобы получить прибыль от других стран, в том числе от Украины через компанию бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского
Во время президентских выборов в США Джозеф Байден категорически отрицал свою причастность к коррупции и утверждал, что его сын якобы честно зарабатывал большие даже по американским меркам деньги. Использовавший эту тему в политической пропаганде экс-президент Дональд Трамп оказался в тюрьме.
 
Джо БайденХантер БайденСШАкоррупцияНовостискандалУкраинаАдминистрация ПорошенкоДональд Трамп
 
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