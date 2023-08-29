Страны Западных Балкан нужно принять в ЕС уже сейчас, а не в 2030 году - Сийярто
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Страны Западных Балкан надо принять в Европейский союз сейчас, а не в 2030-м году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Венгерский дипломат выступил на Стратегическом форуме, который проходит в словенском Бледе. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на форуме, заявил, что ЕС должен быть готов к расширению в 2030-м году.
"Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас вместо того, чтобы не ждать до 2030-го года?" - сказал Сийярто.
По его словам, с Западными Балканами ЕС был бы больше и сильнее. Это дало бы больше пространства для экономического сотрудничества.
Венгрия выступает за включением стран Западных Балкан в состав ЕС. После получения статуса кандидата, страна проходит длительный путь по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года.
28 августа, 16:30Макрон призвал "трезво" подходить к расширению ЕС, Захарова напомнила украинский смысл этого словаОбстановка на мировой арене усложняется, что грозит ослаблением позиций Запада, однако Евросоюз должен проявить смелость на пути интеграции стран-кандидатов, включая Украину и Молдавию. Такое заявление 28 августа на ежегодном собрании французских послов в Париже сделал президент Франции Эммануэль Макрон