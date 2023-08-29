https://ukraina.ru/20230829/1049023914.html

Страны Западных Балкан нужно принять в ЕС уже сейчас, а не в 2030 году - Сийярто

Страны Западных Балкан нужно принять в ЕС уже сейчас, а не в 2030 году - Сийярто - 29.08.2023 Украина.ру

Страны Западных Балкан нужно принять в ЕС уже сейчас, а не в 2030 году - Сийярто

Страны Западных Балкан надо принять в Европейский союз сейчас, а не в 2030-м году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-29T19:20

2023-08-29T19:20

2023-08-29T19:20

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Венгерский дипломат выступил на Стратегическом форуме, который проходит в словенском Бледе. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на форуме, заявил, что ЕС должен быть готов к расширению в 2030-м году.По его словам, с Западными Балканами ЕС был бы больше и сильнее. Это дало бы больше пространства для экономического сотрудничества.Венгрия выступает за включением стран Западных Балкан в состав ЕС. После получения статуса кандидата, страна проходит длительный путь по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012 года.

https://ukraina.ru/20230828/1048988385.html

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новости, зарубежье, венгрия, балканы, ес, евросоюз, петер сийярто, шарль мишель