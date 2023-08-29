https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину - 29.08.2023 Украина.ру
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину
Евросоюз ослабел из-за поставок оружия Киеву и санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T18:55
2023-08-29T18:55
2023-08-29T18:55
новости
зарубежье
венгрия
ес
евросоюз
петер сийярто
киев
оружие
конфликт
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Евросоюз за полтора года не смог установить мир на континенте, так как это невозможно сделать поставками оружия Киеву, считает дипломат.Китай отобрал у Евросоюза второе место по доле мирового ВВП, так как "Брюссель зарезал конкурентоспособность Европы санкциями", а цены на энергоносители "взлетели до небес", потому что "так происходит с теми, кто сводят энергетическую безопасность к идеологическому вопросу".Сийярто заявил, что в Брюсселе пришло время перемен.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, венгрия, ес, евросоюз, петер сийярто, киев, оружие, конфликт
Новости, Зарубежье, Венгрия, ЕС, Евросоюз, Петер Сийярто, Киев, оружие, конфликт
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину
Евросоюз ослабел из-за поставок оружия Киеву и санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Настоящий вопрос в том, в какой форме находится ЕС? Ответ - по крайней мере, честный ответ - к сожалению, в очень плохой форме. ЕС постоянно теряет свою силу и находится в худшем состоянии, чем когда-либо ранее, в сфере безопасности, экономики и энергоснабжения", - заявил Сийярто.
Евросоюз за полтора года не смог установить мир на континенте, так как это невозможно сделать поставками оружия Киеву, считает дипломат.
Китай отобрал у Евросоюза второе место по доле мирового ВВП, так как "Брюссель зарезал конкурентоспособность Европы санкциями", а цены на энергоносители "взлетели до небес", потому что "так происходит с теми, кто сводят энергетическую безопасность к идеологическому вопросу".
Сийярто заявил, что в Брюсселе пришло время перемен.