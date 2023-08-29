https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html

Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину

Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину - 29.08.2023 Украина.ру

Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на Украину

Евросоюз ослабел из-за поставок оружия Киеву и санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-29T18:55

2023-08-29T18:55

2023-08-29T18:55

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Евросоюз за полтора года не смог установить мир на континенте, так как это невозможно сделать поставками оружия Киеву, считает дипломат.Китай отобрал у Евросоюза второе место по доле мирового ВВП, так как "Брюссель зарезал конкурентоспособность Европы санкциями", а цены на энергоносители "взлетели до небес", потому что "так происходит с теми, кто сводят энергетическую безопасность к идеологическому вопросу".Сийярто заявил, что в Брюсселе пришло время перемен.

https://ukraina.ru/20230826/1048946310.html

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2023

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новости, зарубежье, венгрия, ес, евросоюз, петер сийярто, киев, оружие, конфликт