Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"
© AP / Artie Walker Jr.Линдси Грэм
© AP / Artie Walker Jr.
Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм
"Мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Я понимаю, что украинский парламент должен одобрить это, и условия безопасности для проведения выборов будут сложными. Однако я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона", - сказал Грэм.
Он призвал всех союзников Украины оказать ей финансовую и техническую помощь "для поддержки этих усилий", а также добавил, что проведение выборов во время войны "будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины".
© Линдси Грэм/соцсеть Х
© Линдси Грэм/соцсеть Х
Ранее Грэм уже говорил, что в Вашингтоне настаивают на проведении в 2024 году президентских выборов на Украине. Это заявление на Банковой восприняли как намек на скорую смену режима Зеленского, и 28 августа сам главарь киевского режима резко отреагировал на слова американского сенатора.
"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Выборы возможны, если США и ЕС готовы предоставить нам 5 млрд, которые необходимы для организации президентских выборов в стране. Я не буду забирать эти деньги из оборонного бюджета", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Запад также должен организовать полноценные выборы среди всех украинцев за рубежом и отправить своих наблюдателей в окопы на передовой.
28 августа, 10:18Зеленский: выборы на Украине должны организовать США и ЕСВыборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, однако для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей. Такое заявление в новом интервью телеканалу "1+1" сделал Владимир Зеленский
Президентские выборы на Украине, согласно конституции страны, должны состояться в марте 2024 года.