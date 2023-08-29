https://ukraina.ru/20230829/1049002566.html

Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"

Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны" - 29.08.2023 Украина.ру

Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"

Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм

2023-08-29T11:12

2023-08-29T11:12

2023-08-29T11:12

новости

линдси грэм

украина

символ

выборы

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049001810_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_a5fa90134724dfff52dfa870e21901fe.jpg

Он призвал всех союзников Украины оказать ей финансовую и техническую помощь "для поддержки этих усилий", а также добавил, что проведение выборов во время войны "будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины".Ранее Грэм уже говорил, что в Вашингтоне настаивают на проведении в 2024 году президентских выборов на Украине. Это заявление на Банковой восприняли как намек на скорую смену режима Зеленского, и 28 августа сам главарь киевского режима резко отреагировал на слова американского сенатора."Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Выборы возможны, если США и ЕС готовы предоставить нам 5 млрд, которые необходимы для организации президентских выборов в стране. Я не буду забирать эти деньги из оборонного бюджета", - сказал Зеленский.Он добавил, что Запад также должен организовать полноценные выборы среди всех украинцев за рубежом и отправить своих наблюдателей в окопы на передовой.Президентские выборы на Украине, согласно конституции страны, должны состояться в марте 2024 года.

https://ukraina.ru/20230828/1048972961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, линдси грэм, украина, символ, выборы, война