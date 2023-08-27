FT: Румыния подпишет документы на подготовку украинских лётчиков к управлению F-16 - 27.08.2023 Украина.ру
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FT: Румыния подпишет документы на подготовку украинских лётчиков к управлению F-16
FT: Румыния подпишет документы на подготовку украинских лётчиков к управлению F-16 - 27.08.2023 Украина.ру
FT: Румыния подпишет документы на подготовку украинских лётчиков к управлению F-16
Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, сообщает издание Financial Times
2023-08-27T13:03
2023-08-27T13:04
новости
румыния
обучение
пилоты
всу
истребители
f-16
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Румыния примет участие в обучении украинских пилотов для управления истребителями F-16, сказал Чолаку. В ближайшее время будут подписаны все необходимые документы, добавил премьер.Премьер отметил, что в связи с украинским конфликтом возросшие расходы Румынии на военную инфраструктуру негативно отразились на бюджете страны.Восемь украинских пилотов истребителей F-16 и несколько десятков техников в ближайшие месяцы начнут обучение на военной базе Скридструп. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ВВС Дании.Речь идет о 73 украинцах. Из них восемь — пилоты, остальные — технический и вспомогательный персонал.В июле 11 европейских стран объединились в коалицию, чтобы обеспечить подготовку украинских лётчиков. Помимо Дании, это Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Стыдливые притязания Польши, Венгрии и Румынии на украинские земли сейчас сменились открытыми обсуждениями и призывами к "акту справедливости" и возвращению "своих" земель. То, что эти страны давно с вожделением косятся на украинские земли, — не новость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, румыния, обучение, пилоты, всу, истребители, f-16
Новости, Румыния, обучение, пилоты, ВСУ, истребители, F-16

FT: Румыния подпишет документы на подготовку украинских лётчиков к управлению F-16

13:03 27.08.2023 (обновлено: 13:04 27.08.2023)
 
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Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, сообщает издание Financial Times
Румыния примет участие в обучении украинских пилотов для управления истребителями F-16, сказал Чолаку. В ближайшее время будут подписаны все необходимые документы, добавил премьер.

"Ожидается оформление документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие. <...> Насколько нам известно, логистика [для обучения лёчиков] уже подготовлена", - сообщил Чолаку.

Премьер отметил, что в связи с украинским конфликтом возросшие расходы Румынии на военную инфраструктуру негативно отразились на бюджете страны.
Восемь украинских пилотов истребителей F-16 и несколько десятков техников в ближайшие месяцы начнут обучение на военной базе Скридструп. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ВВС Дании.
Речь идет о 73 украинцах. Из них восемь — пилоты, остальные — технический и вспомогательный персонал.
В июле 11 европейских стран объединились в коалицию, чтобы обеспечить подготовку украинских лётчиков. Помимо Дании, это Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Стыдливые притязания Польши, Венгрии и Румынии на украинские земли сейчас сменились открытыми обсуждениями и призывами к "акту справедливости" и возвращению "своих" земель.
То, что эти страны давно с вожделением косятся на украинские земли, — не новость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов.
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НовостиРумынияобучениепилотыВСУистребителиF-16
 
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