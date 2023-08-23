Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО - 23.08.2023 Украина.ру
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Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО
Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО - 23.08.2023 Украина.ру
Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО
Совсем недавно сложно было представить, что украинские беспилотники будут взрываться в Москве. Точно так же казалось невозможным, что румыны могут пойти на Одессу, а поляки — на Львов
2023-08-23T18:24
2023-08-23T18:25
интервью
украина
европа
россия
польша
прибалтика
румыния
венгрия
вячеслав молотов
демократия
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Сейчас стыдливые притязания Польши, Венгрии и Румынии на украинские земли сменились открытыми обсуждениями и призывами к "акту справедливости" и возвращению "своих" земель. Почётный адвокат России Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру разобрал неожиданные сценарии развития украинского конфликта.— Дмитрий Анатольевич, каждый раз, когда ситуация кажется доведённой до той критической черты, за которой все государства мира должны уже сказать "Стоп! Нужно немедленно остановиться, поговорить и одуматься", находится какой-то новый стимул к затягиванию конфликта. Качнется ли маятник эскалации в обратную сторону?— Да, вы правы. Вот и сейчас, когда США боятся открыто предоставлять боевую авиацию Украине, а европейские страны избегают этого шага из здравых опасений за свою безопасность, нашлись лимитрофы, которым поручили стать так называемой прокладкой. Маленькие (что с них возьмёшь), но как бы "независимые". И хоть за действиями Дании и Нидерландов явно торчат уши заокеанских ястребов, крупные игроки геополитики как бы ни при чём.Но даже то, что ястребам пришлось прибегнуть к уловке, чтобы авторитетные страны поостереглись мараться в этой операции, уже говорит о том, что маятник пошел вниз. Европейские элиты все больше чувствуют себя неуютно на волне народного недовольства и вынуждены ограничивать свой людоедский креатив.— Но далеко не все страны ЕС начинают проявлять осторожность. В чём отличие, скажем, Италии от Польши?— Полагаю, есть три типа стран. "Старые демократии" — которые со времён Советского Союза были вынуждены считаться с геополитической реальностью, с наличием альтернативного и вполне успешного пути развития — после распада советского блока в Европе лишились этого давления. Благотворного, замечу, давления.Вдруг оказалось, что политическое решение не обязательно должно быть выверенным и взвешенным — ситуация отсутствия конкуренции многое прощает. И в политику полезли великовозрастные дитяти — безответственные, весёлые, озорные. Посмотрите на фотографии нынешних европейских политиков: они резвились даже на саммите НАТО, хохотали при обсуждении жертв войны.Именно эти отвязные весельчаки приняли решение, что отопительные системы отныне должны выдавать КПД в 115%. Невозможно? Ну, и пусть. Зато креативно!Вот эти западные шалуны-переростки и принимали решения, которые вызвали нарастание протеста. Они не видели закономерностей реального мира и считали политику забавной игрушкой, веселым времяпрепровождением для избранных. То, что кто-то был ими недоволен, они не воспринимали всерьёз — разве кто-то смеет осуждать "победителей" на европейском Олимпе? Но тут вдруг выяснилось, что маргинальные вчера партии набирают непомерно высокие проценты голосов, и чудесная увеселительная прогулка на политической яхте может внезапно закончиться купанием в холодной воде народного гнева. Угрозу себе лично, своему благополучию, эти людишки воспринимают всерьёз. И гулянка сбавила обороты, европейские политики начали оглядываться на реальность.— А что происходит в "молодых евродемократиях"?— Это весьма условные "демократии". Если одна из них сумела скатиться в натуральный фашизм со всеми его атрибутами, то остальные недалеко ушли. Да, Европа осуждающе качает головой и даже иной раз грозит пальчиком, но это не останавливает ни Прибалтику, ни Польшу в совершенно антидемократическом движении. В этих странах нет консенсуса, а общественный договор власти с народом сводится к циничному "Дверь открыта!". И население, недовольное положением на родине, не ждёт второго приглашения, а утекает в Британию, Германию, Италию: лучше бесправным гастарбайтером там, чем полноправным гражданином в родном аду.Однако, вполне себе тоталитарные и весьма циничные элиты этих стран всё же вынуждены что-то предложить оставшимся. Стандартный политический обед долгое время состоял из двух блюд: в меню были только страх и ненависть — хочешь, бойся России, хочешь, ненавидь её. Но теперь настало время десерта.Роль десерта в ряде стран уготована Украине. То, что Польша, Венгрия и Румыния давно с вожделением косятся на украинские земли, — не новость. Но до поры территориальные претензии прорывались в публичное поле лишь оговорками политиков да застольными откровениями простых людей. Теперь же ситуация меняется и настолько, что украинский конфликт может продолжиться по неожиданному сценарию.— Каковы признаки изменений, о которых говорите вы?— В публичном поле стыдливые намёки сменились открытыми обсуждениями. Например, в Польше недавно опубликована обширная и эмоциональная статья, уговаривающая читателя не присоединять часть Украины.То есть консенсус сложился, образ идеального будущего ясен, цели определены. В статье так и говорится: "Нет сомнений, что после окончания боевых действий на Украине территория нашего государства увеличится". Но автор мрачными красками рисует перспективы присоединения украинских земель, демонизируя самих украинцев, которые и злые, и жадные, и преступные, и даже… заразные. Мол, ой, намучимся, а что делать? Такая уж у нас судьба…В Румынии все гораздо жёстче и прямолинейнее. В румынском издании Cotidianul опубликована большая статья с историческим экскурсом и бескомпромиссным заголовком: "Долой украинский сапог с румынских территорий!"На историю у автора, конечно, чисто румынский взгляд: исконно румынские земли оттяпали украинцы через своего человека во власти. Мол, Хрущёв уболтал Сталина, а тот дал команду Молотову. Молотов же заявил, что забирает Черновцы и север Буковины потому, что, дескать, этого требуют украинцы: "Там живут украинцы, они нам приказали! Украинцы должны объединиться!"Более того, как писал Молотов, 2 августа 1940 года Бессарабия также была разорвана по требованию Украины, которая получила в дар и до сих пор незаконно оккупирует север и юг Молдовы между Прутом и Днестром. И вообще, по его словам, весь юг и север Бессарабии, север Буковины и территория Херца с 1944 года находятся под незаконной украинской оккупацией, румыны подвергаются жестокому этническому и культурному геноциду.А румынский сенатор Клаудиу Тырзиу гастролирует по стране с общественными мероприятиями, на которых гнёт ту же линию: дескать, Украина относится к румынам, живущим на ее территории, как к своим врагам; и в каком-то смысле они ее враги, потому что принадлежат этому месту, они на своем месте, а украинцы нет; украинцы там оккупанты, и они должны это знать.В общем, общественное мнение почти готово к так называемому акту справедливости и возвращению "своих" земель.— Но это же выглядит невероятным. Сложно представить, что румыны пойдут на Одессу, а поляки — на Львов.— Совсем недавно сложно было представить, что украинские беспилотники будут взрываться в Москве. Увы, наши представления о прочности, стабильности мироустройства всё чаще разбиваются непредсказуемостью реальности.Торопливое вооружение Польши точно направлено против мифической "российской угрозы"? Польша действительно хочет устроить кровавую баню на своей территории? Особенно учитывая уровень боеспособности её армии.Поляки собираются закупать десятки американских вертолётов, а буквально на днях они показали мастер-класс: американский же вертолёт взлетел над толпой зевак, неуверенно повисел в воздухе и срезал линию электропередач, провода которой полетели на головы людям.А чуть раньше, когда якобы российская ракета влетела в Польшу, в качестве радара обнаружения цели поляки использовали пешие патрули. Это не шутка, это факт. После того, как местные фермеры увидели какую-то ракету, в те места выслали патрульных — прочёсывать местность.И что, кто-то планирует двинуть эту армию на Москву? Польские элиты циничны, но не глупы. Они прекрасно понимают уровень боеспособности и рассчитывают, что для добивания Украины сил вполне хватит. Тем более, что рядышком румыны будут освобождать "оккупированные земли".— Хорошо ли это для России?— Для России хороши стабильность и безопасность вдоль всех границ, а лучше — и во всем мире. Вспомните, весь 2021 год Россия призывала только к одному — к созданию общей, единой системы безопасности, к прекращению роста угроз, к остановке экспансии НАТО. Так что любая вооружённая возня в Европе — не в наших интересах. Но, увы, к ней нужно быть готовыми.
https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html
https://ukraina.ru/20230823/1048891964.html
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Анна Черкасова
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интервью, украина, европа, россия, польша, прибалтика, румыния, венгрия, вячеслав молотов, демократия, европейцы, спецоперация, народ, политики, территории, украинцы, оккупация, безопасность, границы
Интервью, Украина, Европа, Россия, Польша, Прибалтика, Румыния, Венгрия, Вячеслав Молотов, демократия, европейцы, Спецоперация, народ, политики, территории, украинцы, оккупация, безопасность, границы

Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО

18:24 23.08.2023 (обновлено: 18:25 23.08.2023)
 
© sila-rus.ruДмитрий Краснов интервью
Дмитрий Краснов интервью
© sila-rus.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Совсем недавно сложно было представить, что украинские беспилотники будут взрываться в Москве. Точно так же казалось невозможным, что румыны могут пойти на Одессу, а поляки — на Львов
Сейчас стыдливые притязания Польши, Венгрии и Румынии на украинские земли сменились открытыми обсуждениями и призывами к "акту справедливости" и возвращению "своих" земель.
Почётный адвокат России Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру разобрал неожиданные сценарии развития украинского конфликта.
— Дмитрий Анатольевич, каждый раз, когда ситуация кажется доведённой до той критической черты, за которой все государства мира должны уже сказать "Стоп! Нужно немедленно остановиться, поговорить и одуматься", находится какой-то новый стимул к затягиванию конфликта. Качнется ли маятник эскалации в обратную сторону?
— Да, вы правы. Вот и сейчас, когда США боятся открыто предоставлять боевую авиацию Украине, а европейские страны избегают этого шага из здравых опасений за свою безопасность, нашлись лимитрофы, которым поручили стать так называемой прокладкой.
Маленькие (что с них возьмёшь), но как бы "независимые". И хоть за действиями Дании и Нидерландов явно торчат уши заокеанских ястребов, крупные игроки геополитики как бы ни при чём.
Но даже то, что ястребам пришлось прибегнуть к уловке, чтобы авторитетные страны поостереглись мараться в этой операции, уже говорит о том, что маятник пошел вниз. Европейские элиты все больше чувствуют себя неуютно на волне народного недовольства и вынуждены ограничивать свой людоедский креатив.
Дмитрий Краснов
28 февраля, 13:38
Дмитрий Краснов: кто онПредседатель правления Московской коллегии адвокатов №1, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат России, член Общественной палаты г. Москвы
— Но далеко не все страны ЕС начинают проявлять осторожность. В чём отличие, скажем, Италии от Польши?
— Полагаю, есть три типа стран. "Старые демократии" — которые со времён Советского Союза были вынуждены считаться с геополитической реальностью, с наличием альтернативного и вполне успешного пути развития — после распада советского блока в Европе лишились этого давления. Благотворного, замечу, давления.
Вдруг оказалось, что политическое решение не обязательно должно быть выверенным и взвешенным — ситуация отсутствия конкуренции многое прощает. И в политику полезли великовозрастные дитяти — безответственные, весёлые, озорные.
Посмотрите на фотографии нынешних европейских политиков: они резвились даже на саммите НАТО, хохотали при обсуждении жертв войны.
Именно эти отвязные весельчаки приняли решение, что отопительные системы отныне должны выдавать КПД в 115%. Невозможно? Ну, и пусть. Зато креативно!
Вот эти западные шалуны-переростки и принимали решения, которые вызвали нарастание протеста. Они не видели закономерностей реального мира и считали политику забавной игрушкой, веселым времяпрепровождением для избранных.
То, что кто-то был ими недоволен, они не воспринимали всерьёз — разве кто-то смеет осуждать "победителей" на европейском Олимпе?
Но тут вдруг выяснилось, что маргинальные вчера партии набирают непомерно высокие проценты голосов, и чудесная увеселительная прогулка на политической яхте может внезапно закончиться купанием в холодной воде народного гнева.
Угрозу себе лично, своему благополучию, эти людишки воспринимают всерьёз. И гулянка сбавила обороты, европейские политики начали оглядываться на реальность.
— А что происходит в "молодых евродемократиях"?
— Это весьма условные "демократии". Если одна из них сумела скатиться в натуральный фашизм со всеми его атрибутами, то остальные недалеко ушли. Да, Европа осуждающе качает головой и даже иной раз грозит пальчиком, но это не останавливает ни Прибалтику, ни Польшу в совершенно антидемократическом движении.
В этих странах нет консенсуса, а общественный договор власти с народом сводится к циничному "Дверь открыта!". И население, недовольное положением на родине, не ждёт второго приглашения, а утекает в Британию, Германию, Италию: лучше бесправным гастарбайтером там, чем полноправным гражданином в родном аду.
Однако, вполне себе тоталитарные и весьма циничные элиты этих стран всё же вынуждены что-то предложить оставшимся. Стандартный политический обед долгое время состоял из двух блюд: в меню были только страх и ненависть — хочешь, бойся России, хочешь, ненавидь её. Но теперь настало время десерта.
Роль десерта в ряде стран уготована Украине. То, что Польша, Венгрия и Румыния давно с вожделением косятся на украинские земли, — не новость. Но до поры территориальные претензии прорывались в публичное поле лишь оговорками политиков да застольными откровениями простых людей.
Теперь же ситуация меняется и настолько, что украинский конфликт может продолжиться по неожиданному сценарию.
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— Каковы признаки изменений, о которых говорите вы?
— В публичном поле стыдливые намёки сменились открытыми обсуждениями. Например, в Польше недавно опубликована обширная и эмоциональная статья, уговаривающая читателя не присоединять часть Украины.
То есть консенсус сложился, образ идеального будущего ясен, цели определены. В статье так и говорится: "Нет сомнений, что после окончания боевых действий на Украине территория нашего государства увеличится".
Но автор мрачными красками рисует перспективы присоединения украинских земель, демонизируя самих украинцев, которые и злые, и жадные, и преступные, и даже… заразные. Мол, ой, намучимся, а что делать? Такая уж у нас судьба…
В Румынии все гораздо жёстче и прямолинейнее. В румынском издании Cotidianul опубликована большая статья с историческим экскурсом и бескомпромиссным заголовком: "Долой украинский сапог с румынских территорий!"
На историю у автора, конечно, чисто румынский взгляд: исконно румынские земли оттяпали украинцы через своего человека во власти. Мол, Хрущёв уболтал Сталина, а тот дал команду Молотову. Молотов же заявил, что забирает Черновцы и север Буковины потому, что, дескать, этого требуют украинцы: "Там живут украинцы, они нам приказали! Украинцы должны объединиться!"
Более того, как писал Молотов, 2 августа 1940 года Бессарабия также была разорвана по требованию Украины, которая получила в дар и до сих пор незаконно оккупирует север и юг Молдовы между Прутом и Днестром. И вообще, по его словам, весь юг и север Бессарабии, север Буковины и территория Херца с 1944 года находятся под незаконной украинской оккупацией, румыны подвергаются жестокому этническому и культурному геноциду.
А румынский сенатор Клаудиу Тырзиу гастролирует по стране с общественными мероприятиями, на которых гнёт ту же линию: дескать, Украина относится к румынам, живущим на ее территории, как к своим врагам; и в каком-то смысле они ее враги, потому что принадлежат этому месту, они на своем месте, а украинцы нет; украинцы там оккупанты, и они должны это знать.
В общем, общественное мнение почти готово к так называемому акту справедливости и возвращению "своих" земель.
— Но это же выглядит невероятным. Сложно представить, что румыны пойдут на Одессу, а поляки — на Львов.
— Совсем недавно сложно было представить, что украинские беспилотники будут взрываться в Москве. Увы, наши представления о прочности, стабильности мироустройства всё чаще разбиваются непредсказуемостью реальности.
Торопливое вооружение Польши точно направлено против мифической "российской угрозы"? Польша действительно хочет устроить кровавую баню на своей территории? Особенно учитывая уровень боеспособности её армии.
Поляки собираются закупать десятки американских вертолётов, а буквально на днях они показали мастер-класс: американский же вертолёт взлетел над толпой зевак, неуверенно повисел в воздухе и срезал линию электропередач, провода которой полетели на головы людям.
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А чуть раньше, когда якобы российская ракета влетела в Польшу, в качестве радара обнаружения цели поляки использовали пешие патрули. Это не шутка, это факт. После того, как местные фермеры увидели какую-то ракету, в те места выслали патрульных — прочёсывать местность.
И что, кто-то планирует двинуть эту армию на Москву? Польские элиты циничны, но не глупы. Они прекрасно понимают уровень боеспособности и рассчитывают, что для добивания Украины сил вполне хватит. Тем более, что рядышком румыны будут освобождать "оккупированные земли".
— Хорошо ли это для России?
— Для России хороши стабильность и безопасность вдоль всех границ, а лучше — и во всем мире. Вспомните, весь 2021 год Россия призывала только к одному — к созданию общей, единой системы безопасности, к прекращению роста угроз, к остановке экспансии НАТО.
Так что любая вооружённая возня в Европе — не в наших интересах. Но, увы, к ней нужно быть готовыми.
 
ИнтервьюУкраинаЕвропаРоссияПольшаПрибалтикаРумынияВенгрияВячеслав МолотовдемократияевропейцыСпецоперациянародполитикитерриторииукраинцыоккупациябезопасностьграницы
 
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