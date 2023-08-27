Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - 27.08.2023 Украина.ру
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Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - 27.08.2023 Украина.ру
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности
Власти ЦАР во время конституционного референдума обращались к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов
2023-08-27T10:24
2023-08-27T10:25
новости
африка
посольство рф
выборы
безопасность
россия
владимир путин
референдум
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В конце июля в Центральноафриканская республике (ЦАР) состоялся конституционный референдум, который дал возможность президенту страны Фостену Арканжу Туадере избираться на третий срок.Просьба к РФ поступила после того, как комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась помочь обеспечить безопасность выборного процесса, сказал дипломат.Посол в республике сообщил, что конституционный референдум прошёл успешно и без серьезных инцидентов. При этом в посольства не располагают данными об увеличении числа российских инструкторов в Центральноафриканской республике.Конституционный суд Республики в августе утвердил итого голосования, в результате которого более 95% участников поддержали проект новой конституции страны.В ходе саммита "Россия-Африка" Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.Накануне саммита российский лидер опубликовал статью о сотрудничестве России и Африки. В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн, отметил президент.При всей приверженности России к поддержке государственного строя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, сейчас получили второй импульс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.
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новости, африка, посольство рф, выборы, безопасность, россия, владимир путин, референдум
Новости, Африка, посольство РФ, выборы, безопасность, Россия, Владимир Путин, референдум

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

10:24 27.08.2023 (обновлено: 10:25 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Власти ЦАР во время конституционного референдума обращались к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов
В конце июля в Центральноафриканская республике (ЦАР) состоялся конституционный референдум, который дал возможность президенту страны Фостену Арканжу Туадере избираться на третий срок.
Просьба к РФ поступила после того, как комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась помочь обеспечить безопасность выборного процесса, сказал дипломат.
"В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны", — сообщил Бикантов.
Посол в республике сообщил, что конституционный референдум прошёл успешно и без серьезных инцидентов. При этом в посольства не располагают данными об увеличении числа российских инструкторов в Центральноафриканской республике.
Конституционный суд Республики в августе утвердил итого голосования, в результате которого более 95% участников поддержали проект новой конституции страны.
В ходе саммита "Россия-Африка" Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.
Накануне саммита российский лидер опубликовал статью о сотрудничестве России и Африки. В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн, отметил президент.
При всей приверженности России к поддержке государственного строя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, сейчас получили второй импульс.
Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.
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