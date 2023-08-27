https://ukraina.ru/20230827/1048955985.html

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - 27.08.2023 Украина.ру

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Власти ЦАР во время конституционного референдума обращались к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов

2023-08-27T10:24

2023-08-27T10:24

2023-08-27T10:25

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референдум

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В конце июля в Центральноафриканская республике (ЦАР) состоялся конституционный референдум, который дал возможность президенту страны Фостену Арканжу Туадере избираться на третий срок.Просьба к РФ поступила после того, как комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась помочь обеспечить безопасность выборного процесса, сказал дипломат.Посол в республике сообщил, что конституционный референдум прошёл успешно и без серьезных инцидентов. При этом в посольства не располагают данными об увеличении числа российских инструкторов в Центральноафриканской республике.Конституционный суд Республики в августе утвердил итого голосования, в результате которого более 95% участников поддержали проект новой конституции страны.В ходе саммита "Россия-Африка" Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.Накануне саммита российский лидер опубликовал статью о сотрудничестве России и Африки. В 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – ещё почти 10 миллионов тонн, отметил президент.При всей приверженности России к поддержке государственного строя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, сейчас получили второй импульс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.

https://ukraina.ru/20230816/1048730874.html

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новости, африка, посольство рф, выборы, безопасность, россия, владимир путин, референдум