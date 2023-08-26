https://ukraina.ru/20230826/1048947610.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше - 26.08.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше

Гладков уточнил печальные итоги утреннего обстрела Уразово

2023-08-26T15:19

2023-08-26T15:19

2023-08-26T15:19

новости

белгородская область

вячеслав гладков

разрушения

сво

военные преступления

медицинская помощь

ранения

всу

инфраструктура

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"В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", - сообщил 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В уточнённом сообщении отмечено, что тяжелораненого оперируют. Женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение городскую больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверо других раненых осколками украинской РСЗО получили медпомощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.В результате обстрела ВСУ российского села повреждены 16 домовладений, в 4 из них разрушены несущие конструкции. Остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек."Повреждены 2 предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи, - проинформировал губернатор. - В настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий".

https://ukraina.ru/20230826/1048945925.html

https://ukraina.ru/20230826/1048945776.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, белгородская область, вячеслав гладков, разрушения, сво, военные преступления, медицинская помощь, ранения, всу, инфраструктура