ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше - 26.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше
ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше - 26.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше
Гладков уточнил печальные итоги утреннего обстрела Уразово
2023-08-26T15:19
2023-08-26T15:19
новости
белгородская область
вячеслав гладков
разрушения
сво
военные преступления
медицинская помощь
ранения
всу
инфраструктура
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"В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", - сообщил 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В уточнённом сообщении отмечено, что тяжелораненого оперируют. Женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение городскую больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверо других раненых осколками украинской РСЗО получили медпомощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.В результате обстрела ВСУ российского села повреждены 16 домовладений, в 4 из них разрушены несущие конструкции. Остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек."Повреждены 2 предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи, - проинформировал губернатор. - В настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий".
https://ukraina.ru/20230826/1048945925.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
editors@ukraina.ru
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, разрушения, сво, военные преступления, медицинская помощь, ранения, всу, инфраструктура
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, разрушения, СВО, Военные преступления, медицинская помощь, ранения, ВСУ, инфраструктура

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше

15:19 26.08.2023
 
© Фото : Вячеслав Гладков / Telegramпоследствия обстрела ВСУ Мурома
последствия обстрела ВСУ Мурома - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Вячеслав Гладков / Telegram
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Гладков уточнил печальные итоги утреннего обстрела Уразово
"В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", - сообщил 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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В уточнённом сообщении отмечено, что тяжелораненого оперируют. Женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение городскую больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверо других раненых осколками украинской РСЗО получили медпомощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.
В результате обстрела ВСУ российского села повреждены 16 домовладений, в 4 из них разрушены несущие конструкции. Остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек.
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11:55
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"Повреждены 2 предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи, - проинформировал губернатор. - В настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий".
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковразрушенияСВОВоенные преступлениямедицинская помощьраненияВСУинфраструктура
 
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