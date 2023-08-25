https://ukraina.ru/20230825/1048941615.html
Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины - 25.08.2023 Украина.ру
Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
Уже традиция: пять стран снова желают продлить запрет на импорт украинского зерна (и не только)
2023-08-25T17:40
2023-08-25T17:40
2023-08-25T17:41
зерно
зерновая сделка
сельское хозяйство
сельхозпродукция
малина
польша
ес
украина-ес
соглашение с ес
восточное партнерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040378635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_967bbc1adbf6cb6f57a996ea351e66c8.jpg
Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Польша желают продлить запрет Евросоюза на импорт украинского зерна в свои страны. При этом поставлен вопрос о расширении перечня нежелательного импорта с Украины. Об этом 25 августа заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (Robert Telus).Евросоюз в мае разрешил пяти соседям Украины запретить продажи на своих внутренних рынках украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. При этом им было предписано не препятствовать транзиту украинской сельхозпродукции в другие страны. Срок такого запрета истекает 15 сентября.Польский министр добавил: "Я хочу сказать, что даже если это не удастся, то некоторые страны введут свои собственные ограничения".Главы минсельхозов восточноевропейской пятёрки ЕС согласились поддержать транзит украинской сельхозпродукции. При этом они выступили за расширение списка запрещённого украинского импорта. Например, Телус указал на нежелательность украинской малины на польском рынке.Ранее польские фермеры и чиновники неоднократно обвиняли Украину в демпинге, а брюссельскую бюрократию - в уничтожении АПК Польши. Киевские власти заверяют западных патронов в качестве украинского зерна и указывают на необходимость экспорта для финансового обеспечения "войны с Россией", закупок оружия в ЕС и США.
https://ukraina.ru/20230824/1048911368.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040378635_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a042627ecf8e35eac928db4810545db5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, зерновая сделка, сельское хозяйство, сельхозпродукция, малина, польша, ес, украина-ес, соглашение с ес, восточное партнерство, импортозамещение, демпинг, апк
зерно, зерновая сделка, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, малина, Польша, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, Восточное партнерство, импортозамещение, демпинг, АПК
Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
17:40 25.08.2023 (обновлено: 17:41 25.08.2023)
Уже традиция: пять стран снова желают продлить запрет на импорт украинского зерна (и не только)
Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Польша желают продлить запрет Евросоюза на импорт украинского зерна в свои страны. При этом поставлен вопрос о расширении перечня нежелательного импорта с Украины. Об этом 25 августа заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (Robert Telus).
Евросоюз в мае разрешил пяти соседям Украины запретить продажи на своих внутренних рынках украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. При этом им было предписано не препятствовать транзиту украинской сельхозпродукции в другие страны. Срок такого запрета истекает 15 сентября.
"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года", - цитирует Reuters выступление Телуса на пресс-конференции.
Польский министр добавил: "Я хочу сказать, что даже если это не удастся, то некоторые страны введут свои собственные ограничения".
Главы минсельхозов восточноевропейской пятёрки ЕС согласились поддержать транзит украинской сельхозпродукции. При этом они выступили за расширение списка запрещённого украинского импорта. Например, Телус указал на нежелательность украинской малины на польском рынке.
Ранее польские фермеры и чиновники неоднократно обвиняли Украину в демпинге, а брюссельскую бюрократию - в уничтожении АПК Польши. Киевские власти заверяют западных патронов в качестве украинского зерна и указывают на необходимость экспорта для финансового обеспечения "войны с Россией", закупок оружия в ЕС и США.