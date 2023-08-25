"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве - 25.08.2023 Украина.ру
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"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве
"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве - 25.08.2023 Украина.ру
"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсеть Х (бывший Twitter) шуточный пост о надвигающейся предвыборной президентской гонке США. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обиделся и встал на сторону одного из кандидатов
2023-08-25T16:47
2023-08-25T16:47
новости
дмитрий медведев
шутка
сша
джо байден
дональд трамп
руслан стефанчук
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"Заключенные против зомби", - так Медведев подписал карикатуры экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена."Вот истинное лицо предводителя банды Зеленского", "Не зря в американских университетах изучают предмет "зомбоведение"! И киношки голливудят. У них хорошие сценарии футурологи пишут. Скоро до реальной жизни дойдет", "Медведев молодец, прямо сущность Байдена ухватил", - отреагировали пользователи сети.А вот спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку шутка не понравилась и он, не выбирая выражений, вступился за Байдена, заявив, что такой юмор в отношении американского президента неуместен.Накануне бывшего лидера США 77-летнего Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.Сам экс-президент опубликовал этот снимок в сети Х, в которой ничего не писал уже два года. "То, что здесь произошло, является пародией на правосудие", оценил он ситуацию со своим арестом.Тем временем Джо Байден обратился к жителям страны с предложением пожертвовать средства на его предвыборную кампанию. 80-летний политик планирует идти на новый срок, несмотря на откровенные шутки в свой адрес.Байден действительно все чаще попадает конфузы. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".Кстати, шутка о зомби-апокалипсисе в адрес Байдена уже звучала в марте этого года, когда он приехал в Алабаму и вышел на митинг, посвященный "кровавому воскресенью 1965 года". Многие пользователи тогда заметили, что шествие похоже на восстание зомби.А в четверг, 24 августа, Трамп заявил, что его конкурент не дотянет до следующих выборов. Назначены они на ноябрь 2024 года.
https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html
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новости, дмитрий медведев, шутка, сша, джо байден, дональд трамп, руслан стефанчук
Новости, Дмитрий Медведев, шутка, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Руслан Стефанчук

"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве

16:47 25.08.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсеть Х (бывший Twitter) шуточный пост о надвигающейся предвыборной президентской гонке США. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обиделся и встал на сторону одного из кандидатов
"Заключенные против зомби", - так Медведев подписал карикатуры экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена.
"Вот истинное лицо предводителя банды Зеленского", "Не зря в американских университетах изучают предмет "зомбоведение"! И киношки голливудят. У них хорошие сценарии футурологи пишут. Скоро до реальной жизни дойдет", "Медведев молодец, прямо сущность Байдена ухватил", - отреагировали пользователи сети.
А вот спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку шутка не понравилась и он, не выбирая выражений, вступился за Байдена, заявив, что такой юмор в отношении американского президента неуместен.
Накануне бывшего лидера США 77-летнего Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).
За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Сам экс-президент опубликовал этот снимок в сети Х, в которой ничего не писал уже два года. "То, что здесь произошло, является пародией на правосудие", оценил он ситуацию со своим арестом.
Тем временем Джо Байден обратился к жителям страны с предложением пожертвовать средства на его предвыборную кампанию. 80-летний политик планирует идти на новый срок, несмотря на откровенные шутки в свой адрес.
Байден действительно все чаще попадает конфузы. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".
Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 15:53
Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена1 июня с Джо Байденом случился очередной инцидент. Американский лидер упал на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, а по прибытии в Белый дом ударился головой при выходе из вертолёта
Кстати, шутка о зомби-апокалипсисе в адрес Байдена уже звучала в марте этого года, когда он приехал в Алабаму и вышел на митинг, посвященный "кровавому воскресенью 1965 года". Многие пользователи тогда заметили, что шествие похоже на восстание зомби.
А в четверг, 24 августа, Трамп заявил, что его конкурент не дотянет до следующих выборов. Назначены они на ноябрь 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 09:23
"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетовПрезидент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал 24 августа в соцсети Х
 
НовостиДмитрий МедведевшуткаСШАДжо БайденДональд ТрампРуслан Стефанчук
 
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