https://ukraina.ru/20230825/1048941417.html

"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве

"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве - 25.08.2023 Украина.ру

"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсеть Х (бывший Twitter) шуточный пост о надвигающейся предвыборной президентской гонке США. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обиделся и встал на сторону одного из кандидатов

2023-08-25T16:47

2023-08-25T16:47

2023-08-25T16:47

новости

дмитрий медведев

шутка

сша

джо байден

дональд трамп

руслан стефанчук

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"Заключенные против зомби", - так Медведев подписал карикатуры экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена."Вот истинное лицо предводителя банды Зеленского", "Не зря в американских университетах изучают предмет "зомбоведение"! И киношки голливудят. У них хорошие сценарии футурологи пишут. Скоро до реальной жизни дойдет", "Медведев молодец, прямо сущность Байдена ухватил", - отреагировали пользователи сети.А вот спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку шутка не понравилась и он, не выбирая выражений, вступился за Байдена, заявив, что такой юмор в отношении американского президента неуместен.Накануне бывшего лидера США 77-летнего Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.Сам экс-президент опубликовал этот снимок в сети Х, в которой ничего не писал уже два года. "То, что здесь произошло, является пародией на правосудие", оценил он ситуацию со своим арестом.Тем временем Джо Байден обратился к жителям страны с предложением пожертвовать средства на его предвыборную кампанию. 80-летний политик планирует идти на новый срок, несмотря на откровенные шутки в свой адрес.Байден действительно все чаще попадает конфузы. Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли даже предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Это очень оскорбило жену действующего главы государства Джилл Байден. которая в итоге заявила, что ее супруг может "дать фору любому молодому".Кстати, шутка о зомби-апокалипсисе в адрес Байдена уже звучала в марте этого года, когда он приехал в Алабаму и вышел на митинг, посвященный "кровавому воскресенью 1965 года". Многие пользователи тогда заметили, что шествие похоже на восстание зомби.А в четверг, 24 августа, Трамп заявил, что его конкурент не дотянет до следующих выборов. Назначены они на ноябрь 2024 года.

https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html

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новости, дмитрий медведев, шутка, сша, джо байден, дональд трамп, руслан стефанчук