https://ukraina.ru/20230825/1048927983.html

День независимости: военный аспект и политическая бомба

День независимости: военный аспект и политическая бомба - 25.08.2023 Украина.ру

День независимости: военный аспект и политическая бомба

Ожидалось, что празднование Дня независимости Украины 24 августа должно было сопровождаться рядом акций военно-политического характера, которые должны были продемонстрировать способность Украины одерживать победы. Логично в общем – если на фронте застой, то остаётся демонстрировать успехи в каких-то других сферах

2023-08-25T12:26

2023-08-25T12:26

2023-08-25T12:26

эксклюзив

день независимости

выборы

украина

война

крым

линдси грэм

гур моу

бпла

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Разумеется, напрашивались какие-то политические заявления, но они успешных военных операций не заменяют, разве что должно было быть нечто чрезвычайное. Но ничего чрезвычайного выжать из союзников не удалось. Ну разве что количество стран, готовых принять участие в подготовке украинских лётчиков уже сравнимо с числом самих этих лётчиков…Итак, нужны были какие-то военные акции. По причине отсутствия реальных (Залужный, конечно, объявил, что Украина находится на грани прорыва российской оборонительной линии), остаются террористические.1. Ещё в конце июля украинская сторона анонсировала массовый удар БПЛА по территории России. Для этого был снят целый анимационный фильм (небольшой правда). Связанные с ЦИПсО каналы и комментаторы обещали сотни и даже тысячи БПЛА.Реальность оказалась скромнее. Над Крымом было сбито средствами ПВО и посажено системами РЭБ 42 БПЛА. Над Калужской областью была перехвачена средствами ПВО переоборудованная ракета ЗРК С-200 (кстати, их использование показывает, что запас выпущенных ракет комплекса "Гром-2" исчерпан).В общем, за две ночи было выпущено менее ста беспилотников, ущерб от которых был минимальным.Правда, накануне на мысе Тарханкут украинскими ракетами была поражена пусковая установка ЗРК (по украинским данным – С-400, по российским – С-300).2. Территорию Брянской области впервые обстреляли кассетными боеприпасами.Выглядит как вызов США, которые поставляют вооружения с тем, чтобы они не применялись на территории России в границах 1991 года. Типа – что вы нам сделаете?С другой стороны, совершенно не обязательно, чтобы эти боеприпасы были американского производства – Украина с 2014 года применяет кассетные боеприпасы советского производства.3. ГУР МО Украины заявило, что провело уникальную операцию, организовав угон российского военного вертолёта Ми-8. Якобы его лётчик был каким-то образом подкуплен, но скорее всего были взяты в заложники его родственники.Российская сторона, насколько известно из сообщений телеграм-каналов, действительно потеряла военно-транспортный вертолёт, который по ошибке сел на подконтрольной ВСУ территории и был захвачен.Лётчика захваченного вертолёта так и не продемонстрировали (скорее всего это будет сделано позже). Фото самого вертолёта показали только 25 августа.4. Украинские десантники высадились в Крыму и подняли над ним флаг. Сделали салют, забрали флаг и уплыли восвояси.По украинским данным они вступили в бой с российскими военнослужащими, нанесли какие-то потери и повредили технику.По российским данным по крайней мере часть лодок была уничтожена.На записи камеры наблюдения видно, что украинские спецназовцы высадились около туристического кемпинга и были обращены в бегство мужиком в трусах и с незаряженным карабином "Сайга" (демилитаризированный автомат Калашникова).5. Самый скандальный инцидент последнего времени – крушение самолёта, на котором находилось руководство ЧВК "Вагнер".И именно в этом случае Владимир Зеленский заявил, что Украина к этому акту не причастна. У нас, правда, есть сомнения в том, что если это теракт (а основная версия следствия – взрыв на борту) и к нему причастны украинские спецслужбы, то Зеленского стали бы ставить в известность об этой операции. СБУ или ГУР тут могли бы быть только на подхвате у иностранных спецслужб (претензии к Пригожину были у французов, поляков, да мало ли…).И всё же самый громкий взрыв был сугубо информационно-политический. Прибывший в Киев на празднование Дня независимости сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году". Причём скучные подробности вроде военного положения не должны этому помешать.Ко всему прочему Грэм зачем-то завёл неоднозначный разговор о коррупции – дескать, раньше Украина была коррумпированной, но сейчас мы благодарны украинцам за то, что они не наживаются на американских военных поставках. Вот и пойми – то ли похвалил, то ли противопоставил народ, который не наживается (и не выживает) и власть, которая… Тут пропущена какая-то важная мысль. Или это только нам так кажется?Ну слова о том, что Украина должна продемонстрировать, что она изменилась, тоже выглядят как намёк на необходимость смены руководства страны. В общем-то у Зеленского хорошие шансы на победу, но зачем устраивать выборы, если не предполагается легитимная смена власти?

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230824/1048909193.html

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