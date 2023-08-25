День независимости: военный аспект и политическая бомба - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048927983.html
День независимости: военный аспект и политическая бомба
День независимости: военный аспект и политическая бомба - 25.08.2023 Украина.ру
День независимости: военный аспект и политическая бомба
Ожидалось, что празднование Дня независимости Украины 24 августа должно было сопровождаться рядом акций военно-политического характера, которые должны были продемонстрировать способность Украины одерживать победы. Логично в общем – если на фронте застой, то остаётся демонстрировать успехи в каких-то других сферах
2023-08-25T12:26
2023-08-25T12:26
эксклюзив
день независимости
выборы
украина
война
крым
линдси грэм
гур моу
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046661931_364:145:938:468_1920x0_80_0_0_78589d5c1fa293eeec975494542f5a19.jpg
Разумеется, напрашивались какие-то политические заявления, но они успешных военных операций не заменяют, разве что должно было быть нечто чрезвычайное. Но ничего чрезвычайного выжать из союзников не удалось. Ну разве что количество стран, готовых принять участие в подготовке украинских лётчиков уже сравнимо с числом самих этих лётчиков…Итак, нужны были какие-то военные акции. По причине отсутствия реальных (Залужный, конечно, объявил, что Украина находится на грани прорыва российской оборонительной линии), остаются террористические.1. Ещё в конце июля украинская сторона анонсировала массовый удар БПЛА по территории России. Для этого был снят целый анимационный фильм (небольшой правда). Связанные с ЦИПсО каналы и комментаторы обещали сотни и даже тысячи БПЛА.Реальность оказалась скромнее. Над Крымом было сбито средствами ПВО и посажено системами РЭБ 42 БПЛА. Над Калужской областью была перехвачена средствами ПВО переоборудованная ракета ЗРК С-200 (кстати, их использование показывает, что запас выпущенных ракет комплекса "Гром-2" исчерпан).В общем, за две ночи было выпущено менее ста беспилотников, ущерб от которых был минимальным.Правда, накануне на мысе Тарханкут украинскими ракетами была поражена пусковая установка ЗРК (по украинским данным – С-400, по российским – С-300).2. Территорию Брянской области впервые обстреляли кассетными боеприпасами.Выглядит как вызов США, которые поставляют вооружения с тем, чтобы они не применялись на территории России в границах 1991 года. Типа – что вы нам сделаете?С другой стороны, совершенно не обязательно, чтобы эти боеприпасы были американского производства – Украина с 2014 года применяет кассетные боеприпасы советского производства.3. ГУР МО Украины заявило, что провело уникальную операцию, организовав угон российского военного вертолёта Ми-8. Якобы его лётчик был каким-то образом подкуплен, но скорее всего были взяты в заложники его родственники.Российская сторона, насколько известно из сообщений телеграм-каналов, действительно потеряла военно-транспортный вертолёт, который по ошибке сел на подконтрольной ВСУ территории и был захвачен.Лётчика захваченного вертолёта так и не продемонстрировали (скорее всего это будет сделано позже). Фото самого вертолёта показали только 25 августа.4. Украинские десантники высадились в Крыму и подняли над ним флаг. Сделали салют, забрали флаг и уплыли восвояси.По украинским данным они вступили в бой с российскими военнослужащими, нанесли какие-то потери и повредили технику.По российским данным по крайней мере часть лодок была уничтожена.На записи камеры наблюдения видно, что украинские спецназовцы высадились около туристического кемпинга и были обращены в бегство мужиком в трусах и с незаряженным карабином "Сайга" (демилитаризированный автомат Калашникова).5. Самый скандальный инцидент последнего времени – крушение самолёта, на котором находилось руководство ЧВК "Вагнер".И именно в этом случае Владимир Зеленский заявил, что Украина к этому акту не причастна. У нас, правда, есть сомнения в том, что если это теракт (а основная версия следствия – взрыв на борту) и к нему причастны украинские спецслужбы, то Зеленского стали бы ставить в известность об этой операции. СБУ или ГУР тут могли бы быть только на подхвате у иностранных спецслужб (претензии к Пригожину были у французов, поляков, да мало ли…).И всё же самый громкий взрыв был сугубо информационно-политический. Прибывший в Киев на празднование Дня независимости сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году". Причём скучные подробности вроде военного положения не должны этому помешать.Ко всему прочему Грэм зачем-то завёл неоднозначный разговор о коррупции – дескать, раньше Украина была коррумпированной, но сейчас мы благодарны украинцам за то, что они не наживаются на американских военных поставках. Вот и пойми – то ли похвалил, то ли противопоставил народ, который не наживается (и не выживает) и власть, которая… Тут пропущена какая-то важная мысль. Или это только нам так кажется?Ну слова о том, что Украина должна продемонстрировать, что она изменилась, тоже выглядят как намёк на необходимость смены руководства страны. В общем-то у Зеленского хорошие шансы на победу, но зачем устраивать выборы, если не предполагается легитимная смена власти?
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230824/1048909193.html
https://ukraina.ru/20230729/1048347376.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046661931_90:0:1017:695_1920x0_80_0_0_1b27241012bb6ceed1439f62344867f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, день независимости, выборы, украина, война, крым, линдси грэм, гур моу, бпла
Эксклюзив, День независимости, выборы, Украина, война, Крым, Линдси Грэм, ГУР МОУ, БПЛА

День независимости: военный аспект и политическая бомба

12:26 25.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ожидалось, что празднование Дня независимости Украины 24 августа должно было сопровождаться рядом акций военно-политического характера, которые должны были продемонстрировать способность Украины одерживать победы. Логично в общем – если на фронте застой, то остаётся демонстрировать успехи в каких-то других сферах
Разумеется, напрашивались какие-то политические заявления, но они успешных военных операций не заменяют, разве что должно было быть нечто чрезвычайное. Но ничего чрезвычайного выжать из союзников не удалось. Ну разве что количество стран, готовых принять участие в подготовке украинских лётчиков уже сравнимо с числом самих этих лётчиков…
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Итак, нужны были какие-то военные акции. По причине отсутствия реальных (Залужный, конечно, объявил, что Украина находится на грани прорыва российской оборонительной линии), остаются террористические.
1. Ещё в конце июля украинская сторона анонсировала массовый удар БПЛА по территории России. Для этого был снят целый анимационный фильм (небольшой правда). Связанные с ЦИПсО каналы и комментаторы обещали сотни и даже тысячи БПЛА.
Реальность оказалась скромнее. Над Крымом было сбито средствами ПВО и посажено системами РЭБ 42 БПЛА. Над Калужской областью была перехвачена средствами ПВО переоборудованная ракета ЗРК С-200 (кстати, их использование показывает, что запас выпущенных ракет комплекса "Гром-2" исчерпан).
В общем, за две ночи было выпущено менее ста беспилотников, ущерб от которых был минимальным.
Правда, накануне на мысе Тарханкут украинскими ракетами была поражена пусковая установка ЗРК (по украинским данным – С-400, по российским – С-300).
2. Территорию Брянской области впервые обстреляли кассетными боеприпасами.
Выглядит как вызов США, которые поставляют вооружения с тем, чтобы они не применялись на территории России в границах 1991 года. Типа – что вы нам сделаете?
С другой стороны, совершенно не обязательно, чтобы эти боеприпасы были американского производства – Украина с 2014 года применяет кассетные боеприпасы советского производства.
украинские морские диверсанты - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 13:13
Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августаПрезидент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём независимости. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы высадке в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
3. ГУР МО Украины заявило, что провело уникальную операцию, организовав угон российского военного вертолёта Ми-8. Якобы его лётчик был каким-то образом подкуплен, но скорее всего были взяты в заложники его родственники.
Российская сторона, насколько известно из сообщений телеграм-каналов, действительно потеряла военно-транспортный вертолёт, который по ошибке сел на подконтрольной ВСУ территории и был захвачен.
Лётчика захваченного вертолёта так и не продемонстрировали (скорее всего это будет сделано позже). Фото самого вертолёта показали только 25 августа.
4. Украинские десантники высадились в Крыму и подняли над ним флаг. Сделали салют, забрали флаг и уплыли восвояси.
По украинским данным они вступили в бой с российскими военнослужащими, нанесли какие-то потери и повредили технику.
По российским данным по крайней мере часть лодок была уничтожена.
На записи камеры наблюдения видно, что украинские спецназовцы высадились около туристического кемпинга и были обращены в бегство мужиком в трусах и с незаряженным карабином "Сайга" (демилитаризированный автомат Калашникова).
5. Самый скандальный инцидент последнего времени – крушение самолёта, на котором находилось руководство ЧВК "Вагнер".
И именно в этом случае Владимир Зеленский заявил, что Украина к этому акту не причастна. У нас, правда, есть сомнения в том, что если это теракт (а основная версия следствия – взрыв на борту) и к нему причастны украинские спецслужбы, то Зеленского стали бы ставить в известность об этой операции. СБУ или ГУР тут могли бы быть только на подхвате у иностранных спецслужб (претензии к Пригожину были у французов, поляков, да мало ли…).
И всё же самый громкий взрыв был сугубо информационно-политический. Прибывший в Киев на празднование Дня независимости сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году". Причём скучные подробности вроде военного положения не должны этому помешать.
29 июля, 12:28
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News
Ко всему прочему Грэм зачем-то завёл неоднозначный разговор о коррупции – дескать, раньше Украина была коррумпированной, но сейчас мы благодарны украинцам за то, что они не наживаются на американских военных поставках. Вот и пойми – то ли похвалил, то ли противопоставил народ, который не наживается (и не выживает) и власть, которая… Тут пропущена какая-то важная мысль. Или это только нам так кажется?
Ну слова о том, что Украина должна продемонстрировать, что она изменилась, тоже выглядят как намёк на необходимость смены руководства страны. В общем-то у Зеленского хорошие шансы на победу, но зачем устраивать выборы, если не предполагается легитимная смена власти?
 
ЭксклюзивДень независимостивыборыУкраинавойнаКрымЛиндси ГрэмГУР МОУБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий
12:26День независимости: военный аспект и политическая бомба
12:06Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором
12:03В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
11:48Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя
11:38Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
11:38Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
11:30Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео
11:29С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории
11:26Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
11:21"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
10:53The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
10:46Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье
10:08Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
09:44Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне
09:36Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа
09:18Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
08:56Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
08:38Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС
08:19На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
Лента новостейМолния