https://ukraina.ru/20230824/1048922883.html

WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта

WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта - 24.08.2023 Украина.ру

WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта

Украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ без боевого опыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 24 августа

2023-08-24T21:38

2023-08-24T21:38

2023-08-24T21:51

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Некоторые украинские солдаты недовольны тем, что танки и бронемашины передаются новым подразделениям ВСУ с неопытными военными, пишут журналисты издания.Доля украинских солдат в обученных США батальонах, имеющих предыдущий боевой опыт, варьируется от 50% до 70%, пишет издание со ссылкой на слова американских чиновников.По словам издания, реальность первого боя шокирует неопытных солдат ВСУ. "Какими бы жесткими ни были учения, (в реальном бою – Ред.) все намного сложнее", - приводит газета слова украинского военного.К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230824/1048921577.html

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новости, танки, вооружение, всу, потери всу, бронетехника, украина, сво