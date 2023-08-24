WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта - 24.08.2023 Украина.ру
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WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта
WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта - 24.08.2023 Украина.ру
WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта
Украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ без боевого опыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 24 августа
2023-08-24T21:38
2023-08-24T21:51
новости
танки
вооружение
всу
потери всу
бронетехника
украина
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Некоторые украинские солдаты недовольны тем, что танки и бронемашины передаются новым подразделениям ВСУ с неопытными военными, пишут журналисты издания.Доля украинских солдат в обученных США батальонах, имеющих предыдущий боевой опыт, варьируется от 50% до 70%, пишет издание со ссылкой на слова американских чиновников.По словам издания, реальность первого боя шокирует неопытных солдат ВСУ. "Какими бы жесткими ни были учения, (в реальном бою – Ред.) все намного сложнее", - приводит газета слова украинского военного.К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру.
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новости, танки, вооружение, всу, потери всу, бронетехника, украина, сво
Новости, танки, вооружение, ВСУ, потери ВСУ, бронетехника, Украина, СВО

WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта

21:38 24.08.2023 (обновлено: 21:51 24.08.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP / LIBKOS
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Украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ без боевого опыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 24 августа
Некоторые украинские солдаты недовольны тем, что танки и бронемашины передаются новым подразделениям ВСУ с неопытными военными, пишут журналисты издания.
"Некоторые украинские солдаты, воевавшие с самого начала, выразили недовольство тем, что танки и бронетехника были переданы недавно сформированным подразделениям, в состав которых входят военнослужащие с небольшим боевым опытом или вообще без него", - пишут авторы издания.
Доля украинских солдат в обученных США батальонах, имеющих предыдущий боевой опыт, варьируется от 50% до 70%, пишет издание со ссылкой на слова американских чиновников.
По словам издания, реальность первого боя шокирует неопытных солдат ВСУ. "Какими бы жесткими ни были учения, (в реальном бою – Ред.) все намного сложнее", - приводит газета слова украинского военного.
К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
20:12
"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУЭлитное подразделение украинских войск "Марун" понесло многотысячные потери на Запорожском направлении. Об этом 24 августа заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передают РИА Новости
 
НовоститанкивооружениеВСУпотери ВСУбронетехникаУкраинаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
22:10В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности
21:38WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта
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20:12"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ
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