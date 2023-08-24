WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта
21:38 24.08.2023 (обновлено: 21:51 24.08.2023)
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ без боевого опыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 24 августа
Некоторые украинские солдаты недовольны тем, что танки и бронемашины передаются новым подразделениям ВСУ с неопытными военными, пишут журналисты издания.
"Некоторые украинские солдаты, воевавшие с самого начала, выразили недовольство тем, что танки и бронетехника были переданы недавно сформированным подразделениям, в состав которых входят военнослужащие с небольшим боевым опытом или вообще без него", - пишут авторы издания.
Доля украинских солдат в обученных США батальонах, имеющих предыдущий боевой опыт, варьируется от 50% до 70%, пишет издание со ссылкой на слова американских чиновников.
По словам издания, реальность первого боя шокирует неопытных солдат ВСУ. "Какими бы жесткими ни были учения, (в реальном бою – Ред.) все намного сложнее", - приводит газета слова украинского военного.
К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру.