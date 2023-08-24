https://ukraina.ru/20230824/1048901256.html

Потеряв голову, по волосам не плачут: о главной утрате Украины

Потеряв голову, по волосам не плачут: о главной утрате Украины - 24.08.2023 Украина.ру

Потеряв голову, по волосам не плачут: о главной утрате Украины

23 августа — накануне 32-й годовщины независимости Украины — киевский Фонд демократические инициативы и центр Разумкова опубликовали совместный социологический опрос граждан Украины. 43,3% респондентов выступили за прекращение боевых действий в случае дальнейшей активизации ракетных ударов по территории Украины и увеличению жертв среди гражданских.

2023-08-24T09:49

2023-08-24T09:49

2023-08-24T09:54

эксклюзив

украина

иван лизан

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Очевидно, что украинское общество надломилось — его полтора года бодрили и убеждали в скорой и неизбежной победе над Россией, что позволит сохранить украинскую государственность. Ведь ради неё и абстрактной "земли" десятки тысяч обладателей синих паспортов записались добровольцами в ВСУ. Теперь добровольцев меньше, а усталости и желания прекратить всё немедленно всё больше.До слома обществу ещё далеко — для этого количество сторонников прекращения боевых действий должно стать подавляющим. Однако подобная социология является для киевской власти реальной угрозой так как для неё желающие мира тождественны коллаборантам, то есть тем, кто не ценит украинскую государственность. Единственный способ реагирования на социологические перемены для украинской власти — продолжать войну. Этого требует контракт с США — люди в обмен на оружие — и желание сохранить власть вместе, оставив неизменной архитектуру постмайданной Украины.В этой архитектуре похожей на пирамиду, место на вершине занимает сменявшая друг друга на протяжении 32 лет украинская элита, кормившаяся за счёт освоения ресурсов страны.От транзита до мародёрства: путь украинской элитыОбъекты кормления за всё это время менялись, но кое-что оставалось неизменным — деньги украинская элита делала на всём, но основа в виде квартера "бюджет, труба, недра и земля" оставалась более-менее неизменной вплоть до 2014 года.В 1990-х и 2000-х капиталы сколачивали на приватизации предприятий и расхищении советской собственности, не вписавшейся в рыночную экономику, а также вывозе сырья и полуфабрикатов. На этом поднялась украинская олигархия, вступившая в такое противостояние друг с другом.Сперва — в 2004 году — олигархия уложила на лопатки бюрократию, добившись для себя права назначать министров в ресторанах и покупать принятие законопроектов. Подобный расклад в стране окрылял и вселял уверенность в собственные силы, как днепропетровским, так и донецким — двум олигархическим кланам, вцепившихся мёртвой хваткой друг в друга.В 2014 году олигархия добила государство, начав перевод страны под внешнее управление. Днепропетровские уничтожили промышленное сердце донецких, канализировав общественное недовольство и гнев радикальных элементов на Донбасс, "экспортировав" туда гражданскую войну.Квартет "бюджет, труба, недра и земля" после 2014 года стал квинтетом, вобрав в себя мародёрство, благо в этом направлении война открывала перед "элитой" невероятные возможности. Так продолжалось вплоть до 2022 года, когда квинтет снова превратился в трио: транзитный потенциал подкосило, экспорт руды и металла захирел, но появилась возможность "осваивать" внешнюю помощь.Так с каждым циклом "обновления" украинской элиты её связь с реальным сектором экономики становилась всё слабее, пока в итоге главными средствами заработка не стали мародёрство, разворовывание бюджета и внешней помощи с экспортом продукции сельского хозяйства. Впрочем, с последним в текущем году дела обстоят явно не наилучшим образом.Столь длинное введение в источники дохода украинской элиты важно тем, что чем меньше она зарабатывала на созидании, то есть с прибыли, и чем больше на разрушении, то есть с убытков, тем выше становилась её заинтересованность в раскалывании украинского общества.Разделяй и властвуй: судьба украинского обществаРасколотое и атомизированное общество не задавало лишних вопросов, предпочитая ненавидеть и презирать. Власть презирали всегда за исключением 2022 года, когда ненависть к России оказалась сильнее презрения. А ещё атомизированным обществом легко управлять: его части прекрасно стравливаются между собой по принципу "Запад против Востока", "патриоты против сепаратистов и коллаборантов", "сознательные и украиноязычные против несознательных и русскоязычных".Но такое общество неспособно к долгосрочному объединению и созиданию, а значит не может создавать устойчивые коллективы, включая трудовые. А если нет трудового коллектива, то нет и промышленности. Поэтому неудивительно, что для многих "земля" стала главной ценностью — это вполне можно назвать архитипичным бегством от государства и тяжёлой жизни. На Урале или Севере бежать некуда — земля не кормит, поэтому за предприятие держатся до последнего. А на Украине есть земля, но "своей" она уже давно перестала быть. Впрочем, не одна лишь она.Ничего не жалко: участь экономикиПеречисление того, что потеряла Украина за 32 года независимости особого смысла в рамках отдельного текста не имеет — тут бы в несколько увесистых томов уложиться. Однако широкими мазками по теме пройтись не просто можно, но и нужно.Украинцы потеряли:· Транзитный потенциал своей страны, позволяющий зарабатывать миллиарды на прокачке газа и нефти, перевозке грузов по железным и автомобильным дорогам;· Животноводство, не пережившее переход к аграрной сверхдержаве, 80% экспорта с/х продукции которой приходится на зерновые и масличные, а именно животноводство обеспечивает львиную долю продовольственного суверенитета;· Чёрную металлургию – Украина неспособна производить даже железнодорожные рельсы;· Цветную металлургию, без которой невозможно производство машин и сложного оборудования;· Черноморское морское пароходство, которое позволяло функционировать верфям и обеспечивало работой десятки тысяч моряков, привозивших в страну валюту;· Автопром, выпускавший пусть и не передовые, но сносные легковые и грузовые автомобили, а также общественный транспорт, поддерживая жизнь в десятках предприятиях-смежниках;· Сельскохозяйственное машиностроение, позволявшее убирать урожай на своих комбайнах и обрабатывать поля своими тракторами;· Авиационную промышленность, которая ещё задолго до начала СВО перестала производить самолёты;· Железнодорожное машиностроение, способное производить локомотивы, а также пассажирские и грузовые вагоны;· Ракетостроение, без которого невозможен запуск спутников;· Авиационное двигателестроение — хай-тек, доступный избранным странам мира;· Химическую промышленность, которая была способна производить пластики и волокна, а после первого цикла деградации могла выпускать лишь минеральные удобрения;· Угледобычу, позволявшую в 1980-х выдавать на-гора 190 млн тонн угля, а к середине "десятых" не больше 60 млн тонн.Гибель всего этого позволила украинцам в 2023 году жить с электроэнергией — если в 1990 году её потребление находилось у отметки в 300 млрд кВт*ч в год, то к концу "десятых" упало в два раза, а после 2022 года ужалось ещё сильнее. Деиндустриализация обернулась сокращением постоянно проживающего населения примерно в 2 раза: с 51 млн человек до 25-27 млн человек. Остальные либо умерли, либо убежали куда глаза глядят как индивидуально, так и со своими городами и сёлами, оказавшись под властью России. Вместе с ними уехали налоги и денежные переводы, в том числе от трудовых мигрантов.Нет государства — нет будущего: замкнутый круг УкраиныНо всё перечисленное выше лишь следствие гибели государства как силы, которая должна была защищать граждан, оберегать промышленность и развивать страну. Потеряв голову, по волосам не плачут. Если Украина сохранится хоть в какой-то части, то на этой территории больше не будет промышленности. И до тех пор, пока там не будет создана качественно иная государственность, никаких шансов на её возрождение, а вместе с ней и общества, способного созидать, нет и быть не может. Но парадокс Украины в том, что её атомизированное общество неспособно создать что-либо, включая государство как сложнейший социальный организм.А значит с каждым последующим годом украинской независимости список потерь украинского народа будет становиться всё длиннее до тех пор, пока саму Украину не поглотят её соседи, у которых есть и государство, и экономика и более-менее здоровое общество.Поэтому единственный совет, который можно дать тем, кто ещё остался на территории Украины, предельно прост: уехать во что бы то ни стало. Лучше уже не будет, а хуже может быть всегда и надлом общества не тождественен его выздоровлению. Напротив, он лишь приближает возврат гражданской войны, которую киевская власть "экспортировала" на Донбасс в 2014 году. Гражданская война будет захватывать всё новые и новые регионы, уничтожая и калеча всё, до чего сможет дотянуться.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20230824/1048901011.html

https://ukraina.ru/20220331/1033652895.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, иван лизан