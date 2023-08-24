https://ukraina.ru/20230824/1048896730.html
Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16
Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16 - 24.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16
Украинских лётчиков, если в кабинах американских F-16 будут сидеть именно они, готовят к террористическим ударам по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:00
новости
пилоты
f-16
пво
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То есть украинские пилоты должны будут выпустить управляемую корректируемую бомбу JDAM или ракету вне досягаемости нашей ПВО, например, по Крыму.Только эта задача может стоять перед квазитеррористическим государством. Они не будут применять эти платформы в конвенциональной войне. Они будут применять их в соответствии с собственной концепцией террористических атак.Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230722/1048178761.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пилоты, f-16, пво
Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16
Украинских лётчиков, если в кабинах американских F-16 будут сидеть именно они, готовят к террористическим ударам по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
То есть украинские пилоты должны будут выпустить управляемую корректируемую бомбу JDAM или ракету вне досягаемости нашей ПВО, например, по Крыму.
Только эта задача может стоять перед квазитеррористическим государством. Они не будут применять эти платформы в конвенциональной войне. Они будут применять их в соответствии с собственной концепцией террористических атак.
"Их задача – взлететь, выпустить бомбу или ракету и катапультироваться, потому что самолет будет сразу уничтожен. Максимум, что они могут себе позволить – один-два вылета, потому что в воздухе – полное преимущество наших ВКС. Их задача – успеть нажать кнопку", - считает эксперт.
Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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