https://ukraina.ru/20230824/1048896730.html

Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16

Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16 - 24.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16

Украинских лётчиков, если в кабинах американских F-16 будут сидеть именно они, готовят к террористическим ударам по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:00

новости

пилоты

f-16

пво

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То есть украинские пилоты должны будут выпустить управляемую корректируемую бомбу JDAM или ракету вне досягаемости нашей ПВО, например, по Крыму.Только эта задача может стоять перед квазитеррористическим государством. Они не будут применять эти платформы в конвенциональной войне. Они будут применять их в соответствии с собственной концепцией террористических атак.Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230722/1048178761.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пилоты, f-16, пво