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Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
Проблему контрабатарейной борьбы в зоне СВО отмечало даже высшее военное руководство России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2023-08-23T19:05
2023-08-23T19:05
2023-08-23T19:05
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Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять.Этот вопрос нельзя решить моментально. Для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, всу, артиллерия, гаубицы
Новости, СВО, ВСУ, артиллерия, гаубицы
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
Проблему контрабатарейной борьбы в зоне СВО отмечало даже высшее военное руководство России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять.
Этот вопрос нельзя решить моментально. Для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.
"Мы уже запустили в серийное производство новую самоходку "Коалиция" с новым орудием, у которого дальность действия близка к желаемому. Но когда они появятся в зоне СВО? Только в сентябре-октябре. А сейчас, когда линия фронта стабильна, именно контрбатарейная борьба является основной работой вооруженных сил в том числе по сдерживанию потенциальных прорывов противника", - считает эксперт.
Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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