Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048894120.html
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
Проблему контрабатарейной борьбы в зоне СВО отмечало даже высшее военное руководство России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2023-08-23T19:05
2023-08-23T19:05
новости
сво
всу
артиллерия
гаубицы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047055895_0:177:3250:2005_1920x0_80_0_0_8a8c3dce717098a1ef51941bc98bc0c8.jpg
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять.Этот вопрос нельзя решить моментально. Для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047055895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf8bf5e7eb95cb93fb703272ca80f679.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, всу, артиллерия, гаубицы
Новости, СВО, ВСУ, артиллерия, гаубицы

Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ

19:05 23.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Проблему контрабатарейной борьбы в зоне СВО отмечало даже высшее военное руководство России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.
А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять.
Этот вопрос нельзя решить моментально. Для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.
"Мы уже запустили в серийное производство новую самоходку "Коалиция" с новым орудием, у которого дальность действия близка к желаемому. Но когда они появятся в зоне СВО? Только в сентябре-октябре. А сейчас, когда линия фронта стабильна, именно контрбатарейная борьба является основной работой вооруженных сил в том числе по сдерживанию потенциальных прорывов противника", - считает эксперт.
Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСВОВСУартиллериягаубицы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
18:29Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
18:24Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО
18:12Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
18:09Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО
18:06Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа
18:00Давид Черкасский – король советской анимации
17:48Грег Вайнер о бедах Трампа и Байдена, "новых лицах" в США и протестах в Европе из-за Украины
17:47Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия
17:39Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
17:10"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
17:07Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов
17:06Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"
17:05Вучич утверждает, что не поддерживает арест Путина, хотя и согласился с декларацией Зеленского
16:52Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
16:20Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа
16:04Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
15:50В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО
15:39Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море
15:30На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
Лента новостейМолния