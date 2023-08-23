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Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ

Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру

Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ

Проблему контрабатарейной борьбы в зоне СВО отмечало даже высшее военное руководство России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2023-08-23T19:05

2023-08-23T19:05

2023-08-23T19:05

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Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять.Этот вопрос нельзя решить моментально. Для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, всу, артиллерия, гаубицы