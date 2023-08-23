"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Харьков – это очень крупная агломерация. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ситуацию надо будет наблюдать в динамике. Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки.
"Если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1 к 3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат", - считает эксперт.
А без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1.
Так что нам нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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