https://ukraina.ru/20230823/1048891258.html

"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков

"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков - 23.08.2023 Украина.ру

"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков

Харьков – это очень крупная агломерация. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2023-08-23T17:10

2023-08-23T17:10

2023-08-23T17:10

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купянск

артемовск

днепропетровск

наступление

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Ситуацию надо будет наблюдать в динамике. Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки.А без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1.Так что нам нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230823/1048780833.html

купянск

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новости, харьков, всу, оборона, купянск, артемовск, днепропетровск, наступление