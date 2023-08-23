"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков - 23.08.2023 Украина.ру
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"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков - 23.08.2023 Украина.ру
"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
Харьков – это очень крупная агломерация. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2023-08-23T17:10
2023-08-23T17:10
новости
харьков
всу
оборона
купянск
артемовск
днепропетровск
наступление
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Ситуацию надо будет наблюдать в динамике. Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки.А без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1.Так что нам нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230823/1048780833.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, всу, оборона, купянск, артемовск, днепропетровск, наступление
Новости, Харьков, ВСУ, оборона, Купянск, Артемовск, Днепропетровск, наступление

"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков

17:10 23.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Харьков – это очень крупная агломерация. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ситуацию надо будет наблюдать в динамике. Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки.

"Если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1 к 3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат", - считает эксперт.

А без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1.
Так что нам нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 23.08.2023
03:37
Харьков освобождённый. Вчерашние планы на завтраВ этом году, 23 августа, исполняется 80 лет со дня освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Этим финальным аккордом завершилась грандиозная битва на Курской дуге, и до сих пор годовщина освобождения отмечается в Харькове как День города — праздник, объединяющий харьковчан по всему миру
 
НовостиХарьковВСУоборонаКупянскАртемовскДнепропетровскнаступление
 
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