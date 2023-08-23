Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости
15:24 23.08.2023 (обновлено: 16:15 23.08.2023)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Украина всё же страна чудес. Вот, например, Социологическая группа "Рейтинг" волшебным образом поменяла часовой пояс, двинувшись через линию смены дат — 23 августа украинские социологи опубликовали данные предпраздничного исследования, датировав его 24 августа
По данным «Рейтинга», 6050 человек были опрошены 16–20 августа.
Мы уже неоднократно писали, что особых оснований верить данным исследований, проведённых в военное время, нельзя. Значительные искажения вносит не слишком здравое состояние общества.
Тем более когда речь идёт об опросах, проведённых дистанционно, — респонденты должны быть уверены в том, что после опроса за ними не придут.
Тем не менее определённую информацию такие исследования несут — хотя бы о том, какую информацию центральная украинская власть хочет видеть опубликованной («Рейтинг» с 2014 года считается «придворной» социологической службой, причём замена Порошенко на Зеленского, а потом Богдана на Ермака принципиально ситуацию не поменяла).
Социологическая группа "Рейтинг"
Социологическая группа "Рейтинг"
Начинается пресс-релиз с данных по языковой ситуации.
82% опрошенных называет родным языком украинский, 16% — русский. Эта информация может быть правдивой в том смысле, что является проявлением тенденции, имеющей место с конца 80-х годов.
Число людей, называющих украинский язык родным, постепенно росло, притом что реальная языковая ситуация меняется очень медленно. Логика людей была примерно такой: я украинец, следовательно моим родным языком должен быть... суахили, например.
К родному языку эта логика отношения не имеет.
Существенный сдвиг был в начале 90-х, когда Полтава, например, из русскоязычной в течение нескольких лет (даже нескольких месяцев 1991 года) стала украиноязычной — но это просто люди вернулись к родному языку.
По данным «Рейтинга» в 2012 году соотношение было 57 к 42%. То есть трёхкратное снижение русскоязычных произошло за последние 10 лет — и статистически значимый рывок, на 5% в обоих случаях, имел место только в 2014 году.
А вот данные, в соответствии с которыми дома используют украинский язык 59%, а русский — только 9% (32% — оба языка) — самоочевидная «деза». В данном случае быть украиноязычным в быту — социально одобряемая позиция, а бумага всё стерпит.
Независимо от того, что человек отвечает, пользуется он тем языком, который ему удобнее, то есть реально родным. Хотя некоторый рост числа украиноязычных людей (по данным социологов — на 18%, но это преувеличение) по сравнению с 2012 годом действительно может иметь место.
28 июня, 16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцевМы уже неоднократно писали о том, что социология военного времени — оксюморон. Искажено всё: мнения людей, состав выборки (мобилизация, эвакуация и т. п.), в конце концов нельзя положиться на самих социологов. Тем не менее социологию мы не игнорируем — пристрелку с точностью до порядка она всё же даёт, равно как и динамику настроений
Выбирая два чувства, которые возникают при мысли об Украине, 74% назвали гордость, 43% — грусть. Страх (вероятно, за будущее) и гнев (вероятно, на «агрессора») упомянули 17 и 13%.
Относительно «гордости» — гордиться есть чем. Украина на протяжении более чем полутора лет воюет с Россией, в то время возможность столь длительного сопротивления не предполагалось ничьими (в том числе и украинскими) довоенными соображениями.
То обстоятельство, что это стало возможным благодаря беспрецедентной западной помощи и беспрецедентному же отказу России от масштабирования военных действий, для опрошенных роли не играет.
По поводу страха и грусти — 67% опрошенных считают, что после окончания войны Украину ожидает развитие, 21% — застой. Ну, людям хочется надеяться на лучшее. Тем более и авторы опросника не дали возможности высказаться тем, кто считает, что после войны будет только хуже.
Объединению граждан способствуют победы ВСУ (65%), восстановление страны (49%) и взаимопомощь (40%), разъединению — политические конфликты (62%), взаимные обвинения (59%) и экономический кризис (35%).
С одной стороны, всё логично, с другой — основания какие-то шаткие. Единство держится на переменчивом военном счастье и введённом под предлогом военных действий режиме личной диктатуры Зеленского.
По логике это должно подталкивать общество к продолжению войны и ограничению демократии, но люди не обязаны быть логичными — если их спросить прямо, они удивятся таким выводам.
Ну и ещё о единстве: почти 60% опрошенных холодно относятся к жителям ДНР и ЛНР, а 31% — к жителям «оккупированного Крыма».
1 апреля, 11:05Украинцы против мира: социология свидетельствуетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на территории Украины без дополнительных условий. Офис президента в лице Михаила Подоляка ответил: "Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо". Ну ладно, ОП на войне зарабатывает. А что же граждане?
Не мог не отметиться и Киевский международный институт социологии, который никакого специального исследования не проводил, но опубликовал релиз, в котором отчитался, что 89% опрошенных в мае этого года украинцев выступали за независимость.
При этом у авторов релиза хватило ума привести формулировку вопроса — он касается не независимости Украины, а отношения к России.
Вообще, уровень поддержки независимости в украинском обществе стабильно высок и в 2021 году, по данным группы «Рейтинг», составлял 80%. Зачем потребовалась эта фальсификация КМИСу, осталось непонятным.