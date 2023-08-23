https://ukraina.ru/20230823/1048887988.html

Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости

Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости - 23.08.2023 Украина.ру

Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости

Украина всё же страна чудес. Вот, например, Социологическая группа "Рейтинг" волшебным образом поменяла часовой пояс, двинувшись через линию смены дат — 23 августа украинские социологи опубликовали данные предпраздничного исследования, датировав его 24 августа

2023-08-23T15:24

2023-08-23T15:24

2023-08-23T16:15

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социология

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По данным «Рейтинга», 6050 человек были опрошены 16–20 августа.Мы уже неоднократно писали, что особых оснований верить данным исследований, проведённых в военное время, нельзя. Значительные искажения вносит не слишком здравое состояние общества. Тем более когда речь идёт об опросах, проведённых дистанционно, — респонденты должны быть уверены в том, что после опроса за ними не придут.Тем не менее определённую информацию такие исследования несут — хотя бы о том, какую информацию центральная украинская власть хочет видеть опубликованной («Рейтинг» с 2014 года считается «придворной» социологической службой, причём замена Порошенко на Зеленского, а потом Богдана на Ермака принципиально ситуацию не поменяла).Начинается пресс-релиз с данных по языковой ситуации.82% опрошенных называет родным языком украинский, 16% — русский. Эта информация может быть правдивой в том смысле, что является проявлением тенденции, имеющей место с конца 80-х годов. Число людей, называющих украинский язык родным, постепенно росло, притом что реальная языковая ситуация меняется очень медленно. Логика людей была примерно такой: я украинец, следовательно моим родным языком должен быть... суахили, например. К родному языку эта логика отношения не имеет.Существенный сдвиг был в начале 90-х, когда Полтава, например, из русскоязычной в течение нескольких лет (даже нескольких месяцев 1991 года) стала украиноязычной — но это просто люди вернулись к родному языку. По данным «Рейтинга» в 2012 году соотношение было 57 к 42%. То есть трёхкратное снижение русскоязычных произошло за последние 10 лет — и статистически значимый рывок, на 5% в обоих случаях, имел место только в 2014 году.А вот данные, в соответствии с которыми дома используют украинский язык 59%, а русский — только 9% (32% — оба языка) — самоочевидная «деза». В данном случае быть украиноязычным в быту — социально одобряемая позиция, а бумага всё стерпит. Независимо от того, что человек отвечает, пользуется он тем языком, который ему удобнее, то есть реально родным. Хотя некоторый рост числа украиноязычных людей (по данным социологов — на 18%, но это преувеличение) по сравнению с 2012 годом действительно может иметь место.Выбирая два чувства, которые возникают при мысли об Украине, 74% назвали гордость, 43% — грусть. Страх (вероятно, за будущее) и гнев (вероятно, на «агрессора») упомянули 17 и 13%. Относительно «гордости» — гордиться есть чем. Украина на протяжении более чем полутора лет воюет с Россией, в то время возможность столь длительного сопротивления не предполагалось ничьими (в том числе и украинскими) довоенными соображениями. То обстоятельство, что это стало возможным благодаря беспрецедентной западной помощи и беспрецедентному же отказу России от масштабирования военных действий, для опрошенных роли не играет.По поводу страха и грусти — 67% опрошенных считают, что после окончания войны Украину ожидает развитие, 21% — застой. Ну, людям хочется надеяться на лучшее. Тем более и авторы опросника не дали возможности высказаться тем, кто считает, что после войны будет только хуже.Объединению граждан способствуют победы ВСУ (65%), восстановление страны (49%) и взаимопомощь (40%), разъединению — политические конфликты (62%), взаимные обвинения (59%) и экономический кризис (35%).С одной стороны, всё логично, с другой — основания какие-то шаткие. Единство держится на переменчивом военном счастье и введённом под предлогом военных действий режиме личной диктатуры Зеленского. По логике это должно подталкивать общество к продолжению войны и ограничению демократии, но люди не обязаны быть логичными — если их спросить прямо, они удивятся таким выводам.Ну и ещё о единстве: почти 60% опрошенных холодно относятся к жителям ДНР и ЛНР, а 31% — к жителям «оккупированного Крыма».Не мог не отметиться и Киевский международный институт социологии, который никакого специального исследования не проводил, но опубликовал релиз, в котором отчитался, что 89% опрошенных в мае этого года украинцев выступали за независимость.При этом у авторов релиза хватило ума привести формулировку вопроса — он касается не независимости Украины, а отношения к России.Вообще, уровень поддержки независимости в украинском обществе стабильно высок и в 2021 году, по данным группы «Рейтинг», составлял 80%. Зачем потребовалась эта фальсификация КМИСу, осталось непонятным.

https://ukraina.ru/20230628/1047642096.html

https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, война, день независимости, независимость, социология