https://ukraina.ru/20230822/1048868463.html

Кирилл Фролов: Верующие Украины ждут от России жестких заявлений на БРИКС о гонениях на православие

Кирилл Фролов: Верующие Украины ждут от России жестких заявлений на БРИКС о гонениях на православие - 22.08.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: Верующие Украины ждут от России жестких заявлений на БРИКС о гонениях на православие

В день отделения Юго-Западной Руси от остальной России 24 августа киевский режим готовит акции по уничтожению православия в Украине

2023-08-22T17:24

2023-08-22T17:24

2023-08-22T17:24

интервью

украина

брикс

россия

православие

упц

пцу

крестный ход

подолия

киевский режим

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.— Кирилл, иерархи Украинской православной церкви (УПЦ) Подолии отозвали свои подписи под навязанной властью декларацией о сотрудничестве с раскольниками. Как вы думаете, что было мотивом?— Теперь киевская власть, которую я называю укрорейхом, запретила посещать Киево-Печерскую Лавру не только русину, управляющему делами УПЦ Бориспольскому митрополиту Антонию, но и самому митрополиту Онуфрию. Как и следовало ожидать, коллаборационизм с киевским режимом оказался бесполезен.Монахи и миряне-семинаристы, забаррикадировавшиеся в тех корпусах, которые будут захвачены на днях, после рассмотрения апелляции Лавры (исход этого рассмотрения очевиден), доедают последние запасы пищи и допивают остатки воды. Задача укрорейха — выкурить их до престольного праздника Киево-Печерской лавры, до Успения Божией Матери 28 августа. Это связано с задачей представителей еретического Константинопольского патриархата, которые собираются приехать служить в Лавру на Успение. Им крайне важно выгнать УПЦ, включая киевские духовные школы, оттуда. Но исповедники, как я уже говорил в предыдущем интервью, скорее умрут от голода и жажды, чем сами покинут Лавру. Митрополит Онуфрий намерен служить на Успение под стенами Лавры, если все храмы будут захвачены. В верхах УПЦ зреет понимание контрпродуктивности коллаборационизма с укрорейхом, о чем как раз свидетельствует отзыв иерархами Подолии (митрополитами Фёдором, Евсевием и архиепископом Виктором) своих подписей о диалоге с Православной церковью Украины (ПЦУ).Отзыв подписей имеет исторический прецедент. Во время нацистской оккупации митрополит Киевский Алексий (Громадский) сначала провел свою Феофанию, подписав акт об объединении с раскольниками из УАПЦ, но потом нашёл в себе мужество порвать его, за что принял мученическую смерть от Организации украинских националистов (ОУН-УПА*).— Какие еще есть доказательства того, что УПЦ начинает понимать тщетность попыток выстроить конструктивный диалог с киевским режимом?— Об этом говорит Крестный ход верующих УПЦ в Почаевскую лавру, которых собралось тысячи, несмотря на призывы униатов к расправе над ними. Крестный ход могу назвать массовой манифестацией православных против киевского режима. Кроме того, по пути митрополита Алексия пошёл исповедник православия наших дней Черкасский митрополит Феодосий, который 21 августа превратил суд над самим собой в Манифестацию против богоборческого укрорейха, выступив с его обличением, не боясь последствий для себя.Он и миллионы его сторонников прекрасно понимают, что спасения можно ожидать только от российской армии, но, увы, до праздника Успения она при всем желании не успеет освободить Киев и Подолию — землю Достоевского, где его дед Андрей Достоевский возвращал униатов в православие.Поэтому православные Малороссии просят президента Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова поставить, по возможности, в приоритет вопрос о геноциде православия на Украине и обсудить это на саммите БРИКС в ЮАР. Это важно сделать в ближайшие дни, так как 24 августа, в чёрный день 32-й годовщины искусственного отделения Новороссии и Малороссии от остальной России, Киев готовит новые акции по ужесточению православия на захваченных им русских землях.В частности, они просят сказать на весь мир о том, что сам "Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник" незаконен. Киево-Печерская лавра, являющаяся монастырем Русской православной церкви была захвачен в 1920-е годы большевистскими украинизаторами, которые создали на захваченной территории антирелигиозный заповедник.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, брикс, россия, православие, упц, пцу, крестный ход, подолия, киевский режим, раскольники