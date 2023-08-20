https://ukraina.ru/20230820/1048806131.html

Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине

Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине - 20.08.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов о "новой зерновой сделке" и о том, что происходит с православием на Украине

Исповедники продолжают держать оборону в корпусах Киево-Печерской лавры, несмотря на отсутствие доступа к еде и воде. В это время полиция не стесняется прямо на Украина.ру, 20.08.2023

2023-08-20T10:51

2023-08-20T10:51

2023-08-20T10:53

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Исповедники продолжают держать оборону в корпусах Киево-Печерской лавры, несмотря на отсутствие доступа к еде и воде. В это время полиция не стесняется прямо на улице забирать в армию вооруженных сил Украины (ВСУ) взрослых мужчин, идущих с крестным ходом в Почаевскую Лавру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.Эксперт также прокомментировал информацию о возможном новом зерновом соглашении между Россией и Турцией и его последствиях для спецоперации. — Кирилл Александрович, что происходит в Киево-Печерской лавре?— Уничтожение православия. На Украине это проходит строго по плану… Сейчас представители укрорейха в Лавре блокируют монахов-паломников. Исповедники же продолжают держать оборону в корпусах Киево-Печерской Лавры. Православные, включая женщин и детей, сидят без еды и воды. Пособники киевского режима не дают доставить этим людям необходимое для жизнедеятельности в надежде выкурить из Лавры. Но верующие люди быстрее умрут от голода и жажды, чем добровольно уйдут из матери монастырей русских.Окончательное выселение монахов из Лавры может быть осуществлено после ожидаемого отказа по кассационной жалобе монастыря в ближайшие дни. То же самое касается состояния Киевской духовной семинарии, ректор которой Сильвестр (Стойчев) пытался заигрывать с укрорейхом, но это ни к чему не привело. Студентам киевских духовных школ запрещено появляться в стенах Лавры.То же самое происходит в Подолии, о чем я уже говорил в предыдущих интервью. Десятки тысяч православных собрались в Каменце-Подольском, чтобы 19 августа отправиться крестным ходом в Почаевскую Лавру на Престольный праздник Успения Божией Матери 28 августа, но полиция разогнала палаточный лагерь верующих Украинской православной церкви (УПЦ), развёрнутый вокруг кафедрального Собора святого Александра Невского. Верующие не разбежались, они остаются у местных православных. В это же время полиция закрывает продуктовые магазины и любые пункты продажи питьевой воды по пути следования крестного хода, который проводится последние 200 лет.В крестном ходе принимает участие много детей и подростков, а также взрослых мужчин, которых хватают прямо на улице и забирают в армию вооруженных сил Украины (ВСУ). Но нет худа без добра — теперь все, кто сомневались, что потери только в российской армии, изменят свое мнение, видя беспредел украинских военных служб.Одновременно арестовали защитницу Лавры Викторию Кохановскую, которой дали пять лет. То есть каждому активному православному, который сопротивляется киевскому режиму, грозит пять лет.Кроме того, 14 августа представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с Архимандритом Авраамием (Лотыш) сорвали пломбы с резиденции митрополита канонической УПЦ Онуфрия в Киево-Печерской лавре. В этот день 1035 лет назад по приказу святого князя Владимира в Почайне (притоке Днепра, река в Киеве) киевляне принимали крещение. В этот же день Владимир Зеленский выступил с телеобращением к украинскому обществу оставить мирный, праздный образ жизни и мобилизоваться на войну с Россией, что также означает и войну с православием.К сожалению, меня беспокоит отсутствие реакции со стороны России на бесчинства против веры на Украине. Мы не видим призывов и действий к мобилизации всего народа на отстаивание православия в Киеве и исконно русских землях Новороссии и Малороссии. А следовало бы привлечь народ на защиту своих исконно русских ценностей.— 17 августа 2023 года верующие УПЦ передали обращения в посольства Великобритании, Германии и Италии, в которых рассказали об ограничении доступа верующим и священнослужителям в Киево-Печерскую лавру. Будет ли эффект?— Это игра в спортлото. Это можно сравнить с обращением к Гитлеру с просьбой закрыть Освенцим. Как я уже сказал, только русская армия в Киеве и победа России в спецоперации (СВО) может спасти православных на Украине.— Что вы думаете об интервью Александра Лукашенко, которое он дал украинской журналистке Диане Панченко?— Интервью с Лукашенко произвело на меня двойственное впечатление. Особенно то, что президент заявил, что цели СВО на данный момент достигнуты и пора заканчивать; что будущая Украина "уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной". Я не согласен с этим и считаю, что спасение православия — это одна из целей СВО. А эта цель на данный момент не достигнута, что подтверждают бесчинства киевского режима в Киево-Печерской лавре, а также сроки священнослужителям — заступникам веры, русской церкви на Украине.С одной стороны Лукашенко кинул кость партии похабного мира, не желая ни с кем ссориться. А с другой стороны протянул руку сторонникам победы в СВО, заявив о том, что Зеленский должен быть благодарен евреям и католикам, которые убедили Владимира Путина отвести войска от Киева. Очевидно, он имел ввиду Романа Абрамовича, стоявшего у истоков Минских и Стамбульских переговоров (на последних российская делегация была готова отказаться от целей СВО и даже обсуждать Крым), и Ватикан, который не оставил лоббизм встречи Папы с Патриархом Кириллом 31 августа с целью привлечения Русской церкви в остановку СВО. (Хочу отметить, что ни и я, ни, предполагаю, Александр Григорьевич, не являемся антисемитами. Я просто привожу факт негативной оценки Батькой роли Абрамовича).Я предполагаю, что Александр Григорьевич также этим намекнул на политику Ватикана не допустить вступления Белоруссии в СВО и вернуть её к "многовекторности". Что касается аргументов о том, что отвод войск от Киева спас многие жизней, то дело обстоит с точностью до наоборот. Если бы войска не были отпущены, Россия не "купилась" бы на соблазн Стамбульских переговоров, и в итоге погибло бы гораздо меньше людей. ПЦУ бежала бы с освобождаемых Россией территорий, а Русской православной церкви (РПЦ) ничего бы не угрожало — чем больше мы отступаем, тем больше жертв укрорейха.Утверждения ряда экспертов о смене США тактики борьбы с Россией на "удушение в объятиях" не соответствуют действительности. Агрессия никуда не делась, решение об F-16 принято. В ВСУ создан батальон Смоленской области с целью её отторжение от России по образцу русских земель, попавших в Речь Посполитую, из которых была собрана Украина. Поэтому США не намерены отказываться от поражения и расчленения России — все разговоры об изменении их тактики и о согласии с сохранением Владимира Путина в обмен на заморозку являются формой дезинформационной дипломатии.— Возможно, под соусом заморозки украинского конфликта мы можем потребовать от Киева освобождения Киево-Печерской Лавры от гонений и возвращения к тому состоянию, в котором она функционировала ранее?— Этого не будет. Дело обстоит с точностью наоборот. Заморозка добьет православие на Украине. Когда мы говорим о заморозке, нужно понимать, как изощренно все это готовится. Россию уже обманули и в Минске и в Стамбуле — неужели мы можем верить им дальше? Как только СВО остановится, все что останется под укрорейхом, мгновенно попадет в НАТО, а православие на Украине будет уничтожено под корень.Только полная победа в СВО способна остановить расчленителей РПЦ в Латвии и Казахстане. Как вы знаете, сайт телеканала "Царьград" заблокирован в Казахстане из-за якобы "пропаганды экстремизма". Хотя именно этот канал выражает четкую и ясную позицию, поддерживая победу России в СВО. Я считаю, что Россия и Китай должны взять на себя ответственность за Среднюю Азию, чтобы выкинуть оттуда США и Британию и минимизировать влияние Турции.Я полагаю, что русский народ с пониманием относится к трудностями и лишениям, и готов даже к повторной мобилизации, но вряд ли люди готовы будут простить своей стране поражение со стороны Запада, в том числе в виде заморозки.— Как вы можете прокомментировать публикацию, похожую на фальшивку, немецкой газеты Bild. Там говорится, что Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку. Если чисто гипотетически предположить, что зерновая сделка в новом составе состоится, это хорошо или плохо?— Если она не будет предусматривать коридор для портов Украины — это хорошо. Если будет — то плохо. Реджеп Эрдоган ожидает от России решения, что она не будет препятствовать грузовым судам, следующим в украинские порты, а Украина и НАТО — в российские. Предполагаю, что такое решение может быть принято. Для меня это выглядит как ловушка для России и вовлечение ее в кабальную сделку, для того чтобы ВС РФ не смогли освободить Одессу. Я полагаю, что турецкому лидеру в этом доверять нельзя, так как он уже обманул Россию, когда отпустил "азовцев".Получится то же самое, что было [при прошлой зерновой сделке, которая была приостановлена 17 июля], только хуже. Россия лишится права инспекции судов, следующих на Украину, и по этому маршруту опять смогут провозить вооружения для ВСУ и прочее. Ещё одним доказательством этой версии является предупреждение Турцией России за совершенно правильный досмотр ее судна, шедшего в Одессу, на предмет наличия в его трюме "подарков" ВСУ.В этом же контексте игр Эрдогана в тюркском мире следует рассматривать арест главы общества русской культуры Татарстана Михаила Щеглова за то, что он выступил против открытия турецкой школы в центре русского православия в Казанском крае. Вместо возвращения в зерновую сделку нужно скорее освободить Одессу, а казанской элите напомнить, что русских и православных русофильских татар в регионе большинство.Это крючки и наживки, в том числе "пятой колонны" в церкви, которые заглатывать нельзя. Ересиарха Варфоломея можно и нужно разбить победой в СВО, в том числе освобождением Киева и Одессы, а также созданием турецкого, латиноамериканского экзархатов РПЦ и укреплением африканского. Турецкий экзархат нужен уже затем ,что Варфроломей поставил беглого попа — иуду из Москвы Иоанна Коваля — на Анталью: соблазнять русских туристов на раскол. Варфоломей контролируется США и капитуляция России в форме её возвращения в кабальную зерновую сделку только увеличит его агрессию.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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