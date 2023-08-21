Военный эксперт рассказал, какие БПЛА нужны армии России, чтобы уничтожить "Хаймарсы" ВСУ
19:56 21.08.2023 (обновлено: 20:07 21.08.2023)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Когда "Ланцет" в три раза увеличил грузоподъемность, он действительно стал грозным оружием по борьбе с танками. Но все равно удар лучше всего наносить именно в моторную часть танка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал т военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, "Ланцет" и Герань" - самые раскрученные беспилотники, но в России есть большая линейка БПЛА, о которых не говорят публично.
Они предназначены для ведения разведки, есть беспилотники-перехватчики, а еще есть дроны, которые несут меньше взрывчатки, но они менее заметны. Отдельные БПЛА уже запущены в промышленное производство с темпами сотни штук в месяц.
"Нам важно иметь более тяжелые аппараты, чтобы мы могли более эффективно бороться с целями, которые находятся в более глубоком тылу. Например, "Хаймарс" или фронтовые бомбардировщики Су-24М, с которых запускаются французские или британские крылатые ракеты", - объяснил эксперт.
Мы сейчас не можем так просто уничтожить их теми целями, что у нас есть.
Проблем с дронами-камикадзе у России нет, но есть проблемы с количеством и качеством более тяжелых БПЛА. Эта ниша должна быть заполнена.
Полностью интервью можно прочитать здесь.