https://ukraina.ru/20230821/1048848755.html

Военный эксперт рассказал, какие БПЛА нужны армии России, чтобы уничтожить "Хаймарсы" ВСУ

Военный эксперт рассказал, какие БПЛА нужны армии России, чтобы уничтожить "Хаймарсы" ВСУ - 21.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какие БПЛА нужны армии России, чтобы уничтожить "Хаймарсы" ВСУ

Когда "Ланцет" в три раза увеличил грузоподъемность, он действительно стал грозным оружием по борьбе с танками. Но все равно удар лучше всего наносить именно в моторную часть танка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал т военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-08-21T19:56

2023-08-21T19:56

2023-08-21T20:07

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военный эксперт

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"ланцет"

герань

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По его словам, "Ланцет" и Герань" - самые раскрученные беспилотники, но в России есть большая линейка БПЛА, о которых не говорят публично.Они предназначены для ведения разведки, есть беспилотники-перехватчики, а еще есть дроны, которые несут меньше взрывчатки, но они менее заметны. Отдельные БПЛА уже запущены в промышленное производство с темпами сотни штук в месяц.Мы сейчас не можем так просто уничтожить их теми целями, что у нас есть.Проблем с дронами-камикадзе у России нет, но есть проблемы с количеством и качеством более тяжелых БПЛА. Эта ниша должна быть заполнена.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

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новости, бпла, военный эксперт, всу, ракеты, "ланцет", герань