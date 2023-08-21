https://ukraina.ru/20230821/1048843498.html

Владимир Евсеев: Россия накрыла Чернигов и мосты под Купянском, но без новой мобилизации ВСУ не разбить

Владимир Евсеев: Россия накрыла Чернигов и мосты под Купянском, но без новой мобилизации ВСУ не разбить - 21.08.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия накрыла Чернигов и мосты под Купянском, но без новой мобилизации ВСУ не разбить

Украинская армия будет постепенно ослабевать. Но и нам нужно больше сил, чтобы быстрее ее проламывать. И нам не нужно повторять опыта взятия Артемовска, когда город стирается с лица земли

2023-08-21T16:15

2023-08-21T16:15

2023-08-21T16:15

интервью

всу

чернигов

купянск

мосты

россия

беспилотники

артиллерия

харьков

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Поэтому без новой мобилизации, чтобы к весне 2024 у России была более сильная армия, нам не обойтись, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что ракетный удар по Чернигову пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым беспилотникам под видом фестиваля "Свирепые птички". При этом в медийном пространстве обсуждается версия, что Украина сама себя обстреляла, потому что Минобороны РФ ничего не сообщило об этом в своих сводках и потому что характер "прилета" не был похож на удар "Искандера".- Владимир Валерьевич, что же там на самом деле произошло?- Я не думаю, что Украина сама себя обстреляла. Да, было зафиксировано, что система ПВО сработала. Но то, что они сами взорвали драмтеатр, в котором проходило совещание, выглядит несколько абсурдно. Потому что уж очень много погибших и раненых было по итогам этого "прилета". Там действительно были операторы БПЛА, производители и много иностранцев. Поэтому мне кажется, что именно Россия нанесла удар по драмтеатру в Чернигове. Если бы Украина хотела повторить аналог "резни в Буче", она бы действовала по-другому. Она бы обстреляла жилые районы и сказала, что это сделала Россия.- А если это внутриукраинские разборки?- Я бы этого не стал исключать, потому что некоторое время назад погибло руководство МВД Украины. Тогда действительно было непонятно, зачем они на небольшое расстояние полетели на вертолете и почему на борту находилось все руководство МВД. Была версия, что они хотели получать долю с коррупционных схем по поставкам вооружения. Подобной версии в случае с Черниговом я пока не вижу.Есть только один гипотетический вариант. На совещании в Чернигове могла присутствовать женщина, которую прочат на пост министра обороны Украины. Но вряд ли Резников пошел на ее убийство, чтобы сохранить свой пост. Резников – это не та фигура, который мог бы пойти на подобные действия без санкции Зеленского.Так что все это – спекуляции.Зато попытка выдать удар по Чернигову за "Бучу" была. Более того, Украина пыталась провести некие параллели с Мариуполем, потому что в обоих этих городах был взорван театр. Тем более, все эти военные специалисты были в гражданской одежде. Мол, русские убивают мирных жителей. Но ничего у киевского режима не получилось.- Что Россия получила от этого удара в долгосрочной перспективе?- Возможности Украины в сфере БПЛА в любом случае уменьшатся. Уменьшатся поставки из-за границы новых аппаратов (о чем и шла речь на этом совещании). Это важно, потому что на поле боя Россия и так выровняла ситуацию с противником по числу беспилотников, а теперь может уйти в отрыв. Потому что в Чернигове мы выбили людей, которые глубоко разбираются в этой сфере. Их Украина точно быстро не подготовит.- Если продолжить тему БПЛА, то у нас есть "Ланцеты" для уничтожения бронетехники и "Герани" для удара по тылам. Какие еще дроны нам нужны на поле боя?- Это наиболее раскрученные наших БПЛА.Когда "Ланцет" в три раза увеличил грузоподъемность, он действительно стал грозным оружием по борьбе с танками. Но все равно удар лучше всего наносить именно в моторную часть танка.У нас есть большая линейка БПЛА, о которых мы не говорим публично. Они предназначены для ведения разведки, есть беспилотники-перехватчики, а еще есть дроны, которые несут меньше взрывчатки, но они менее заметны. Я надеюсь, что постепенно мы и о них будем говорить.Отдельные БПЛА уже запущены в промышленное производство с темпами сотни штук в месяц.Я был на форуме "Армия-2022" в прошлом году. Тогда там было представлено большое количество БПЛА и по борьбе с ними. В этом году я там не был, но, думаю, их там было не меньше.Нам важно иметь более тяжелые аппараты, чтобы мы могли более эффективно бороться с целями, которые находятся в более глубоком тылу. Например, "Хаймарс" или фронтовые бомбардировщики Су-24М, с которых запускаются французские или британские крылатые ракеты. Мы сейчас не можем так просто уничтожить их теми целями, что у нас есть.Повторюсь, у нас нет проблем с дронами-камикадзе, но есть проблемы с количеством и качеством более тяжелых БПЛА. Эта ниша должна быть заполнена.- Я в этом году был на форуме "Армия-2023". Там действительно было много беспилотников, но мне не хватило разработок в области артиллерии и РСЗО. Нужны ли нам новые разработки как таковые? Или у нас с ними все в порядке, просто нужно наладить более массовый выпуск?- У нас есть РСЗО "Торнадо" в различных модификациях. Нужно повысить его точность, чтобы она была такой же, как у "Хаймарса". При этом снаряды должны быть более помехоустойчивые, чтобы противник не мог уводить их от точки прицеливания. Насколько я понимаю, работа в этом направлении ведется.Что касается артиллерии, у нас с ней были проблемы в начале СВО. Мы думали, что в таком большом количестве она нам будет не нужна. Да, определенные разработки в этой сфере ведутся, но на поле боя пока все равно в основном работают советские образцы. У них с дальностью все в порядке, но у них есть проблемы с точностью стрельбы.Эту проблему можно решить за счет более массового использования снарядов "Краснополь". В свое время мы не стали делать дорогие управляемые авиабомбы, а сделали специальный прицел, в результате чего получились корректируемые авиабомбы. Мы на этом сильно сэкономили. В случае с "Краснополем" можно проделать то же самое.- Про "Краснополь" говорят, что они тоже дорогие, поэтому проще завалить противника массой дешевых снарядов.- Понятно, что артиллерию быстро не создашь. У нас основной упор делался на самоходные установки. Но нужно иметь и дальнобойные гаубицы. Быстро эту нишу не восполнишь. Многое зависит от производства металлов и других материалов. Насколько я знаю, работа по усовершенствованию ствольной артиллерии у нас была свернута. Сможем ли мы ее быстро развернуть – вопрос.Поэтому я думаю, что производство "Краснополя" поможет наладить ситуацию, потому что мы хотя бы повысим точность стрельбы. А что касается дороговизны, то "Краснополь" – точно дешевле "Искандера". Для некоторых целей нам ненужно тратить оперативно-тактические комплексы. Нужны просто точные снаряды и артиллерия, которая может далеко стрелять.Пока же мы должны исходить из соотношения "цена-качество".- Из-под Купянска приходят новости, что Украина там взрывает мосты через Оскол, вывозит оттуда командование и гражданскую администрацию. Там действительно все так хорошо, как об этом пишут в СМИ? Или противник может заманить нас в ловушку?- По поводу мостов есть разная информация. Говорили, что мы их уничтожаем. Хотя в ходе СВО наш опыт уничтожения мостов был не совсем удачный. Поэтому возможно, что их уничтожаем не мы.В любом случае под Купянском киевский режим ведет себя в соответствии со своей преступной сущностью. Они бросают людей на произвол судьбы на левом берегу Оскола и могут допустить их окружение в районе водохранилища. Поэтому я бы не стал исключать, что именно Украина взрывает мосты.Теперь насчет наших успехов. Важно, что мы на этом направлении атакуем без ввода резервов. Мы просто выбиваем украинские склады боеприпасов и разрушаем их тыловую инфраструктуру. К тому же, группировка противника на левом берегу Оскола серьезно ослабла. Мне кажется, что ее бросают на произвол судьбы, поэтому взрывают мосты.С военной точки зрения для Украины сейчас нет смысла взрывать мосты. Как они будут снабжать группировку на противоположном берегу? Но если это все же мы взрываем мосты через Оскол, то я этому очень рад. Потому что это большой успех.- Насколько нас может задержать водная преграда в виде Оскола?- Задержать не должна. Я бы хотел, чтобы мы освободили весь Купянск и двигались дальше. Мы можем подойти к Харькову на 20 километров, чтобы доставать его из ствольной артиллерии. Также нужно освобождать приграничную зону, чтобы прекратить бесконечные обстрелы Белгородской области. Короче говоря, Харьков надо постепенно окружать.Я не знаю, насколько у нас хватит для этого сил. Но меня радует, что наше наступление под Купянском идет широким фронтом. Когда вы наступаете широким фронтом, у противника остается меньше сил остановить ваше наступление везде. Почему у ВСУ ничего не получается на Запорожском и Южно-Донецком направлениях? Потому что Работино или Урожайное – это узкие места. Они концентрируют по три бригады в одной точке, но наступать широким фронтом у них не получается.Надеюсь, что после формирования плацдарма на противоположном берегу Жеребца мы сформируем такой же плацдарм на противоположном берегу Оскола. Пора возвращать эти земли под контроль России.- Просматривается ли сейчас вариант с ударом на Купянск со стороны Белгородской области, чтобы не форсировать Оскол?- Пока непонятно.Не забывайте, что численность ВСУ превышает численность наших войск, которые мы привлекаем для ведения наступательных операций. У противника по всей линии фронта – около 700 тысяч человек и примерно 200 тысяч на ротации. По личному составу мы уступаем. Если бы у нас был избыток личного состава, мы бы ударили по разным направлениям. А, может быть, такие удары будут позже, когда Украина будет слабее.Главная проблема для киевского режима состоит в том, что они с трудом закрывают количественные потери при общем падении качества войск. За июнь-июль ВСУ мобилизовали 70 тысяч человек. Но за это же время их потери убитыми превысили 40 тысяч. Столько же и раненых. Так что их мобилизация не компенсирует такую большую убыль.Если Украина поменяет военкомов, то в долгосрочном плане ей это тоже ничего не даст. Постоянно иметь миллионную армию на фронте и на ротации Киеву будет все сложнее. Да, под мобилизацию все чаще стали попадать западноукраинские регионы. Но там населения априори меньше, чем на востоке. Это тоже не может долго продлиться. А если мы посмотрим на демографию, то на Украине в целом становится все меньше юношей, которые могут попасть под призыв.Если Россия почувствует, что фронт где-то прорывается, мы могли бы перебросить часть сил с Харьковского направления в другое место. Но пока таких резервов нет. Иначе мы могли бы планировать действия не по выдавливанию, а по окружению ВСУ. Иначе мы бы давно форсировали Оскол.Отмечу также, что мы, в отличие от Украины, гораздо меньше проводим ротацию войск. С одной стороны, это хорошо. Это означает, что у нас нет больших потерь (бригада для ротации должна потерять 30% личного состава). Но люди все равно устают. И у нас есть примеры неудачных замен войск под Херсоном, когда мы вывели десантников из Казачьих Лагерей, а ВСУ чуть не захватили этот населенный пункт на левом берегу Днепра.Поэтому я выскажу свое личное мнение. С военной точки зрения нам необходима вторая волна мобилизации. Нам нужны дополнительные войска, чтобы мы не слишком затягивали конфликт.Мне кажется, реальные мирные переговоры будут возможны в период с весны 2024 по весну 2025. К этому времени у нас должна быть более сильная армия. Да, мы набираем контрактников и добровольцев. Но этого недостаточно, потому что мы тоже несем потери. А если мы собираемся освобождать Харьков, то нам нужно очень много войск.Понятно, что украинская армия будет постепенно ослабевать. Но и нам нужно больше сил, чтобы быстрее ее проламывать. И нам не нужно повторять опыта взятия Артемовска, когда город стирается с лица земли. Во время Великой Отечественной войны мы тоже освобождали города, не сильно их разрушая. В отличие от союзников, которая бомбардировками устраивала немецким городам огневые штормы.Повторюсь, без новой мобилизации нам не обойтись. Но это моя личная точка зрения как военного эксперта.- Мобилизованных нельзя бросать в наступление. Их надо обкатать в оборонительных позиционных боях, а для этого нужно время.- Пример Казачьих Лагерей показал, что этот батальон почти год простоял на третьей линии и оказался небоеспособным. Его командир попал в плен вместе со своими бойцами. Это позор. Поэтому я считаю, что полгода подготовки для мотострелковых частей будет достаточно. Но эти части не должны находиться на первой и второй линии, чтобы получать боевой опыт. Иначе зачем нам вообще нужна мобилизация?Никто не собирается сразу бросать людей на первую линию. Мы – не Украина. У нас нет "мясных штурмов". И если мы проведем мобилизацию в сентябре, то новые силы будут готовы к весне. А к весне у нас однозначно должна быть более мощная армия для решения больших задач.Нам нужен не только Харьков. Если мы не освободим Одессу, мы не обеспечим безопасность Крыма и Черноморского побережья в Краснодарском крае.Поэтому вторая волна мобилизации крайне необходима. И затягивать с этим нельзя.- Как могут развиваться события, если второй волны мобилизации не будет? Изначально был прогноз, что у Украины хватит сил наступать до конца августа. Но сейчас видно, что до октября они не прекратят попыток пробиться в тех же населенных пунктах на юге.- Я уже говорил, что Украина постоянно мобилизует людей без особенной подготовки. Поэтому до осенней распутицы в середине октября ВСУ продолжат наступать на юге. Мы выстоим. Но говорить о том, что в сентябре все закончится, было бы неправильно.Вообще, маниакальность Зеленского состоит в том, что он абсолютно не оставляет резервов. Весь стратегический резерв бросается в наступление. ВСУ пытаются продлить "контрнаступ" до середины октября, но потом они окажутся без резервов.Я не говорю, что Украина не сможет кого-то мобилизовать. Но подготовленных частей у них может не быть. А если к середине октября у них не останется резервов, до как они будут обороняться. Те люди, которых сразу же бросают в бой, долго защищаться не смогут.Посмотрите, как проходит наше продвижение на Купянск. Мы там не лезем в лобовые штурмы. Мы работаем артиллерией, которой там у нас больше, чем у противника (на юге наоборот). Используются корректируемые авиабомбы. Мы продвигаемся только тогда, когда противник уже уничтожен. И если мы перейдем в такое же наступление на юге, то для Украины это будет иметь более печальные последствия, чем на севере.Почему ВСУ удерживают Купянск? Потому что они туда перебросили все, что только можно. Поэтому противник перестал атаковать Клещеевку под Артемовском. Но и эти подразделения заканчиваются.Повторюсь, Украина сможет найти людей. Но она не сможет найти подготовленные резервы. А если у нас все же есть свои резервы и мы нанесем удар с других направлений, то наступит коллапс.Пока же торопиться не надо. Если противник действительно бросает в бой последние подготовленные резервы, то надо их уничтожать там, где нам это удобно.Сейчас на подконтрольной Киеву территорию проживают 20-25 млн человек. Для этого населения безвозвратные потери в 300 тысяч убитыми – уже чувствительно. А если эта цифра удвоится? Если безвозвратные потери ВСУ убитыми и ранеными составят 900 тысяч, то это будет предел их возможностей. Это возможно к весне 2024 года.Поставки оружия на Украину тоже будут сокращаться. Может быть, не мы уничтожили мосты под Купянском. Но удар по туннелю в Прикарпатье был нанесен ракетным комплексом "Кинжал". Следовательно, поставлять оружие будет сложнее.Таким образом, в совокупности мы побеждаем. Но этот процесс не такой быстрый, как нам бы хотелось.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

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https://ukraina.ru/20230820/1048813055.html

https://ukraina.ru/20230818/1048785271.html

купянск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, чернигов, купянск, мосты, россия, беспилотники, артиллерия, харьков