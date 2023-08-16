Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить - 16.08.2023 Украина.ру
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Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить - 16.08.2023 Украина.ру
Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
Украинская 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2 тыс. человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2, вступила в бой в районе Работино на юге Запорожской области. Об этом 15 августа сообщил Forbes в статье, в которой рассматриваются возможности ВСУ для продвижения на запорожском фронте
2023-08-16T11:10
2023-08-16T11:10
новости
всу
контрнаступление
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По словам автора статьи, 82-я бригада является самым мощным подразделением воздушно-десантных войск ВСУ, которую украинский генштаб держал в резерве."Наконец, отправив эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления — на участке протяженностью 50 миль (около 80 км – ред.) от Работино до Мелитополя, расположенного к северу от побережья Черного моря". – отмечается в публикации.Но ни одна бригада не может сражаться вечно, констатирует автор. По его словам, когда 82-я и 46-я бригады отойдут для отдыха, переформирования и ремонта, на их место может не прийти ни одной столь же мощной свежей бригады, и контрнаступление может утратить импульс.Концентрация сил морской пехоты вдоль реки Мокрые Ялы принесла Киеву свои плоды, считает автор статьи. Как пример он приводит бой за Урожайное, где, по его данным, "артиллеристы морской пехоты, стрелявшие кассетными снарядами американского производства, уничтожили отступающие российские войска в эти выходные".Если судить по опыту украинских морских пехотинцев в Урожайном, то переброска воздушно-десантных войск в районе Работино может привести к быстрому успеху ВСУ, полагает автор. Тем не менее, если россияне в Работино смогут удержать свои позиции и выдержать значительный, но временный всплеск украинских атак, они в конечном итоге могут оказаться в состоянии нанести ответный удар по ВСУ, говорится в статье Forbes.Как рассказал 15 августа изданию Украина.ру старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин, российской группировке пришлось уйти из села Урожайное, от которого "не осталось камня на камне", но село находится под российским огневым контролем. По его словам, ВС РФ ушли из Урожайного так как там было сосредоточено очень много украинской артиллерии. Также Матюшин подтвердил, что там действовали силы специальных операций ГУР, которые очень хорошо обучены.
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Новости
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новости, всу, контрнаступление
Новости, ВСУ, контрнаступление

Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить

11:10 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинская 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2 тыс. человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2, вступила в бой в районе Работино на юге Запорожской области. Об этом 15 августа сообщил Forbes в статье, в которой рассматриваются возможности ВСУ для продвижения на запорожском фронте
По словам автора статьи, 82-я бригада является самым мощным подразделением воздушно-десантных войск ВСУ, которую украинский генштаб держал в резерве.
"Наконец, отправив эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления — на участке протяженностью 50 миль (около 80 км – ред.) от Работино до Мелитополя, расположенного к северу от побережья Черного моря". – отмечается в публикации.
Но ни одна бригада не может сражаться вечно, констатирует автор. По его словам, когда 82-я и 46-я бригады отойдут для отдыха, переформирования и ремонта, на их место может не прийти ни одной столь же мощной свежей бригады, и контрнаступление может утратить импульс.
Концентрация сил морской пехоты вдоль реки Мокрые Ялы принесла Киеву свои плоды, считает автор статьи. Как пример он приводит бой за Урожайное, где, по его данным, "артиллеристы морской пехоты, стрелявшие кассетными снарядами американского производства, уничтожили отступающие российские войска в эти выходные".

"Но морским пехотинцам в конце концов понадобится отдых. И не очевидно, какие силы могут их заменить", - отмечается в публикации.

Если судить по опыту украинских морских пехотинцев в Урожайном, то переброска воздушно-десантных войск в районе Работино может привести к быстрому успеху ВСУ, полагает автор. Тем не менее, если россияне в Работино смогут удержать свои позиции и выдержать значительный, но временный всплеск украинских атак, они в конечном итоге могут оказаться в состоянии нанести ответный удар по ВСУ, говорится в статье Forbes.
Как рассказал 15 августа изданию Украина.ру старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин, российской группировке пришлось уйти из села Урожайное, от которого "не осталось камня на камне", но село находится под российским огневым контролем. По его словам, ВС РФ ушли из Урожайного так как там было сосредоточено очень много украинской артиллерии. Также Матюшин подтвердил, что там действовали силы специальных операций ГУР, которые очень хорошо обучены.
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