https://ukraina.ru/20230820/1048816966.html

Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театр

Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театр - 20.08.2023 Украина.ру

Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театр

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна тоже пострадал от обстрелов украинскими войсками. Фасад посечен осколками со стороны пешеходного бульвара Пушкина в самом центре города, в гримерке побило стекла - окно забили фанерой.

2023-08-20T23:02

2023-08-20T23:02

2023-08-20T23:02

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украина

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Актеры и руководство театра уже давно приняли решение не подвергать зрителей риску, и выступления на донецкой сцене на какое-то время приостановили. Но театр живет, и продолжает экспортировать высокое искусство в разные города других регионов России на гастролях.В театре состоялось первое общее собрание творческого коллектива после летнего отпуска. Художественный руководитель Наталья Волкова подвела итоги работы, назвала планы на следующий, 97-й театральный сезон. Замминистра культуры ДНР Вера Крохмалюк вручила актерам награды."За долгий период мы устали, соскучились по нашему зрителю. Живое общение со зрителем, с залом - это основное и самое главное для каждого артиста. К сожалению, долгий период работаем на выезде. Да, активно принимаем участие в гастрольной деятельности - нас встречают в регионах РФ, и отзывы самые высокие. Тем не менее, вернуться в родные пенаты, в родные стены и дать спектакль для родного донецкого зрителя - это самое большое желание", - сказала Крохмалюк.Все учреждения ДНР продолжают гастрольную деятельность. В настоящее время донецкие власти ведут переговоры с федеральным "Росконцертом". За прошлый сезон донецкая Муздрама показала 56 спектаклей, которые посмотрели свыше ста тысяч человек. В новом сезоне театр уделит больше внимания детским программам, особенно для новых, освобожденных территорий. "Дети нуждаются в творческом развитии. Театр, наверное, в первую очередь должен заниматься этим", сказала Волкова.- На какую премьеру зрителю с "большой земли" вы бы посоветовали сходить? - уточняю у нее.- Вы знаете, в репертуаре нашего театра порядка 60 названий. Все эти спектакли очень любимы нашими зрителями, у нас есть такая примета: перед худсоветом, когда мы планируем снять спектакль, в соцсети сыпется море просьб, даже настоятельных - "не трогать наш спектакль". Поэтому у нас спектаклей много, и все они любимы. Но я думаю, что каждому что-то найдется по вкусу. Если зритель любит музыкальное яркое зрелище, то это, видимо, "Игроки". Если подумать, посопереживать, то это "Страсти по Торчалову", "Вишневый сад". В прошлом сезоне наш репертуар пополнился спектаклем "Дядюшкин сон" - великолепное действие на сцене, несмотря на то, что это классика, в стиле нашего театра мы ее немножечко осовременили.Донецкая Муздрама показала россиянам спектакли: "Я Zнаю праVду!", "Юнона и Авось", "Наливные яблоки", "Рассказ о счастье", "Диалог одиноких душ". Актеры побывали с гастролями в Ханты-Мансийском автономном округе, многих городах России, приняли участие в трех фестивалях и восьми вокальных конкурсах. В Санкт-Петербурге зрители на "ура" приняли "Наливные яблоки", в Тамбове - "Страсти по Торчалову".Донецкие артисты выступали на Красной площади, в Государственном кремлевском дворце, 22 июня - в Центральном академическом театре российской армии в рамках благотворительного концерта "Все для победы". Муздрама может гордиться тем, что достойно представляет регион, подчеркнула Волкова.- Мы должны друг другу помогать, подставлять плечо. Если мы понимаем, что здесь музыкальный спектакль, нужно выйти артисту драмы, значит, нужно выйти и поддержать коллектив, - обратилась она к актерам. - В конце концов, я верю, что период тяжелый закончится - все когда-нибудь заканчивается - и мы с вами с воодушевлением откроем занавес нашей сцены и увидим благодарные, любящие глаза наших зрителей.Актеры расходятся делиться впечатлениями от летнего отдыха. Зал пустеет. Работники накрывают ряды кресел тканью, и начинают готовить сцену к репетициям. Я делюсь своими соображениями со служащими театра, и нахожу подтверждение своим наблюдениям в словах актрисы Елены Чиканчи.- Мне кажется, что мир, как общество, в условиях воюющего региона держится не только на военных, но и на культуре, науке, тех людях, которые живут здесь и поддерживают это равновесие. Чтобы в какую-то пропасть все не рухнуло. Вы разделяете эту точку зрения, или, может, я не прав?- Я думаю, вы правы. Конечно, каждый делает свой выбор: не выдержать испытание, уехать, начать все заново. На это не каждый может решиться. По этому поводу было много всяких философских моментов у меня. Целый год я думала - это такая бесконечная работа над собой, проедание, и что делать - непонятно. Нужно было какой-то внутри себя найти ответ. Как творческие личности мы, наверное, безумны в этом. Иногда мне кажется, пока я не отвечу на самый главный вопрос в моей жизни, это все не закончится. В какой-то степени я себя чувствую виновной в том, что сейчас происходит.Есть такое понятие - судьба, говорит Елена. И если тебе дано прожить здесь и сейчас, то никакого смысла от этого убегать нет. Что-то такое же, а может даже и похуже, все равно может настигнуть где-то в другом месте. Поэтому нужно справляться с этим, поддерживать других людей, вдохновлять, чтобы что-то внутри изменить.Елена Чиканчи окончила четырехлетний актерский курс в Харькове. Семнадцать лет назад переехала в Донецк, и с тех пор служит в театре. За карьеру она сыграла более 35 ролей в разных спектаклях, в основном - ведущие роли. Мы разговорились, и она рассказала о том, как актеры вживаются в роли, о гастролях, как понять, когда актер играет в жизни, о ситуации… И разговор наш незаметно вылился в интервью, которое можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230820/1048816673.html

https://ukraina.ru/20230816/1048737902.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, новые регионы, украина, россия, театр