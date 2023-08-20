https://ukraina.ru/20230820/1048816673.html

Елена Чиканчи: Мы очень нужны донецкому зрителю, но это опасно

Елена Чиканчи: Мы очень нужны донецкому зрителю, но это опасно - 20.08.2023 Украина.ру

Елена Чиканчи: Мы очень нужны донецкому зрителю, но это опасно

Нужно быть милосердным, терпимым, иметь сострадание. И быть глубже. Быть внимательнее по отношению к другим людям, нужно остановиться, остановить взгляд на ком-то: что у него болит, считает актриса Донецкого театра музыкальной драмы Елена Чиканчи.

2023-08-20T22:57

2023-08-20T22:57

2023-08-20T22:57

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новые регионы

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- Елена, расскажите вкратце о себе.- Я окончила четырехлетний актерский курс в городе Харькове, приехала в Донецк 17 лет назад. И уже семнадцатый год я в театре. Я пришла в театр, и сразу же попала во второй состав на главную женскую роль - это был спектакль "Скандал". С тех пор карьера моя сложилась, с тех пор играю ведущие роли, в основном. Когда-то у меня был подсчет, и, по-моему, больше 35 ролей за это время я сыграла в театре.- То есть, вы - не одна, вас - тридцать пять?- Да, я очень многогранна и разноплановая. Конечно, это с учетом и сказок - у нас очень много сказок для детей, и взрослый репертуар. Естественно, играю и второстепенные роли, не только главные.- Как вы вживаетесь в роли?- Ну, вот этому нас и учили четыре года в академии. Это профессия! Конечно, мы изучаем материал, полностью погружаемся в историю, автора, произведение… В каком году что происходило, что было с автором - нужно понимать, на каких душевных нотах он это все писал, что служило музой для написания данного произведения. Потом режиссерская точка зрения может немножко отличаться от авторской, поэтому ее нужно обязательно учитывать. И постепенно… Кто - как. Я, например, представляю себе этого персонажа, человека, делаю визуальный образ. Мне нужно обязательно его увидеть, и потом я потихоньку туда проникаю, и он становится мной.- Вы играли в спектакле "Дядюшкин сон", что за роль вам досталась?- Я - Настасья Петровна. Это дальняя родственница главной героини, которая, видимо, следит за добропорядочностью дома, заминает какие-то негативные следы - то есть, делает грязную работу, чтобы не было никаких слухов. И в определенный момент она отпускает ситуацию, и все рушится. Обида главной героини на моего персонажа, и Настасья Петровна опускает руки, и план, который они хотели выполнить, он у них, так сказать, не реализовался.- Драмтеатр ездит на гастроли по России, и на донецкой сцене не играет, кажется, уже давно.- 24 февраля 2022 года мы закрыли театр для зрителей. Начался жесткий обстрел: и весь Донецк, и центр города… Театр обстрелян со служебного входа, повреждены фасад и окна. Конечно, мы не можем подвергать зрителя такой опасности, и себя… зачем эти провокации?У нас открылись новые горизонты. Хотя мы и до этого ездили на фестивали, по-моему, с 2015 года.- В Севастополе, помню, точно были в 2019-2020 годах.- Да, но я не ездила. А вот 2022-2023 годы - у нас такие масштабные гастроли. От "Росконцерта" ездили по России месяц, причем у нас же дети участвуют в спектакле "Юнона и Авось", так что я, можно сказать, с семьей поехала. Это было потрясающе! Каждые два дня мы в новом городе - это и экскурсии, и тишина, по которой мы соскучились. Мы пообщались со зрителями и произвели тоже хорошее впечатление. Они нам очень благодарны, и пишут до сих пор. Положительные моменты, видите? Театр живет.В Ханты-Мансийский округ съездили весной с несколькими спектаклями. Тоже очень интересно. Вы знаете, там очень много людей из нашего региона, которые уехали еще при Советском Союзе. Кто-то из Мариуполя, кто-то из Артемовска, из Донецка. Мы как будто кусочек земли привезли, и они так радостно смотрят: земляки! Приятно было и неожиданно.- Мне кажется, что мир, как общество, в условиях воюющего региона держится не только на военных, но и на культуре, науке, тех людях, которые живут здесь и поддерживают это равновесие. Чтобы в какую-то пропасть все не рухнуло. Вы разделяете эту точку зрения, или, может, я не прав?- Я думаю, вы правы. Конечно, каждый делает свой выбор: не выдержать испытание, уехать, начать все заново. На это не каждый может решиться. По этому поводу было много всяких философских моментов у меня. Целый год я думала - это такая бесконечная работа над собой, проедание, и что делать - непонятно. Нужно было какой-то внутри себя найти ответ. Как творческие личности мы, наверное, безумны в этом. Иногда мне кажется, пока я не отвечу на самый главный вопрос в моей жизни, это все не закончится. В какой-то степени я себя чувствую виновной в том, что сейчас происходит.Я пытаюсь быстрее внутри себя найти какой-то важный ответ на вопрос: для чего мне надо это все? Но есть такое понятие как судьба, и если тебе дано это все прожить здесь и сейчас, то какой смысл от этого убегать? Тебя настигнет где-то что-то в таком же духе, или, может, еще хуже. Нужно справляться с этим здесь, поддерживать и вдохновлять других людей на то, чтобы внутри что-то изменить. Быть честнее, наверное, быть не безразличным к людям, ситуации и ко всему.- Размышляю, думаю об этом…- Я думаю, об этом все сейчас думают, и это очень ценно. Мы должны измениться. Вот все говорили, нагнетая, что будет Третья мировая война, еще задолго… Вот почему мы об этом говорили? Потому что сейчас век бездуховности, ну - Кали-юга (эпоха в индуистском временном цикле. - Ред.), и он все больше проникал в нас, и как-то основные ценности в жизни мы теряли. Сейчас, наоборот, есть возможность все это собрать внутри себя и посмотреть на то честное, настоящее, о чем нужно думать, заботиться, а не о каких-то глупостях.Этот год, честно говоря, потрясающий. Я углубилась в семью. Работа по другому зазвучала. Прошло серьезное переосмысление. Дай Бог, конечно, из этого всего выйти и не попасться под дурную пулю. Не хочется. Есть, что сказать зрителям, понимаете?- И что бы вы хотели им сказать?- В любом случае мне будет, что сказать. Но нельзя быть безразличным, равнодушным. Нужно быть милосердным, терпимым, иметь сострадание - это да. И быть глубже. Быть внимательнее по отношению к другим людям. Понимаете, у нас как-то вот так все мелькает (показывает на телефон. - Ред.), а нужно остановиться, остановить взгляд на ком-то: что у него болит? Человеку, может, и не нужна помощь. Как в китайской мудрости: если человек не попросит, они же не будут предлагать…- Донецкого зрителя можете описать или сравнить со зрителем с большой земли?- Колоссального отличия нет. Отличие только в том, что у нашего зрителя нет возможности каждый день приходить и расслабляться. Для них каждый поход в театр - это событие. Потому что другого такого, как бы, и нет его - такого положительного, где можно подумать или развлечься. У нас есть спектакли, на которых можно отдохнуть. И это замечательно, я считаю. Просто отдохнуть от того, что происходит, а не грузить чем-то. И вот здесь они так и приходили, у нас продажи билетов начинались за полгода уже. Когда было открытие сезона, у нас были очереди колоссальные. Мы выглядывали в окна, и не могли поверить в это. Мы очень нужны были зрителю, и сейчас нужны… Но настолько опасно… Страшно. Не хочется трагедии масштабной.- Как вы сохраняете спокойствие в условиях Донецка?- Ну, страха же вообще не существует по моему философскому пониманию. Это выдумка, это то, что мы придумываем - то есть "что может произойти". Есть опасность, и в этом состоянии ты уже думаешь, как себя вести. Я стараюсь, но получается с трудом, не придумывать вот эти вот вещи. В любом случае, каждую ночь, когда я ложусь, эти картинки приходят - что касается семьи, два ребенка…Когда читаешь: прилетело в дом. Можешь спать, но проснешься ли ты? Вот эти вещи очень ярко в голове возникают, потом я это отставляю и извиняюсь перед Богом за дурные мысли. Прошу, чтобы он сохранил нас.- В чем вы вдохновение находите?- Во всем. В людях, работе, доме. Я постоянно что-то делаю. Нам удалось купить дом перед началом СВО - он в не очень хорошем состоянии - но там есть двор и огород. Можно постоянно что-то делать. Клеим обои, я что-то сажаю. Очень люблю контактировать с землей. Когда что-то высаживаю, аж мурашки по спине.- То есть, вариант про уехать вы уже не будете рассматривать?- Нет.- Почему так категорично?- Очень много причин. Но основная - от судьбы никуда не уедешь. Ну, не в этой ситуации уезжают, понимаете? Не бегут. И муж меня в этом поддерживает. Если бы были другие причины или желание. Иногда хочется изменить что-то, не потому, что страшно… Родители в Краматорске, я их жду. Я не могу отсюда уехать, понимаете?- Сезон начался, пока что идут репетиции. В этом году вы тоже поедете в гастроли?- Да, нам рассказали о планах на собрании. У нас мероприятия будут ко Дню города, Дню освобождения Донбасса. В сентябре мы поедем на фестиваль в Таганрог, потом еще куда-то. Будем заниматься, вводить людей в спектакли, потому что кто-то не выдержал обстановки, есть потери в трупе. Будем пробелы восстанавливать.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, донецк, новые регионы, россия, театр