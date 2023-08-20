Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии - 20.08.2023 Украина.ру
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Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии - 20.08.2023 Украина.ру
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
Власти ФРГ взвешивают каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также консультируются со своими союзниками. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей
2023-08-20T17:52
2023-08-20T17:54
новости
олаф шольц
украина
россия
нато
ракеты
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При этом Шольц заверил, что Германия – второй по величине донор военной помощи киевскому режиму.Шольц медлит с поставками ВСУ крылатых ракет Taurus, несмотря на давление Бундестага. Главный камень преткновения - дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. Берлин опасается, что с помощью этого оружия Киев будет наносить удары по российской территории, что приведет к значительной эскалации конфликта.Как сообщает журнал Spiegel, на эту тему якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает политолог Олег Неменский.
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новости, олаф шольц, украина, россия, нато, ракеты
Новости, Олаф Шольц, Украина, Россия, НАТО, ракеты

Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии

17:52 20.08.2023 (обновлено: 17:54 20.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Власти ФРГ взвешивают каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также консультируются со своими союзниками. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей
При этом Шольц заверил, что Германия – второй по величине донор военной помощи киевскому режиму.
"Чего мы не хотим, так это чтобы война между Россией и Украиной, которую начала Россия... переросла в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц.
Шольц медлит с поставками ВСУ крылатых ракет Taurus, несмотря на давление Бундестага. Главный камень преткновения - дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров.
Берлин опасается, что с помощью этого оружия Киев будет наносить удары по российской территории, что приведет к значительной эскалации конфликта.
Как сообщает журнал Spiegel, на эту тему якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает политолог Олег Неменский.
Андрей Суздальцев интервью
15 августа, 09:19
Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации
 
НовостиОлаф ШольцУкраинаРоссияНАТОракеты
 
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