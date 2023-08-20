https://ukraina.ru/20230820/1048814237.html

Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии

Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии - 20.08.2023 Украина.ру

Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии

Власти ФРГ взвешивают каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также консультируются со своими союзниками. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей

2023-08-20T17:52

2023-08-20T17:52

2023-08-20T17:54

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При этом Шольц заверил, что Германия – второй по величине донор военной помощи киевскому режиму.Шольц медлит с поставками ВСУ крылатых ракет Taurus, несмотря на давление Бундестага. Главный камень преткновения - дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. Берлин опасается, что с помощью этого оружия Киев будет наносить удары по российской территории, что приведет к значительной эскалации конфликта.Как сообщает журнал Spiegel, на эту тему якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает политолог Олег Неменский.

https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

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2023

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новости, олаф шольц, украина, россия, нато, ракеты