https://ukraina.ru/20230820/1048814237.html
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии - 20.08.2023 Украина.ру
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
Власти ФРГ взвешивают каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также консультируются со своими союзниками. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей
2023-08-20T17:52
2023-08-20T17:52
2023-08-20T17:54
новости
олаф шольц
украина
россия
нато
ракеты
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При этом Шольц заверил, что Германия – второй по величине донор военной помощи киевскому режиму.Шольц медлит с поставками ВСУ крылатых ракет Taurus, несмотря на давление Бундестага. Главный камень преткновения - дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. Берлин опасается, что с помощью этого оружия Киев будет наносить удары по российской территории, что приведет к значительной эскалации конфликта.Как сообщает журнал Spiegel, на эту тему якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает политолог Олег Неменский.
https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html
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Украина.ру
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новости, олаф шольц, украина, россия, нато, ракеты
Новости, Олаф Шольц, Украина, Россия, НАТО, ракеты
Поддерживает Украину, но боится войны с Россией: Шольц рассказал о политике Германии
17:52 20.08.2023 (обновлено: 17:54 20.08.2023)
Власти ФРГ взвешивают каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также консультируются со своими союзниками. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей
При этом Шольц заверил, что Германия – второй по величине донор военной помощи киевскому режиму.
"Чего мы не хотим, так это чтобы война между Россией и Украиной, которую начала Россия... переросла в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц.
Шольц медлит с поставками ВСУ крылатых ракет Taurus, несмотря на давление Бундестага. Главный камень преткновения - дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров.
Берлин опасается, что с помощью этого оружия Киев будет наносить удары по российской территории, что приведет к значительной эскалации конфликта.
Как сообщает журнал Spiegel, на эту тему якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает
политолог Олег Неменский
.